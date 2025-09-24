Petrolio e Geopolitica: arriva alleanza tra Nigeria ed Egitto?

Un’alleanza inusuale ma strategicamente sensata sta prendendo forma nel cuore dell’Africa, quella tra Nigeria ed Egitto. Non si tratta di una cooperazione dettata dalla vicinanza geografica, quanto piuttosto da due necessità complementari e, se vogliamo, quasi “affamate”.

Da un lato, la Nigeria National Petroleum Company Limited (NNPCL) ha invitato l’Egitto a fornire la sua competenza tecnica per espandere i propri giacimenti petroliferi. L’obiettivo è chiaro: massimizzare la produzione di petrolio per finanziare la crescita di un paese con una popolazione vastissima, oltre230 milioni, e in continua espansione. Un’esigenza vitale per un’economia che dipende in larga misura dalle esportazioni di greggio. La partnership si basa sul buon lavoro svolto dalla compagnia egiziana Egyptian Projects Operation and Maintenance (EPROM), che ha già un’ottima storia operativa nelle raffinerie nigeriane di Kaduna, Port Harcourt e Warri.

Dall’altro lato, abbiamo l’Egitto, un paese con una crescente “fame energetica”. Sebbene abbia siglato accordi di fornitura anche con Israele, Il Cairo è costantemente alla ricerca di nuove e stabili fonti di approvvigionamento. L’esperienza di compagnie egiziane come ENPPI e PETROJET nel gestire progetti petroliferi in vari paesi africani è un patrimonio che l’Egitto è ansioso di monetizzare. Questa cooperazione non solo permette all’Egitto di ampliare la sua influenza nel settore energetico, ma apre anche la porta a potenziali future forniture.

L’accordo tra la Nigerian National Petroleum Company Limited (NNPCL) e la Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC), insomma, non è solo una stretta di mano tra due compagnie, ma una mossa che incrocia due necessità specifiche:

Per la Nigeria: Sfruttare al massimo le proprie risorse petrolifere per sostenere l’economia.

Sfruttare al massimo le proprie risorse petrolifere per sostenere l’economia. Per l’Egitto: Espandere la propria esperienza tecnica e assicurarsi nuove potenziali fonti energetiche, diversificando e rafforzando la propria posizione nel continente.

In un mondo dove le alleanze economiche sono sempre più fluide, questo accordo inter-africano dimostra come le necessità pratiche possano superare la geografia, creando sinergie vincenti per entrambe le parti. Un’interessante lezione di pragmatismo che, forse, altri dovrebbero imparare.

Domande e Risposte