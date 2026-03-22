Per quanto tempo l’Iran può permettersi una Guerra? (di Stephen Fewjazey)

L’Iran ha sopportato decenni di sanzioni, conflitti e isolamento economico. Eppure l’attuale guerra — segnata da attacchi diretti alle infrastrutture energetiche, dalla paralisi dello Stretto di Hormuz e da un’impennata globale dei prezzi di petrolio e gas — rappresenta una sfida di natura diversa. La domanda non è più se l’Iran possa resistere alle difficoltà, ma se le fondamenta della sua economia possano sopravvivere a un conflitto prolungato e ad alta intensità senza scivolare in un declino irreversibile.

Una guerra che colpisce le arterie economiche

L’economia iraniana è particolarmente vulnerabile alle interruzioni dei mercati energetici, poiché gli idrocarburi restano la sua principale fonte di entrate. Il conflitto ha già provocato un’impennata dei prezzi e una paralisi diffusa delle forniture. Il traffico attraverso lo Stretto di Hormuz — da cui transita circa un quarto del petrolio marittimo mondiale e un quarto dei gas naturali liquefatti (GNL) — è praticamente fermo.

Per Teheran questo è cruciale. Anche sotto sanzioni, il Paese dipende da esportazioni petrolifere clandestine per ottenere valuta pregiata. Quando lo stretto si chiude, le rotte si restringono, gli stoccaggi si saturano e le entrate evaporano. L’Arabia Saudita ha già ridotto la produzione per mancanza di capacità di esportazione; l’Iran, con meno alternative, è ancora più esposto.

L’escalation ha un costo

L’Iran ha dimostrato di poter colpire infrastrutture energetiche regionali con precisione. Un singolo attacco all’impianto di gas di Ras Laffan in Qatar ha causato danni stimati in 26 miliardi di dollari e richiederà anni per essere riparato. Ma un’escalation di questo tipo invita ritorsioni che erodono ulteriormente la base economica iraniana. Gli attacchi israeliani al giacimento di South Pars — uno dei più grandi al mondo — hanno già provocato risposte aggressive da parte di Teheran.

A differenza delle monarchie del Golfo, l’Iran non dispone di fondi sovrani profondi né di margini fiscali ampi. La popolazione, già provata da inflazione e disoccupazione, ha poca capacità di assorbire ulteriori shock.

Onde d’urto globali, conseguenze locali

L’economia globale sta assorbendo il colpo. Il petrolio ha superato i 100 dollari al barile per la prima volta dal 2022, mentre le interruzioni del GNL costringono i Paesi importatori a misure d’emergenza. Il WTO avverte che prezzi energetici persistentemente elevati potrebbero ridurre la crescita globale dello 0,3% nel 2026.

Ma l’esposizione dell’Iran è molto più acuta. Una stima di Goldman Sachs suggerisce che, se la guerra proseguisse fino ad aprile, le economie del Golfo potrebbero subire contrazioni fino al 14% (Kuwait e Qatar) e al 3–5% (Arabia Saudita ed Emirati). Questi numeri indicano la scala del danno in una regione dove le esportazioni energetiche sono la spina dorsale dei bilanci pubblici. L’Iran rischia un impatto maggiore a causa delle riserve limitate.

Il punto di rottura: quando la guerra diventa insostenibile

Un conflitto prolungato potrebbe costare all’economia globale fino a 3,5 trilioni di dollari se lo Stretto di Hormuz restasse chiuso per mesi. Per l’Iran, le implicazioni sono esistenziali:

Crollo delle entrate: Con 15,8 milioni di barili al giorno bloccati nella regione, la capacità iraniana di esportare si riduce drasticamente. Le riserve in valuta si assottigliano, limitando la capacità dello Stato di pagare stipendi e importare beni essenziali.

Inflazione e tensioni interne: Gli shock energetici alimentano l’inflazione globale; in Iran l’effetto è amplificato, aumentando il rischio di disordini sociali.

Vulnerabilità infrastrutturale: Attacchi mirati potrebbero paralizzare nodi critici della produzione elettrica e petrolchimica.

Isolamento strategico: La posizione di Teheran riduce gli spazi diplomatici e prolunga il danno economico.

Per quanto tempo può durare?

L’Iran può probabilmente sostenere settimane o pochi mesi di conflitto ad alta intensità prima di affrontare danni strutturali difficili da invertire. I modelli suggeriscono che una guerra di tre mesi spingerebbe l’economia globale verso lo scenario peggiore; per l’Iran, molto più fragile, la soglia di tolleranza potrebbe essere ancora più breve.

Teheran ha costruito la propria narrativa sulla resilienza, ma questa guerra colpisce le arterie vitali del Paese. Più il conflitto si prolunga, più si restringe il futuro economico dell’Iran, rischiando di superare un punto di non ritorno.

Stephen Fewjazey

Stephen Fewjazey è uno scrittore e analistageopoliticobritanniconoto per il suoapprocciorigoroso e narrativamenteincisivo ai temi di sicurezzainternazionale, energia e politica del Medio Oriente. Nel 2026 ha pubblicatoThe Persian Bitcoin, un thriller finanziariocheesplora le zone d’ombratracriptovalute, intelligence e geopoliticaenergetica. Il romanzo, apprezzato per la suaprecisionetecnica e il ritmoserrato, ha consolidato la reputazione di Fewjazey come autorecapace di trasformaretemicomplessi in narrativa ad altatensione.