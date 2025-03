Per la Prima volta gli USA mostrano un video dell’AGM114R9X, il “Missile Ninja” che uccide con le lame

Il Comando centrale degli Stati Uniti ha pubblicato il primo video in assoluto che mostra la variante segreta AGM-114R9X del missile Hellfire in azione.

L’R9X è un’arma esotica che presenta una serie di lame a forma di spada a scomparsa anziché una tradizionale testata ad alto esplosivo. Viene utilizzato come arma a bassissimo danno collaterale, in grado di colpire non solo un veicolo, ma anche uno specifico occupante all’interno, squarciando l’auto nel punto giusto.

Usato per la prima volta nel 2017, da allora è diventata una sorta di macabro fascino nel dominio pubblico, ricevendo soprannomi come “Flying Ginsu” e “Ninja Bomb” a causa delle sue capacità davvero uniche.

La didascalia del video del CENTCOM recita:

Le forze del CENTCOM uccidono il capo militare dell’organizzazione terroristica Hurras al-Din (HaD), affiliata ad Al-Qaeda, in Siria Il 23 febbraio, le forze del Comando centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) hanno condotto un attacco aereo di precisione nel nord-ovest della Siria, colpendo e uccidendo Muhammed Yusuf Ziya Talay, il capo militare dell’organizzazione terroristica Hurras al-Din (HaD), affiliata ad Al-Qaeda. L’attacco aereo fa parte del costante impegno del CENTCOM, insieme ai partner della regione, per interrompere e ridurre gli sforzi dei terroristi di pianificare, organizzare e condurre attacchi contro i civili e il personale militare degli Stati Uniti, dei nostri alleati e dei nostri partner in tutta la regione e oltre. “Come abbiamo detto in passato, continueremo a perseguire senza sosta questi terroristi per difendere la nostra patria e il personale statunitense, alleato e partner nella regione”, ha dichiarato il generale Michael Erik Kurilla, comandante del Comando centrale degli Stati Uniti.

Ecco il video:

CENTCOM Forces Kill the Senior Military Leader of Al-Qaeda Affiliate Hurras al-Din (HaD) in Syria On Feb. 23, U.S. Central Command (CENTCOM) forces conducted a precision airstrike in Northwest Syria, targeting and killing Muhammed Yusuf Ziya Talay, the senior military leader of… pic.twitter.com/trhDvgdgne — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 1, 2025

Nel video si vedono le immagini della telecamera a infrarossi del camion che si muove lungo la strada quando l’arma lo colpisce provocando un bagliore cruciforme. Non si vedono grandi esplosioni o incendi, ma solo quelle che sembrano scintille dovute al rallentamento del veicolo danneggiato. Poi si vedono le immagini della telecamera a colori in volo del veicolo con il caratteristico buco nel tetto dell’R9X sopra la postazione del conducente.

Il veicolo e lo sfondo coincidono con un’uccisione mirata che era stata segnalata in precedenza il 23 febbraio e che, all’epoca, presentava tutte le caratteristiche di un colpo dell’R9X, con i soliti frammenti dell’arma visti anche nelle foto successive.

#Syria: US just carried out another drone strike in #Idlib province.

A car near Killi was targeted with multiple Ninja R9X missiles.

The driver is dead. pic.twitter.com/DscpWxzTfC — Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) February 23, 2025

L’ AGM-114R9X è stato sviluppato in segreto e negli ultimi otto anni è stato utilizzato sempre più spesso, anche in operazioni di altissimo profilo , senza che la sua esistenza fosse ufficialmente riconosciuta.

Si pensa che sia un’arma scelta per gli assassini mirati con i droni MQ-9 Reaper gestiti dall’oscuro Joint Special Operations Command (JSOC). Il missile è probabilmente dotato di una capacità di guida unica che sfrutta l’automazione per colpire in modo così preciso una sola parte di un veicolo.

Il filmato FLIR di puntamento visto nel video del CENTCOM mostra un veicolo bloccato (la staffa) e una serie di mirini proprio sul punto in cui è stato puntato l’R9X, il che potrebbe indicare come viene eseguito questo processo di puntamento, anche se al momento non è definitivo.