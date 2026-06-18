Petrolio bloccato a Bassora: i noli alle stelle e l’imbuto di Hormuz frenano Cina e India

Un problema non secondario sta impendendo la programmazione di nuovi importanti invii di petrolio dal Golfo Persico. Le principali raffinerie statali di Cina e India non sono riuscite a procurarsi superpetroliere per caricare greggio dal Golfo Persico verso la fine di giugno, poiché le tariffe di nolo sono troppo elevate e mancano garanzie sul passaggio sicuro attraverso lo Stretto di Ormuz, come ha riferito giovedì Reuters, citando fonti aziendali e del settore marittimo.

Negli ultimi giorni, il colosso energetico PetroChina ha ricevuto sei offerte nell’ambito di una gara d’appalto per l’acquisto di una superpetroliera (VLCC) destinata al carico di greggio di Bassora dall’Iraq. PetroChina non ha ritenuto soddisfacente nessuna delle offerte, poiché i prezzi di nolo erano triplicati rispetto alle tariffe pre-guerra, hanno riferito a Reuters fonti del settore marittimo.

PetroChina sperava di caricare il greggio di Bassora tra il 25 e il 30 giugno, ma le elevate tariffe di nolo stanno complicando la ricerca di navi.

«Ci sono petroliere disponibili, ma il problema è che sono troppo costose e non c’è alcuna garanzia di poter uscire dallo stretto», ha dichiarato a Reuters un dirigente di PetroChina.

Il trasporto del greggio fuori dal Golfo Persico rimarrà probabilmente complicato nel breve termine, ha affermato una delle fonti del settore marittimo.

«Sarà ancora difficile trovare una nave a causa delle tariffe, e presumo che entrambe le parti debbano concordare una clausola speciale» sulle condizioni per il transito nello Stretto, ha dichiarato la fonte a Reuters.

L’Indian Oil Corporation (IOC), nel frattempo, non ha ricevuto alcuna offerta per petroliere che caricassero greggio iracheno da Bassora all’inizio della prossima settimana e ha dovuto infine dichiarare forza maggiore sul carico, ha riferito a Reuters una fonte informata sulla questione.

L’accordo tra Stati Uniti e Iran ha alimentato le speranze che l’interruzione delle forniture petrolifere in Medio Oriente possa essere vicina alla fine, ma i maggiori operatori internazionali di petroliere non hanno fretta di tornare nello Stretto di Ormuz.

«Considerate le esperienze degli ultimi due mesi, ritengo ragionevole ipotizzare che ci vorranno almeno un paio di settimane, se non un mese», ha dichiarato Jotaro Tamura, amministratore delegato di Mitsui OSK Lines, il più grande operatore mondiale di petroliere, in una recente intervista al Financial Times .

Quindi il rischio di rimanere bloccati nuovamente fa si che i costi di assicurazione e nolo siano talmente alti da dissuadere i potenziali acquirenti dal comprare i carichi. Finirà che saranno gli stessi venditori a doversi caricare almento parte di queste spese. La crisi, come avevamo previsto, non finirà dall’oggi al domani.