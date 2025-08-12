Energia
Petrolio agosto 2025: la realtà batte le narrazioni. Sempre.
Mentre nel 2024 si prevedeva una crisi energetica imminente, oggi il greggio viaggia su prezzi stabili. Non è merito dei governi, ma della semplice legge di domanda e offerta che ha punito le narrazioni speculative. Un’analisi dei veri fondamentali del mercato.
Se nel 2024 le fonti più accreditate raccontavano che il prezzo del petrolio sarebbe esploso, che le fonti fossili sarebbero tornate dominanti e che l’OPEC avrebbe tenuto il mondo sul filo del rasoio? Bene, agosto 2025 è qui per ricordarci che le narrazioni si pagano care, soprattutto quando sono scollegate dai fondamentali.
Il Brent oggi viaggia sotto i 70 dollari, e il WTI sfiora i 66. Numeri che non fanno notizia, ma che raccontano una storia potente: il mercato si è ripreso la scena, dopo mesi di illusioni gonfiate da stimoli fiscali, trading speculativo e paura. E adesso, come sempre accade quando finisce la festa, arriva il conto. Pagano tutti: gli Stati che avevano fatto leva sulla retorica dell’emergenza energetica, le imprese che avevano pianificato su scenari iper-ottimistici, e i consumatori che sono stati usati come pretesto per nuove accise e sussidi.
Perché il prezzo del greggio è sceso?
Semplice: troppa produzione e poca domanda. L’OPEC+, come da copione, ha aumentato l’offerta. Perché? Perché è quello che ogni produttore razionale fa quando il prezzo è alto. Ma la domanda non ha tenuto il passo. Le economie sono rallentate. Gli USA hanno stretto i cordoni monetari. L’Europa è paralizzata da incertezza e regolamentazione. E la Cina è alle prese con il suo ciclo discendente.
Nessuna cospirazione. Solo la vecchia legge della domanda e dell’offerta che si prende la rivincita su editoriali, previsioni fallaci e modelli sbagliati.
Il ruolo (inutile) dei governi
Mentre i mercati correggevano l’errore, i governi – come sempre – rincorrevano l’effetto senza capirne la causa. Misure “anti-carovita”, piani straordinari di approvvigionamento, contratti blindati di lungo periodo. Tutto questo nel tentativo di controllare una variabile che, per definizione, risponde solo agli incentivi reali e non ai decreti ministeriali.
Il prezzo del petrolio è sceso non perché l’Europa ha “difeso i cittadini”, ma perché l’economia globale ha preso fiato, e i produttori hanno fatto il loro mestiere: vendere a chi compra. Non servono tavoli tecnici, serve meno interferenza.
Dove stiamo andando?
La previsione è prudente ma chiara: nessun crollo, ma nessun boom. La quotazione petrolio potrebbe restare nella fascia 65–70 dollari fino a fine 2025. È un prezzo sano, sostenibile, che riflette condizioni di equilibrio. Chi si aspettava i 100 dollari al barile vive ancora nella logica emergenziale. Ma la crisi energetica, come tante altre crisi inventate, era più politica che reale.
E quando il prezzo del petrolio si normalizza, salta anche la narrazione su cui si reggeva tutto il castello: quella del “grande ritorno” delle fossili come strumento di potere geopolitico. Quella che serviva a giustificare nuove tasse, nuove agenzie, nuovi piani quinquennali.
Una lezione per chi ha orecchie
Il mercato ha sempre ragione, anche quando lo ignoriamo. E chi crede nella libertà economica sa che i prezzi non sono mai il problema: sono la soluzione. Segnalano squilibri, correggono e guidano le scelte. Non c’è bisogno di moralismi sul petrolio, né di isterie da greenwashing forzato. Basta osservare i fatti:
- Quando la produzione sale, e la domanda scende, il prezzo si abbassa.
- Quando il capitale speculativo si sposta, l’inflazione si ritira.
- Quando la realtà bussa, le narrazioni saltano.
Agosto 2025 non è un crollo, ma un ritorno alla sobrietà. E come ogni ritorno alla realtà, porta fastidio solo a chi pensava di poter vivere d’illusioni.
Conclusione libertaria
Il petrolio non è buono o cattivo. È un bene. E come tutti i beni, deve essere lasciato al mercato. Lo Stato può tassarlo, ostacolarlo, celebrarlo o demonizzarlo. Ma non può cambiarne il prezzo a lungo. Quello lo fa l’incontro tra chi offre e chi domanda.
Il resto è rumore.
Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di Scenari Economici.
You must be logged in to post a comment Login