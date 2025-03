L’India Sfrutterà la sue Enormi risorse petrolifere con grandi investimenti

La forte dipendenza dell’India dalle importazioni di petrolio porta a enormi deflussi di capitale e a un indebolimento della rupia. L’India importa l’87% del suo petrolio, principalmente da Russia, Iraq, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Stati Uniti. L’India ha speso 132,4 miliardi di dollari per le importazioni di greggio nei 12 mesi fino alla metà del 2024, con un calo del 16% su base annua grazie al calo dei prezzi del petrolio, ma non si può sempre sperare in questo andamento.

Fortunatamente, l’India dispone di notevoli riserve di petrolio. L’anno scorso, S&P Global Commodity Insights ha riferito che quattro bacini sedimentari in gran parte inesplorati in India potrebbero contenere fino a 22 miliardi di barili di petrolio.

In effetti, i meno noti bacini di categoria II e III, ovvero Mahanadi, Mare delle Andamane, Bengala e Kerala-Konkan, contengono più petrolio del bacino di Permiano, che ha già prodotto 14 dei suoi 34 miliardi di barili di riserve di petrolio recuperabili .

Rahul Chauhan, analista upstream di Commodity Insights, ha sottolineato il potenziale del settore Oil & Gas indiano ancora inesplorato: “ONGC e Oil India possiedono acri nelle acque delle Andamane nell’ambito dell’Open Acreage Licensing Program (OALP) e hanno pianificato alcuni progetti significativi.

Tuttavia, l’India attende ancora l’ingresso di una compagnia petrolifera internazionale con esperienza nell’esplorazione di acque profonde e ultra-profonde per partecipare alle gare d’appalto OALP attuali e future ed esplorare queste regioni di frontiera”, ha dichiarato.

Attualmente, solo il 10% dei 3,36 milioni di kmq di bacino sedimentario indiano è in fase di esplorazione.

Tuttavia, il Ministro del Petrolio Hardeep Singh Puri ha dichiarato che questa percentuale salirà al 16% nel 2024, grazie all’assegnazione di blocchi nell’ambito della politica di licenze a superficie aperta (OALP). Finora, l’OALP ha portato all’assegnazione di 144 blocchi che coprono circa 244.007 kmq.

Nell’ambito dell’OALP, l’India consente alle società di esplorazione a monte di ritagliare aree per l’esplorazione di petrolio e gas e di presentare una manifestazione di interesse per qualsiasi area nel corso dell’anno. Gli interessi vengono accumulati tre volte l’anno, dopodiché vengono messi all’asta. Secondo Puri, le attività indiane di esplorazione e produzione (E&P) nel settore del petrolio e del gas offrono opportunità di investimento per un valore di 100 miliardi di dollari entro il 2030.

L’India vanta scoperte significative nei bacini di Krishna-Godavari, Barmer e Assam, ma l’esplorazione in altre aree è stata più lenta a svilupparsi.

Dei 3,14 milioni di chilometri quadrati di bacini sedimentari indiani, 1,3 milioni di chilometri quadrati si trovano in acque profonde. L’India ha fatto la sua prima incursione nell’esplorazione di acque profonde nel Golfo del Bengala nel 2024, nel bacino di b, per gentile concessione della società statale indiana Oil and Natural Gas Corporation (ONGC). L’ONGC ha dichiarato di voler spendere oltre 10 miliardi di dollari per lo sviluppo di diversi progetti in acque profonde nel suo blocco KG-DWN-98/2 in quel bacino.

Nel frattempo, la compagnia statale Oil India Ltd sta cercando di avviare attività di esplorazione nel Nagaland.

“Abbiamo un totale di 30 blocchi nell’ambito dell’OALP. Abbiamo già perforato tutti i pozzi dei blocchi OALP assegnati, tranne che nel Nagaland. Stiamo portando avanti le trattative con il ministero, che ha istituito un comitato di alto livello a cui partecipano OIL, , ONGC e funzionari governativi, per discutere la questione con il governo del Nagaland e riprendere le attività di esplorazione”, ha dichiarato il funzionario.

A differenza del Pakistan, è probabile che l’India non abbia problemi ad attirare le major del petrolio e del gas. Infatti, il gigante britannico dell’energia BP Plc è alla ricerca di ulteriori opportunità nel Paese. BP ha costituito una joint venture con il conglomerato multinazionale indiano Reliance Industries per gestire 1.900 stazioni di rifornimento in tutta l’India e produrre petrolio e gas da un blocco di acque profonde nel bacino di Krishna-Godavari. L’impresa comune si è associata a ONGC per presentare un’offerta per i diritti di esplorazione di un blocco offshore in India.

Gli analisti hanno previsto che l’India diventerà il motore principale della crescita della domanda globale di petrolio, superando la Cina.

“Il ruolo della Cina come motore della crescita della domanda globale di petrolio si sta rapidamenteaffievolendo ”, ha dichiarato al Times of India Emma Richards, analista senior di Fitch Solutions Ltd, con sede a Londra. Secondo l’analista, nel prossimo decennio la quota della Cina nella crescita della domanda di petrolio dei mercati emergenti scenderà da quasi il 50% ad appena il 15%, mentre la quota dell’India raddoppierà al 24%.

Una popolazione in rapida crescita, che probabilmente ha superato quella cinese, dovrebbe essere il principale motore dell’andamento dei consumi in India. Nel frattempo, si prevede che la transizione del Paese dai trasporti tradizionali a benzina e diesel avverrà in ritardo rispetto ad altre regioni, in netto contrasto con l’adozione vertiginosa da parte della Cina di veicoli elettrici e di energia pulita in generale.