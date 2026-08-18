Petrolio e guerra: la Cina riapre i rubinetti del diesel mentre il mondo rischia di restare a secco

Per fortuna che in Estremo Oriente le raffinerie lavorano ancora, almeno fin quando c’è petrolio. Il mese scorso la Cina ha esportato il 6,7% in più di carburante rispetto a giugno, anche se su base annua le esportazioni di carburante sono diminuite del 12,9%, come riporta oggi Reuters, citando i dati delle dogane cinesi.

In termini assoluti, le raffinerie cinesi hanno esportato 4,65 milioni di tonnellate di prodotti raffinati, tra cui benzina, diesel, carburante per aerei e carburante per navi. Le esportazioni di gasolio hanno raggiunto le 810.000 tonnellate il mese scorso, con un aumento dell’88% in un contesto di contrazione globale delle scorte di gasolio causata dalle guerre in Medio Oriente e in Ucraina. Ciò le porta allo stesso livello delle esportazioni di luglio 2025 e al 50% in più rispetto alla media mensile registrata finora quest’anno.

Le esportazioni di altri prodotti petroliferi raffinati, tuttavia, rimangono sostanzialmente inferiori rispetto a prima che gli Stati Uniti e Israele lanciassero gli attacchi del 28 febbraio contro l’Iran, che hanno dato inizio alla guerra. Le esportazioni di benzina a luglio sono state inferiori del 55,3% rispetto a un anno prima, ma in forte aumento del 320% rispetto a giugno, poiché il governo cinese ha allentato le restrizioni alle esportazioni di carburante imposte a marzo. Le esportazioni di carburante per aerei sono diminuite del 33% su base annua, ma sono aumentate del 42% su base mensile.

All’inizio di marzo, pochi giorni dopo lo scoppio del conflitto in Medio Oriente che ha portato alla chiusura dello Stretto di Ormuz, il governo cinese ha deciso di vietare tutte le esportazioni di carburante a causa dell’aggravarsi della crisi di approvvigionamento, ad eccezione di alcuni volumi destinati a determinati paesi del Sud-Est asiatico.

Pechino ha poi iniziato ad allentare le restrizioni, con l’ultimo allentamento annunciato all’inizio di questo mese, per un totale di 2,7 milioni di tonnellate di prodotti raffinati, che resterà in vigore fino alla fine di agosto. Alle raffinerie sarà consentito riportare parte di tali volumi a settembre qualora non riescano a trovare acquirenti per l’intero quantitativo. L’allentamento delle restrizioni è stato determinato dalle abbondanti scorte interne che, secondo gli analisti, hanno aiutato il mondo a evitare un’impennata più marcata del prezzo del petrolio a causa della guerra in Iran. Comunque, evidentemente, la domanda di derivati del petrolio in Cina non è così elevata, forse un ulteriore indicatore che la crescita economica nel paese è piuttosto tranquilla.