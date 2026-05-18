Perché Taiwan potrebbe perdere la sua importanza strategica in soli 18 mesi

Negli scorsi giorni, le dichiarazioni del Presidente Trump, di ritorno dal vertice con Xi Jinping, hanno tracciato una linea pragmatica e piuttosto inequivocabile sulla questione taiwanese. “Non cerco l’indipendenza di nessuno e non ho intenzione di far viaggiare i nostri per 9.500 miglia per combattere una guerra”, ha affermato a Fox News. Un invito a “raffreddare gli animi” che nasconde una profonda mutazione strutturale in atto nell’economia globale, molto più concreta delle consuete scaramucce diplomatiche.

Fino a oggi, Taiwan ha mantenuto un ruolo di perno globale per tre ragioni fondamentali:

È la spina dorsale della produzione mondiale di semiconduttori avanzati.

Rappresenta il centro nevralgico dell’architettura di sicurezza del Pacifico occidentale.

Costituisce il principale punto di frizione potenziale tra Stati Uniti e Cina.

In sintesi, l’isola è stata finora una sorta di “fortezza geopolitica” insostituibile, protetta dal cosiddetto “scudo di silicio”. Ma cosa succede se questo scudo viene replicato altrove?

A lanciare la provocazione, che è in realtà una lucidissima e spietata analisi industriale, è Chamath Palihapitiya, venture capitalist, CEO di Social Capital e voce nota del podcast All-In. Secondo Palihapitiya, entro i prossimi 18 mesi Taiwan smetterà di essere l’argomento centrale che è oggi.

Chamath: Taiwan Loses Its Strategic Importance in 18 Months@chamath: “ We're 18 months from Taiwan not being an important moment of conversation the way it is today. Why 18 months? Because we are at a point where we're probably 1-2 nanometers away from being able to do what… pic.twitter.com/XL2UqRIQyi — The All-In Podcast (@theallinpod) May 17, 2026

Qual è la base di questa affermazione? La motivazione è strettamente tecnologica e produttiva. Gli Stati Uniti, secondo l’investitore, sono ormai a “uno o due nanometri di distanza” dall’eguagliare la capacità strategica taiwanese. Mentre le nuove fonderie di chip sul suolo americano (in particolare i colossali impianti in costruzione in Arizona) scalano la produzione, il divario tecnologico si chiude. Palihapitiya fa notare come lo sviluppo di tecnologie parallele confermi questa tendenza: persino aziende come Neuralink, nei loro recenti impianti cerebrali automatizzati, dimostrano una destrezza meccanica su scala nanometrica sviluppata interamente in patria. Quando si possiede la capacità industriale e il know-how per produrre fisicamente questi componenti in casa, la necessità di dipendere da un’isola dall’altra parte del mondo viene meno.

Taiwan sarà più o meno sicura?

Questo ci porta al nodo centrale: svuotata della sua esclusività economica, l’isola sarà più protetta o più vulnerabile? Oggi l’interesse primario americano è squisitamente economico e industriale. Se togliamo i microchip dal tavolo, l’atteggiamento di Washington è destinato a cambiare, come le parole dell’attuale amministrazione lasciano già presagire.

Questa prospettiva ha sollevato inevitabili critiche. Analisti del rischio geopolitico come Ian Bremmer fanno notare che la visione per cui “contano solo i chip” ignora le paure degli alleati asiatici come Giappone, Corea del Sud e Australia, per i quali Taiwan resta un irrinunciabile baluardo per il contenimento marittimo di Pechino. Il Giappone probabilmente sarebbe disposto a fare qualcosa anche solo per difendere la propria posizione strategica. Perfino l’India, teoricamente lontana, non sarebbe felice di un’espansione cinese.

Tuttavia, dal punto di vista macroeconomico, l’impatto è innegabile. Il massiccio intervento statale americano e le iniezioni di liquidità pubblica per stimolare la domanda e riportare la manifattura ad alto valore aggiunto (il cosiddetto reshoring) stanno funzionando, ridisegnando la geografia delle catene di approvvigionamento mondiali.

Per Taiwan, perdere il monopolio assoluto dei chip di ultima generazione è un’arma a doppio taglio. Da un lato, potrebbe far crollare l’interesse di Pechino a un’annessione forzata che distruggerebbe le fabbriche (disinnescando così il potenziale conflitto armato). Dall’altro, rischia di lasciare l’isola strategicamente isolata, priva di quell’ombrello protettivo americano che, a conti fatti, era garantito non dalla filantropia democratica, ma dai freddi volumi dell’export tecnologico. Se le fonderie dell’Arizona diventeranno la “nuova Taiwan”, l’isola asiatica dovrà reinventare urgentemente il proprio modello di sopravvivenza, magari puntando su qualcosa di diverso, profondamente diverso.