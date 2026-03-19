Peter Thiel: La “Nuova Roma”, l’Anticristo e le Crisi del 2026

Appunti da Palazzo Taverna. Perché la regolamentazione dell’IA rischia di creare un totalitarismo digitale e perché accelerare è diventato un imperativo strategico.

di Furio Ruggiero

18.03.2026

L’aria all’interno delle sale affrescate di Palazzo Taverna, a Roma, è densa. Niente telecamere, niente registrazioni, solo taccuini e l’eco di una voce che da anni plasma, nel bene e nel male, le traiettorie della Silicon Valley e le retrovie del Pentagono. Peter Thiel è arrivato nella Capitale per un ciclo di conferenze a porte chiuse, e il messaggio che ha consegnato alla platea selezionata non è un rassicurante inno al progresso. È una cruda diagnosi teologico-politica del nostro presente.

Ascoltandolo, si ha l’impressione che la tecnologia non sia più solo una questione di disruption dei mercati, ma l’unico scudo rimasto contro una stagnazione globale dalle tinte apocalittiche.

L’Anticristo Burocratico e la “Nuova Roma”

Il punto di partenza di Thiel è inaspettatamente teologico. Ha introdotto la figura dell’Anticristo biblico spogliandola del folclore cinematografico e restituendole una dimensione squisitamente politica. L’Anticristo, nella sua visione, non è il caos, ma il suo esatto opposto: l’ordine assoluto, la pace imposta attraverso l’omologazione, un “governo mondiale” totalitario.

Questa spinta verso un’accentramento tecno-burocratico globale viene definita da Thiel come la tentazione della “Nuova Roma”. È un sistema che si nutre delle paure collettive contemporanee—dall’ansia climatica ai presunti pericoli esistenziali dell’IA—per giustificare una sorveglianza capillare e la fine delle libertà individuali.

“La conoscenza non è il veicolo dell’Apocalisse,” ha sottolineato implicitamente durante le sessioni, “ma il suo freno.”

In termini teologici, l’innovazione tecnologica assume il ruolo di katechon: la forza che trattiene la manifestazione di questa tirannia globale, frammentando il potere e mantenendo vivo un indispensabile disordine creativo.

La Velocità Asimmetrica del Potere

Ciò che rende questo decennio storicamente inedito è la compressione del tempo. Thiel ha delineato in modo spietato come le vecchie gerarchie statali siano ormai troppo lente.

Oggi, la potenza di calcolo, l’analisi predittiva dei dati e lo strapotere dell’Intelligenza Artificiale permettono a un singolo attore—che sia un individuo, un’azienda tecnologica o un ristretto gruppo di ingegneri—di aspirare a un’influenza su scala mondiale nel giro di pochi anni, se non mesi. Non servono più legioni o flotte navali; l’egemonia si costruisce garantendosi il monopolio sulle architetture digitali e sui dati da cui dipendono le stesse istituzioni governative.

La “Dottrina Thiel” e il Capitalismo dei Flussi

Questo scenario ci introduce alla cosiddetta “Dottrina Thiel”, una lente geopolitica che inquadra il mondo in una Seconda Guerra Fredda irriducibile tra Stati Uniti e Cina. Per l’imprenditore, l’illusione europea di poter regolamentare il progresso fino a renderlo inoffensivo è una strada sicura verso la sconfitta e la subordinazione.

Nonostante le sue critiche feroci alle burocrazie sovranazionali, durante le analisi sui sistemi globali la sua posizione in ambito macroeconomico è rimasta inequivocabile: per prosperare in questa era di competizione spietata, il sistema economico più performante e desiderabile si conferma il modello capitalista fondato sulla libera circolazione di capitali, persone e beni. L’innovazione non può avvenire in silos isolati, ma richiede l’attrito e lo scambio continuo tipici dei mercati aperti, purché guidati da un’élite tecnocratica capace di visione.

Orizzonte 2026: La Tempesta Perfetta

La parte forse più inquietante della conferenza è stata l’analisi a breve termine. Per Thiel, la seconda metà del 2026 non sarà un periodo di stabilizzazione, ma l’innesco di molteplici crisi interconnesse:

Il quadrante mediorientale: L’escalation latente con l’Iran rischia di superare le linee rosse, traducendosi in minacce dirette non solo fisiche, ma soprattutto cibernetiche verso le infrastrutture finanziarie occidentali.

L’escalation latente con l’Iran rischia di superare le linee rosse, traducendosi in minacce dirette non solo fisiche, ma soprattutto cibernetiche verso le infrastrutture finanziarie occidentali. La frammentazione commerciale: È prevista un’aggressiva ondata di dazi su scala globale, in gran parte guidata da Washington, che segnerà di fatto la fine del libero mercato per come lo abbiamo conosciuto nell’ultimo trentennio, mettendo all’angolo soprattutto le economie esportatrici europee.

È prevista un’aggressiva ondata di dazi su scala globale, in gran parte guidata da Washington, che segnerà di fatto la fine del libero mercato per come lo abbiamo conosciuto nell’ultimo trentennio, mettendo all’angolo soprattutto le economie esportatrici europee. Lo scisma dell’Intelligenza Artificiale: Assisteremo a una rottura drastica sulle normative IA. Mentre alcune nazioni cercheranno di ingabbiare gli algoritmi per paura dei rischi, altre sceglieranno l’accelerazione totale, creando alleanze basate non più sulla geografia, ma sugli standard tecnologici adottati.

Lo Scisma dell’Intelligenza Artificiale: La Nuova Cortina di Ferro è Algoritmica

Quando la discussione a Palazzo Taverna si è spostata sull’Intelligenza Artificiale, l’atmosfera è cambiata. Thiel ha abbandonato per un momento le astrazioni filosofiche per affondare il bisturi nella carne viva dell’attualità tecnologica del 2026. Quello a cui stiamo assistendo, ha spiegato, non è un semplice dibattito normativo, ma un vero e proprio scisma religioso e geopolitico.

L’IA non è più considerata solo un software avanzato, ma l’infrastruttura fondativa del potere del XXI secolo. E su questa infrastruttura, il mondo si sta spaccando in blocchi inconciliabili.

La “Nuova Roma” e il dogma del Safetyismo Da una parte, c’è quello che Thiel definisce il blocco della “Nuova Roma”, incarnato perfettamente dalle istituzioni europee e dalle frange più burocratiche dell’establishment americano. Questo schieramento utilizza il cosiddetto Safetyismo — l’ossessione per la “sicurezza dell’IA” e per l’allineamento etico — come un cavallo di Troia per imporre un controllo sociale senza precedenti.

In questo modello, i grandi modelli linguistici (LLM) vengono ingabbiati, censurati e limitati per non offendere, non deviare dalle narrazioni ufficiali e, soprattutto, per non democratizzare troppo il potere computazionale. Per Thiel, questa non è sicurezza: è il tentativo di creare un oracolo digitale centralizzato, un “governo mondiale” algoritmico che detti la verità e soffochi la dissidenza sotto il peso della conformità. È la ricetta perfetta per la stagnazione.

L’Accelerazione Multipolare e la Sovranità Computazionale Dall’altra parte dello scisma ci sono gli accelerazionisti, i tecnopragmatici e l’asse del defense-tech (di cui aziende come Palantir e Anduril sono l’avanguardia). In questa visione, cercare di “mettere in pausa” l’IA è un suicidio strategico, specialmente con una Cina che sviluppa i propri modelli privi di qualsiasi inibizione etica occidentale.

La risposta di Thiel a questo scenario è netta: l’unico modo per sconfiggere il totalitarismo algoritmico è la proliferazione. Un’esplosione di intelligenze artificiali open-source, modelli specializzati, agenti autonomi militari e civili. Il disordine creativo contro l’ordine sterile. In questo contesto, è emerso chiaramente un corollario fondamentale del pensiero di Thiel: per alimentare questa corsa e garantire la supremazia occidentale, il modello economico vincente resta indiscutibilmente quello capitalista, fondato sulla libera circolazione di capitali, persone e merci. Solo un mercato aperto e privo di attriti burocratici può mobilitare le immense risorse finanziarie e i talenti necessari per vincere la guerra computazionale. L’isolazionismo o l’eccesso di regolamentazione statale paralizzerebbero l’innovazione proprio nel momento critico.

Le Alleanze del 2026: Dimmi che IA usi e ti dirò chi sei La conseguenza pratica di questo scisma per la seconda metà del 2026 è la fine di Internet per come lo conosciamo. Non ci sarà più una rete globale condivisa, ma ecosistemi frammentati.

Le alleanze internazionali non si baseranno più sulla vicinanza geografica o sui vecchi trattati del Novecento, ma sugli standard algoritmici. I Paesi dovranno scegliere:

Sottomettersi al blocco regolamentato (lento, sicuro ma tecnologicamente subordinato). Adottare lo stack tecnologico autocratico (sorveglianza di Stato chiavi in mano, modello Pechino). Abbracciare l’anarchia accelerazionista americana, accettando rischi immensi in cambio di un potere di calcolo illimitato.

Non c’è una via di mezzo. Come ha concluso Thiel, in una stanza in cui il silenzio era diventato tagliente: “Chi controlla l’architettura neurale dei prossimi due anni, scriverà la costituzione dell’umanità per il prossimo secolo. E chi pensa di potersi sedere a scrivere regole mentre gli altri scrivono codice, ha già perso.”

Accelerare per Sopravvivere

Come si risponde a un mondo che si disgrega? La risposta di Thiel a Roma è stata lapidaria: vietato frenare.

L’innovazione tecnologica smisurata—dall’espansione spaziale alla biotecnologia avanzata, fino al potenziamento computazionale—è l’unica manovra strategica possibile. Solo generando costantemente nuove frontiere e spingendo la multipolarità ai suoi limiti si può impedire il collasso o l’instaurazione del “governo mondiale”.

Mentre uscivamo da Palazzo Taverna, nel tiepido pomeriggio romano, il messaggio era chiaro: i prossimi mesi del 2026 richiederanno non solo nervi saldi, ma una spietata propensione al rischio. L’alternativa, semplicemente, è cedere il passo a chi non avrà paura di osare.

L’Imperativo Strategico: Velocità e Libero Flusso

Per chiunque operi oggi nei mercati finanziari o nelle stanze dei bottoni governative, le lezioni romane di Thiel offrono una bussola tanto spietata quanto chiara. Di fronte alle crisi imminenti della fine del 2026 e allo scontro titanico sulle architetture dell’Intelligenza Artificiale, l’attesa e la prudenza normativa non sono più opzioni percorribili. L’unico vero antidoto contro l’irrilevanza o la subordinazione tecno-burocratica è l’accelerazione pura.

I policy-maker europei e i venture capitalist globali devono comprendere che la resilienza non si costruisce ergendo muri normativi o chiudendosi nel protezionismo. Al contrario, per vincere questa sfida egemonica asimmetrica e sfuggire alla stagnazione, il sistema capitalista – fondato inequivocabilmente sulla libera circolazione di capitali, persone e merci – si conferma il modello definitivo e vincente. È solo garantendo la fluidità assoluta delle risorse, permettendo ai talenti di spostarsi senza attriti e ai mercati di finanziarsi rapidamente, che l’Occidente può sostenere lo sforzo titanico necessario per mantenere la supremazia tecnologica.

Chiudersi in ecosistemi iper-regolamentati significa consegnare le chiavi del futuro a Pechino o all’entropia sistemica. In questo 2026, l’innovazione richiede mercati aperti, capitali coraggiosi e menti in movimento. La partita non si gioca più sulla conservazione dello status quo, ma sulla capacità di finanziare e costruire il domani una frazione di secondo prima degli altri.