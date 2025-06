Parte la joint venture tra Leonardo e Baykar per realizzare droni per la difesa

Nasce Lba Systems, la joint venture dei droni tra Leonardo e Baykar Techologies, che porta al traguardo il memorandum d’intesa firmato a marzo 2025. L’annuncio è arrivato lunedì 16 giugno al Salone Internazionale dell’Aerospazio di Parigi-Le Bourget. Leonardo e Baykar Technologies saranno azionisti paritetici (50% ciascuno) della nuova società, che nasce per valorizzare le sinergie industriali tra i due gruppi per la progettazione, lo sviluppo, la produzione e il supporto di sistemi aerei a pilotaggio remoto. Si rivolgerà sia al mercato europeo che a quello internazionale. L’accordo prevede anche di esplorare ulteriori aree di collaborazione, che spaziano dalla cooperazione commerciale sulle rispettive piattaforme, a iniziative congiunte negli ecosistemi digitali multi-dominio. Tra i siti di Leonardo coinvolti figurano: Ronchi dei Legionari, Torino, Roma Tiburtina e Grottaglie.

A guidare Lba Systems sarà Francesco Sabatini, head of Market and Competitive Intelligence di Leonardo, «il più giovane ceo», come ha sottolineato» Roberto Cingolani, ad di Leonardo, che ha anticipato l’indicazione a margine della firma per la nascita della joint venture. Il presidente sarà Haluk Bayraktar. L’organizzazione, ha detto ancora il top manager «sarà leggera, snella»

Roberto Cingolani, Amministratore Delegato di Leonardo, ha dichiarato: “Oggi firmiamo una nuova alleanza strategica internazionale, dando vita a un attore di primo piano nel settore delle tecnologie unmanned. Crediamo fermamente che la cooperazione tecnologica rappresenti uno strumento fondamentale per affrontare le sfide senza precedenti che interessano il comparto della difesa. L’integrazione dell’esperienza di Leonardo nella certificazione e nelle tecnologie integrate multi-dominio con le piattaforme unmanned di Baykar potrà offrire un impulso significativo nel cogliere le opportunità, sia in Europa sia a livello globale. Proseguiamo così nell’attuazione del nostro Piano Industriale, puntando sull’internazionalizzazione per fare di Leonardo un protagonista della sicurezza globale.”

Baykar, forte di un ampio portafoglio che copre tutti i segmenti rilevanti dei sistemi aerei senza pilota, si concentrerà sulla progettazione e sviluppo di piattaforme unmanned avanzate. Leonardo fornirà sistemi elettronici e payload di ultima generazione, implementerà capacità di cooperazione tra sistemi pilotati e non (Manned-Unmanned Teaming) e di impiego in sciame (swarming), e sarà coinvolta nelle attività di qualificazione e certificazione.

Molto soddisfatto anche per l’accordo il ministro del made in Italy Adolfo Urso che è stato molto attivo nel favorire questa partnership, anche nel suo ultimo viaggio di recente in Turchia. “L’accordo siglato a Parigi tra Leonardo e Baykar e’ ‘estremamente importante e si sviluppa anche grazie all’investimento di Baykar in Piaggio Aerospace’. ha detto Urso, a margine della presentazione dell’Ai Hub, parlando dell’intesa che ha portato alla nascita di Lba Systems, la joint venture paritetica. “Questa partnership tra due importanti attori globali ci sembra particolarmente interessante per il nostro Paese e per le conseguenze anche in altri siti produttivi del nostro Paese’, ha continuati Urso.

Baykar Technologies è leader mondiale nello sviluppo, produzione ed esportazione di UAV armati. L’azienda ha svolto un ruolo determinante nella rivoluzione dell’aviazione senza pilota grazie a piattaforme all’avanguardia, impiegate con successo in numerosi scenari operativi a livello globale. Baykar è specializzata nello sviluppo e nella produzione di sistemi UAV e tecnologie avanzate basate sull’intelligenza artificiale. Con un forte impegno verso l’innovazione e l’eccellenza tecnologica, Baykar continua a spingere oltre i confini delle soluzioni aeree senza pilota, sia in ambito difensivo sia per applicazioni civili.