Petrolio: finita la sbornia delle fusioni, arriva il mal di testa dei licenziamenti su larga scala

I produttori di petrolio e gas e i fornitori di servizi per giacimenti petroliferi stanno riducendo drasticamente il numero dei dipendenti, dato che il settore sta affrontando un’ondata di fusioni e quindi ristrutturazioni.

Negli ultimi mesi, le multinazionali petrolifere statunitensi ed europee, così come i grandi produttori indipendenti, gli operatori minori e i principali fornitori di servizi a livello mondiale, hanno annunciato, pubblicamente o tramite comunicazioni interne, l’avvio di processi volti a eliminare ruoli, posti di lavoro d’ufficio e numero di appaltatori.

Chevron, ExxonMobil, ConocoPhillips, BP, Shell, Equinor, Harbour Energy, APA Corp, OMV, Imperial Oil (affiliata canadese di Exxon), Halliburton e SLB hanno tutte avviato licenziamenti in alcune aree geografiche e mercati, secondo una panoramica dei tagli di posti di lavoro nel settore petrolifero e del gas compilata da Reuters .

Dietro le migliaia di licenziamenti annunciati nel settore ci sono due fattori determinanti: il calo dei prezzi internazionali del petrolio greggio rispetto allo scorso anno e le numerose fusioni e acquisizioni completate dalle aziende negli ultimi due anni. Anche gli sforzi per ridurre ulteriormente i costi in un contesto di prezzi più bassi e di riadattamenti strategici, come nel caso del “riassetto fondamentale” di BP per concentrarsi sul core business del petrolio e del gas, stanno spingendo le aziende a ridurre il numero dei dipendenti.

ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips e BP hanno annunciato migliaia di tagli di posti di lavoro, con alcune che prevedono di ridurre la propria forza lavoro fino al 25% entro la fine del 2027.

BP ha già ridotto il numero di appaltatori di 3.200 unità e prevede che altri 1.200 appaltatori lasceranno l’azienda entro la fine del 2025, ha dichiarato Kate Thomson, direttore finanziario di BP, durante la conferenza sui risultati del secondo trimestre ad agosto. Inoltre, BP prevede che la trasformazione organizzativa in corso avrà un impatto su 6.200 ruoli entro la fine del 2025, su un totale di 40.000 dipendenti che lavorano in ufficio.

Chevron, che ha acquistato Hess Corporation per 53 miliardi di dollari, ha dichiarato che ridurrà la sua forza lavoro del 20% entro la fine del 2026 nell’ambito di un ampio programma di tagli ai costi. Ciò include 800 posti di lavoro nel Permiano .

ConocoPhillips, che lo scorso anno ha acquisito Marathon Oil Corporation, prevede di ridurre il numero dei dipendenti fino al 25% in tutte le funzioni e aree geografiche per semplificare l’organizzazione e tagliare i costi.

Secondo quanto riportato da Reuters, SLB starebbe riducendo il numero di posti di lavoro nell’ambito di una più ampia riorganizzazione, mentre Halliburton avrebbe tagliato posti di lavoro nelle ultime settimane, dopo aver licenziato quasi 300 dipendenti in Argentina all’inizio di quest’anno.

Domande e Risposte (Approfondimenti per il lettore)

1. Ma se queste aziende fanno miliardi di profitti, perché licenziano? I profitti elevati non fermano le ristrutturazioni. La ragione principale è la finanziarizzazione. Dopo una fusione (M&A), l’azienda acquirente deve dimostrare agli azionisti che l’investimento è stato valido. Il modo più rapido per farlo è tagliare i costi, e i costi del personale sono i primi ad essere colpiti, specialmente quando ci sono ruoli duplicati (due uffici amministrativi, due team di marketing, ecc.). Si licenzia per aumentare l’efficienza e massimizzare il valore per gli azionisti, anche in presenza di profitti.

2. Questi tagli sono legati alla transizione energetica (auto elettriche, rinnovabili)? Solo indirettamente. Il testo, infatti, cita BP che sta riducendo il suo focus su alcune aree della transizione per tornare a concentrarsi sul petrolio e gas, che rimangono il suo core business più redditizio. Questi licenziamenti non avvengono perché si chiudono i pozzi per aprire parchi eolici; avvengono perché si vuole rendere l’estrazione di petrolio e gas più efficiente e meno costosa attraverso il consolidamento aziendale, eliminando i ruoli superflui nel settore fossile.

3. I licenziamenti riguardano solo gli Stati Uniti? No. Sebbene il cuore delle fusioni (Chevron-Hess, Conoco-Marathon) sia negli USA, le aziende coinvolte sono multinazionali. Il testo menziona tagli in “alcune aree geografiche e mercati” e cita specificamente BP (Regno Unito), Shell (Regno Unito/Paesi Bassi), Equinor (Norvegia), OMV (Austria) e persino tagli di Halliburton in Argentina. Si tratta di una riorganizzazione globale che colpisce la forza lavoro d’ufficio e gli appaltatori in tutto il mondo, non solo i lavoratori sulle piattaforme.