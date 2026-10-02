Petrolio ovunque ma prezzi alle stelle: Gli imbuti logistici sono la causa della crisi

I prezzi del petrolio sono alti non perché nel mondo manchi il petrolio, ma perché le rotte commerciali hanno subito gravi interruzioni, facendo lievitare i costi di trasporto e altre spese, ha affermato il ministro indiano del Petrolio Hardeep Singh Puri. Questo è il punto di vista indiano sull’attuale crisi del prezzo del carburante.

“Non c’è alcuna carenza di offerta a livello mondiale. Il mondo dispone di 104 milioni di barili di petrolio al giorno. È solo che le rotte di approvvigionamento sono intasate e le spese di trasporto e altre voci di costo sono elevate, e questo si traduce in prezzi più alti», ha dichiarato Puri ai giornalisti a margine di un evento, come riportato dai media indiani .

Attualmente, il consumo globale di petrolio è inferiore all’offerta disponibile, poiché la domanda è ora di 94 milioni di barili al giorno (bpd), contro i 104 milioni di bpd di offerta, ha affermato il ministro indiano.

Tuttavia, secondo il funzionario indiano, una parte di questa offerta non riesce a raggiungere facilmente i consumatori a causa della crisi in Medio Oriente e delle interruzioni nello Stretto di Hormuz.

«Quando è iniziato il conflitto tra Russia e Ucraina, quello è stato un primo punto. Il secondo, poi, è stato ancora più grave quando lo Stretto di Hormuz è stato chiuso», ha affermato Puri.

I costi di trasporto su tutte le rotte marittime globali stanno salendo alle stelle, poiché il commercio diventa meno efficiente a causa delle deviazioni, dei viaggi più lunghi e della minore disponibilità di petroliere.

L’India, in particolare, ha visto la propria spesa per le importazioni di greggio salire alle stelle da quando la guerra con l’Iran ha soffocato l’offerta petrolifera mediorientale, fatto aumentare i prezzi di riferimento del greggio, quadruplicato le tariffe di nolo e spinto i premi assicurativi per un singolo viaggio attraverso lo Stretto di Hormuz a livelli mai visti prima.

L’India sta pagando prezzi elevati per importare greggio dal Medio Oriente non solo a causa dell’impennata dei prezzi del petrolio, ma anche a causa dell’aumento dei costi necessari per procurarsi le forniture dalla regione più vicina da cui può importare greggio.

Per ridurre la sua eccessiva dipendenza dall’importazione di greggio, pari all’85%, l’India, terzo importatore mondiale di greggio, punta a potenziare l’esplorazione nazionale di petrolio e gas per rafforzare la propria sicurezza energetica in un contesto di interruzioni dell’approvvigionamento che fanno salire i prezzi dell’energia. In realtà, sinora, il Subcontintente ha sfruttato le proprie enormi risorse solo in modo superficiale e poco organizzato.