Ospedali a 40 gradi e malati in fuga: l’ideologia e l’austerity al collasso in Germania

In queste settimane l’Europa centrale, e in particolare la Germania, è stretta in una morsa di calore senza precedenti. Una “bolla tropicale” si è posizionata sul continente, portando con sé la prospettiva di quattro-sei settimane di caldo estremo, con picchi che in alcune zone supereranno agilmente i 40 gradi centigradi. Eppure, più che di fronte a un’emergenza puramente climatica, ci troviamo davanti al collasso di un sistema di pensiero. Un’ondata di calore che spiega la malattia ideologica europea — in particolare sull’asse franco-tedesco — molto meglio di un intero trattato di psichiatria o di scienze politiche.

Il caso più eclatante ci arriva da Düsseldorf, ma è speculare a quanto sta accadendo a Friburgo e in altre città tedesche. Al Centro di Medicina Operativa II (ZOM II) dell’Ospedale Universitario di Düsseldorf, un termometro fuori dal reparto di recupero cardiaco (lo ZN 44) ha registrato nei giorni scorsi 38,2°C.

Parliamo del quarto piano di una struttura con una facciata esposta a sud, interamente a vetri. Un edificio modernissimo, inaugurato nel 2014 (con quattro anni di ritardo per difetti tecnici) e costato la bellezza di 180 milioni di euro. Il reparto ospita pazienti appena usciti da delicatissimi interventi di bypass a cuore aperto. Queste persone, letteralmente, stanno facendo la sauna nei propri letti, assistite da un personale infermieristico costretto a turni massacranti in condizioni di stress termico illegali in qualsiasi cantiere edile.

Ma qual è la ragione per cui un ospedale da 180 milioni di euro non ha l’aria condizionata? Un difetto di progettazione? Una svista? Niente affatto. È una scelta precisa, figlia di una mentalità burocratica e ideologica che ha perso del tutto il contatto con la realtà.

Düsseldorf Üniversite Hastanesi kardiyoloji katı… Yolunuz düşerse, 38 derece. ☀️

Bina 15 yıllık.

Klima❓Gerek yok ‼️ demişler. Başka Almanya hastanelerinden de ☀️🔥ateşli haberler var. Tamam 15 yıl önce böyle sıcak yoktu

Şimdi var, liebe ‼️ pic.twitter.com/ond2WkR2XW — Selim Atalay (@SelimAtalayNY) June 26, 2026

L’egualitarismo della sofferenza

Interessante la narrazione di Andrew Hammel, che ha insegnato in questa università, Diritto.

So here's a story about the Düsseldorf University Hospital where heart patients are sweltering in 38°/100.4° temperatures right now because this 15-year-old building lacks central A/C. I taught at the law faculty of this university for 15 years. When the law faculty built a new… pic.twitter.com/QHp7iTBlXM — Andrew Hammel (@AndrewHammel1) June 26, 2026

Quando, oltre dieci anni fa, furono presentati i progetti per questo nuovo polo ospedaliero, i docenti delle altre facoltà (tra cui quella di Giurisprudenza) fecero notare l’assenza di impianti di climatizzazione centralizzati. La risposta del consiglio di costruzione e dei funzionari della città fu tanto candida quanto disarmante: se mettiamo l’aria condizionata nel nuovo ospedale, poi la pretenderanno anche gli studenti di legge e tutti gli altri edifici del campus.

Per non fare favoritismi, insomma, si puniscono tutti. L’idea che un paziente con il torace appena ricucito abbia un’esigenza fisiologica di raffrescamento superiore a quella di uno studente di diritto privato è considerata inaccettabile dalla scure del livellamento burocratico. È la sindrome dei granchi nel secchio: se non posso avere il fresco io, non deve averlo neanche il chirurgo che opera a cuore aperto. Così, per tutelare una presunta e perversa “equità”, si condannano a morte potenziale migliaia di persone fragili.

Il paradosso architettonico e l’ideologia “Green”

A questa burocrazia dell’assurdo si somma l’ideologia pseudo-ecologista. In Germania l’aria condizionata è da anni stigmatizzata come un “vampiro energetico”, un lusso immorale che distrugge il clima. In realtà avere un impianto d’aria condizionata non obbliga ad utilizzarlo e tenere la temperatura a 20 gradi, ma si può anche valutare una temperatura di 27 gradi interna. Avere una capacità non vuol dire usarla sempre, ma tenersi aperte le opzioni.

Questo rifiuto aprioristico della tecnologia di raffreddamento si scontra però con una schizofrenia architettonica palese. Nell’Ottocento non c’era l’aria condizionata, ma gli ospedali venivano costruiti tenendo conto della termodinamica: muri spessi un metro, finestre proporzionate, soffitti alti, cortili interni ombreggiati, ventilazione incrociata. Oggi, le archistar e i consigli di amministrazione progettano edifici che sono letteralmente delle serre: enormi cubi di vetro esposti al sole.

Caratteristica Architettura Ospedaliera ‘800 Architettura Ospedaliera Moderna (es. ZOM II) Materiali Muratura portante, mattoni, pietra (alta inerzia termica) Acciaio e vaste vetrate (effetto serra immediato) Infissi Finestre proporzionate, persiane/scuri Facciate continue in vetro senza schermature esterne adeguate Climatizzazione Passiva (soffitti alti, ventilazione naturale) Assente o affidata a deboli sistemi di ricircolo Risultato in estate Ambienti freschi o tollerabili Temperature interne vicine ai 40°C

Si costruisce come se fossimo a Dubai, ma si pretende di vivere con la sobrietà energetica di un monastero medievale. Il risultato è che il calore entra, viene intrappolato dal vetro e non può uscirne.

l fallimento della logica e il dramma in corsia

Questa miopia ideologica non crea solo un buco nei bilanci, ma rappresenta un trionfo dell’illogica sulla pelle delle persone. È l’apoteosi di una finta parsimonia che, alla fine, distrugge sia il capitale investito sia il buon senso più elementare. Ridurre tutto a un calcolo economico sarebbe infatti riduttivo: ci troviamo davanti a un cortocircuito della ragione.

Pensiamo a cosa significa tutto questo nella pratica. Un ospedale da 180 milioni di euro è oggi costretto ad applicare “piani d’emergenza” basati su mappe di calore, arrivando a dichiarare alcune aree del tutto inagibili. Le chiamano “zone rosse”. Di fatto, intere ali di un edificio nuovissimo vengono abbandonate non appena arriva l’estate. È una follia concettuale: si progetta una struttura all’avanguardia per poi lasciarla vuota perché chi l’ha pensata ha dimenticato che, a volte, fa caldo.

Il dramma vero, però, si consuma quando le contromisure non bastano più. A Friburgo, dove le temperature sono altrettanto crudeli e manca l’aria condizionata, l’ospedale ha dovuto creare una “Taskforce Hitze”, una vera e propria squadra di crisi per il caldo. La loro soluzione estrema, se i termometri non scendono? Evacuare i malati nei padiglioni della fiera cittadina. Qui tocchiamo il vertice del paradosso: i padiglioni fieristici, pensati per le aziende e il business, hanno l’aria condizionata. Gli ospedali no. Trasferire macchinari salvavita, terapie intensive e malati gravi in un polo fieristico è un incubo logistico e un azzardo umano spaventoso. Un’operazione disperata che, peraltro, ha costi enormemente superiori rispetto al montare fin dall’inizio un normale impianto di raffreddamento.

E poi c’è il costo umano, quello che fa davvero collassare il sistema sanitario. Medici e infermieri sono costretti a lavorare in condizioni disumane, tanto che i malori tra il personale sono all’ordine del giorno. I farmaci, che dovrebbero stare al fresco, rischiano di rovinarsi. Per chi è ricoverato, l’inferno è reale: i tempi di guarigione si allungano e il rischio di infezioni esplode, perché le ferite non si chiudono in un ambiente simile a una fornace.

Si è scelto di risparmiare sui condizionatori in nome di un malinteso senso di uguaglianza e di una purezza “green”, per poi ritrovarsi con reparti chiusi, pazienti gravi in fuga verso le fiere e infermieri stremati. Un vero capolavoro di cecità.