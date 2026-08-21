Petrolio iraniano al capolinea: il blocco USA strozza le raffinerie cinesi e ribalta i prezzi del greggio

Le forniture di greggio iraniano prontamente disponibili per gli acquirenti cinesi si sono quasi esaurite in seguito alla reintroduzione del blocco statunitense sulle esportazioni petrolifere dell’Iran, il che suggerisce che le raffinerie cinesi indipendenti, i principali acquirenti di greggio iraniano, potrebbero dover ricorrere a fonti alternative già a partire dal mese prossimo.

Il volume totale di greggio iraniano al di fuori del Golfo Persico e del Golfo di Oman è attualmente di circa 83 milioni di barili, in calo rispetto agli oltre 100 milioni di barili registrati prima che gli Stati Uniti ripristinassero il blocco a metà luglio, quando i colloqui tra Stati Uniti e Iran per raggiungere un accordo sono falliti, secondo i dati di Kpler.

Circa la metà di questi 83 milioni di barili, ovvero circa 40 milioni di barili, si trova in stoccaggio galleggiante nell’ancoraggio dell’Eastern Outer Port Limits (EOPL) di Singapore, ha affermato venerdì Muyu Xu, analista senior del greggio presso Kpler.

Tuttavia, è probabile che dei 40 milioni di barili al largo di Singapore siano rimasti invenduti solo due carichi, pari a un totale di 4 milioni di barili, secondo quanto riferito a Kpler dagli operatori di mercato.

«Ciò suggerisce che gli acquirenti potrebbero trovarsi praticamente senza nuove forniture iraniane disponibili per le consegne a partire dalla fine di settembre, dato che finora nessuna petroliera iraniana carica è riuscita a superare il blocco statunitense», ha osservato Xu.

Il rapido esaurirsi delle forniture iraniane disponibili a causa del blocco ha spinto questa settimana il prezzo del greggio iraniano Light a un premio di 3,50 dollari rispetto al Brent ICE, in netto aumento rispetto allo sconto di 3,50 dollari registrato una settimana prima, ha affermato Xu di Kpler.

Il blocco statunitense si è rivelato efficace nel soffocare le esportazioni iraniane dall’isola di Kharg, il principale terminale di esportazione che gestisce il 90% delle spedizioni, secondo quanto affermano gli analisti e i servizi di monitoraggio delle navi.

Le forniture iraniane alla Cina rischiano ulteriori restrizioni, poiché questa settimana il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato «l’operazione economica più devastante mai intrapresa contro qualsiasi paese», riferendosi all’Iran, e ha avvertito che qualsiasi paese che offra un «ancora di salvezza» all’Iran potrebbe andare incontro a «CONSEGUENZE ECONOMICHE ENORMI».

Il presidente degli Stati Uniti non ha citato esplicitamente alcun paese, ma nel mercato petrolifero il principale acquirente dell’Iran non è altro che la Cina, che negli ultimi anni ha acquistato oltre il 90% di tutto il petrolio iraniano soggetto a sanzioni.

All’inizio di questo mese, gli analisti prevedevano che le raffinerie indipendenti cinesi avrebbero probabilmente ripreso ad acquistare maggiori volumi di greggio iraniano nel mese di agosto, poiché le scorte nello Shandong – sede delle raffinerie indipendenti cinesi – sono scese al livello più basso dell’anno dopo il più consistente prelievo mensile stimato degli ultimi dieci anni.

Con il blocco statunitense che sta di fatto paralizzando l’offerta iraniana, «le raffinerie cinesi dovranno intensificare gli acquisti di materie prime alternative, come il greggio russo Urals o l’olio combustibile, poiché le forniture di ESPO sono esaurite da settimane, oppure rischieranno di ridurre la produzione in ottobre quando le loro scorte si esauriranno», ha affermato Xu di Kpler.