Petrolio al punto di rottura: la Cina tornerà sul mercato al momento peggiore?

Il mercato petrolifero potrebbe presto esaurire le riserve di domanda e offerta che hanno impedito ai prezzi di salire a livelli record durante l’enorme calo dei flussi attraverso lo Stretto di Ormuz.

La finestra di opportunità offerta dal memorandum d’intesa tra Stati Uniti e Iran, durante la quale i produttori mediorientali hanno affrettato l’esportazione dalla regione del greggio accumulato nel Golfo nei quattro mesi precedenti, si è bruscamente chiusa con il riprendere delle ostilità e il cessate il fuoco ormai praticamente fallito.

Le scorte di greggio e di carburanti nei mercati chiave, compresi gli Stati Uniti, stanno raggiungendo livelli pericolosamente bassi senza più alcuna riserva di sicurezza, mentre la maggior parte del petrolio proveniente dal più grande rilascio coordinato di scorte mai effettuato a livello mondiale ha già raggiunto le raffinerie.

Infine, ma non meno importante, la Cina potrebbe presto porre fine alla sua assenza dagli acquisti di greggio e ai volumi di importazione di greggio ai minimi decennali registrati nelle ultime settimane, eliminando così il principale fattore di contenimento della domanda che ha frenato l’aumento dei prezzi del petrolio nel periodo marzo-giugno.

Il ritorno della Cina?

A giugno la Cina ha ridotto drasticamente le proprie importazioni totali di greggio al minimo degli ultimi dieci anni , coronando tre mesi di livelli di importazione molto bassi in un contesto di prezzi elevati e offerta limitata dal Medio Oriente. Pechino ha potuto permettersi di ridurre drasticamente i propri acquisti di greggio, tagliando i volumi delle importazioni il mese scorso di circa 4,4 milioni di barili al giorno (bpd) rispetto alla media del 2025.

Secondo i dati ufficiali delle dogane cinesi pubblicati martedì, le importazioni cinesi di greggio sono crollate del 41,3% a giugno rispetto all’anno precedente, attestandosi a soli 29,27 milioni di tonnellate, pari a 7,12 milioni di bpd.

I volumi di giugno hanno toccato il minimo degli ultimi dieci anni, raggiungendo il livello più basso dall’ottobre 2016, secondo la serie di dati.

Le enormi scorte accumulate dalla Cina prima dell’inizio della guerra in Iran e la sua capacità di ridurre le importazioni durante i primi quattro mesi del conflitto hanno impedito ai prezzi del petrolio di salire a livelli record, nonostante la perdita di oltre 10 milioni di barili al giorno di flussi attraverso lo Stretto di Hormuz.

La Cina è il principale importatore mondiale di greggio, ma è stata anche l’importatore meglio preparato ad affrontare una crisi globale dell’offerta. Si stima che, nell’anno precedente l’inizio della guerra in Iran, la Cina abbia accumulato tra 1,2 e 1,3 miliardi di barili di petrolio nelle riserve commerciali e strategiche. Queste cifre potrebbero essere anche più elevate, poiché le scorte sono un segreto gelosamente custodito, così come lo sono i piani imminenti della Cina riguardo all’accumulo o all’utilizzo delle riserve.

La Cina potrebbe presto tornare ad acquistare più petrolio, poiché ha già iniziato ad attingere alle riserve e non vorrebbe vedere le scorte accumulate esaurirsi troppo rapidamente o in misura eccessiva, secondo gli analisti.

Si stima che la Cina abbia attinto alle sue enormi riserve a maggio, con prelievi protrattisi fino a giugno. Il mese scorso la Cina ha prelevato 41 milioni di barili dalle scorte, secondo le stime contenute nell’ultimo rapporto mensile dell’Agenzia Internazionale per l’Energia (AIE).

Nonostante i prelievi, la Cina non ha ancora fretta di acquistare altro petrolio, poiché dispone ancora di scorte consistenti, ha affermato Goldman Sachs in una nota riportata dal Wall Street Journal .

Ma il punto di svolta potrebbe arrivare presto e la Cina potrebbe accelerare gli acquisti per luglio e agosto, secondo gli analisti di Goldman, anche perché i produttori del Golfo hanno ridotto drasticamente i propri prezzi di vendita ufficiali per questo mese e il prossimo.

Dall’inizio della crisi mediorientale a febbraio, la Cina è diventata l’acquirente determinante per la domanda sul mercato petrolifero globale.

Il principale importatore mondiale di greggio, grazie ai volumi di importazione molto bassi registrati negli ultimi mesi, ha impedito un forte aumento dei prezzi del petrolio. Questo cuscinetto costituito dalla bassa domanda cinese potrebbe esaurirsi presto.

Crollo delle scorte

La fine del cuscinetto della domanda cinese potrebbe coincidere con la situazione ancora controversa dello Stretto di Hormuz, che non consentirebbe l’evacuazione dei carichi di petrolio al ritmo registrato nelle tre settimane successive alla firma del protocollo d’intesa.

Una nuova escalation e un’ulteriore, brusca interruzione del traffico di petroliere nello Stretto di Hormuz ritarderebbero la prevista ripresa dei flussi di petrolio dal Medio Oriente, inasprendo ulteriormente la tensione sui mercati globali del petrolio e dei carburanti.

La tendenza al drastico rallentamento delle navi in transito nello Stretto di Ormuz è destinata a continuare, mentre il ripristino del blocco statunitense sulle esportazioni di petrolio iraniano e la mancanza di riserve di sicurezza nel mercato petrolifero stanno gettando le basi per un aumento dei prezzi del petrolio se la situazione attuale non migliorerà presto, ha dichiarato questa settimana ad CNBC Amrita Sen, fondatrice e direttrice del settore di analisi di mercato presso la società di consulenza Energy Aspects.

Da quando è iniziata la crisi, il mondo ha attinto circa 600-700 milioni di barili dalle riserve petrolifere, ha osservato Sen.

«Se ci troveremo ancora in questa situazione entro la fine di questo mese o all’inizio del prossimo, non credo che abbiamo già visto il peggio, e penso che il peggio debba ancora arrivare, forse verso la fine del terzo trimestre o all’inizio del quarto», ha dichiarato l’esperta alla CNBC.

In un’intervista al Financial Times , Sen ha affermato che «ora non ci è rimasto quasi nulla» delle scorte in eccesso, senza contare le riserve strategiche detenute dai governi, con cui il mondo ha affrontato l’inizio della guerra.

«Il compiacimento del mercato riguardo ai flussi attraverso lo Stretto di Hormuz sta subendo una dura prova», ha affermato Sen. In questo momento, secondo i sistemi di tracking delle petroliere, non una nave cisterna sta attraversando lo stretto. Se lo fanno, stanno tenendo spenti i sistemi di rilevamento.