Paesi Bassi: inflazione al 3,8% in crescita. Più del doppio dell’Italia

L’inflazione può essere doppia in un paese europeo rispetto a un altro? Secondo le stime preliminari, il tasso d’inflazione annuale nei Paesi Bassi è salito al 3,8% nel febbraio 2025, rispetto al 3,3% di gennaio.

L’aumento dei prezzi è stato ampio, con un’accelerazione dell’inflazione dei beni industriali (1,5% rispetto allo 0,3% di gennaio) e un aumento dell’inflazione di alimenti, bevande e tabacco (7,5% rispetto al 7%) e dei servizi (4,6% rispetto al 4,4%).

Nel frattempo, i costi energetici, compresi i carburanti, sono diminuiti a un ritmo più rapido (-1,9% contro -1,4%).

Su base mensile, l’IPC (l’indice dei prezzi al consumo) ha registrato un’impennata dell’1,1%, la più alta dallo scorso luglio, dopo un calo dello 0,2% a gennaio.

I prezzi al consumo armonizzati, allineati ai confronti dell’UE, dovrebbero aumentare del 3,5%, rispetto al precedente aumento del 3%.

Ecco il relativo grafico:

Come fa l’Euro ad essere la stessa moneta dell‘Italia, con un’inflazione al 1,7% (e dopo un lungo periodo di incrementi inferiori nei prezzi) e dei Paesi Bassi al 3,8%? Come si può fare una sola politicaa monetaria ed economica per due paesi con andamenti economici, a partire dall’inflazione, ma non solo, così divergenti? Perfino la Germania ha un tasso d’inflazione ben inferiore.

Si può fare come negli ultimi venti anni, e pensare che la moneta unica, imposta a bastonate, unificherà l’Europa o, finalmente, iniziare a pensare che qualcosa non sta funzionato, che politiche centralizzate sia economiche sia monetaria siano un disastro, perché economie diverse hanno bisogno di soluzioni diverse.

Intanto, comunque, con questi dati sui prezzi, la BCE dovrebbe immediatamente stoppare i tagli dei tassi.

Siamo sicuri che tutti faranno, come fino a ieri, finta di nulla. Solo una shock esterno porterà alla vera soluzione.