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Ops, iniziano i guai per i droni gregari USA: si schianta il CCA di General Atomics in California

Il prototipo YFQ-42A “Dark Merlin” di General Atomics si schianta in California dopo il decollo. Voli sospesi per i droni gregari CCA dell’aviazione americana, mentre il rivale Anduril YFQ-44A avanza nei test. Un imprevisto che pesa sulla strategia USA

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13 minuti fa

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Ops, iniziano i guai per i nuovi, ambiziosi progetti di droni interattivi dell’aeronautica statunitense. I cosiddetti CCA (Collaborative Combat Aircraft), o Loyal Wingman, che dovrebbero affiancare e proteggere i caccia del futuro, iniziano a mostrare le prime, inevitabili crepe. Un prototipo del drone YFQ-42A, sviluppato dal colosso General Atomics e ribattezzato “Dark Merlin“, si è schiantato nel deserto della California subito dopo il decollo.

Per approfondire:

L’incidente, avvenuto lunedì presso l’aeroporto di proprietà dell’azienda a Gray Butte (Palmdale), non ha causato feriti, ma ha costretto i vertici a sospendere immediatamente i test di volo per “eccesso di cautela”.

Dinamica e indagini in corso

Al momento le cause del disastro rimangono rigorosamente avvolte nel mistero. General Atomics, con una prevedibile prudenza comunicativa, ha precisato che è “prematuro speculare sulle circostanze”, ma è evidente che un simile intoppo non fa piacere a nessuno, specialmente a pochi mesi dall’assegnazione dei ricchi contratti di produzione estivi.

  • Sicurezza garantita: I sistemi di salvaguardia hanno funzionato e non ci sono stati danni collaterali.

  • Protocolli attivati: L’US Air Force seguirà le rigorose procedure standard per l’analisi dei rottami.

  • Stop ai voli: I prototipi YFQ-42A, normalmente impiegati in test regolari, resteranno a terra fino a nuovo ordine.

YFQ-42

La spesa pubblica e la corsa tecnologica

Il programma CCA è una pietra angolare per la futura supremazia aerea di Washington. In ottica macroeconomica, si tratta di un classico, massiccio intervento di spesa pubblica – una vera e propria spinta keynesiana che alimenta il complesso militare-industriale americano – essenziale per sostenere lo sviluppo di tecnologie all’avanguardia. Tuttavia, i limiti della fisica e del software presentano sempre il conto.

Mentre General Atomics analizza i dati di telemetria del suo Dark Merlin, la concorrenza macina terreno. Anduril, l’azienda rivale selezionata per questa prima fase del progetto, sta già testando il suo YFQ-44A con armamenti inerti in volo, dimostrando un’operatività avanzata. E sullo sfondo si staglia la sagoma della Northrop Grumman, il cui YFQ-48A è sempre più considerato un dark horse, un outsider capace di scompigliare i piani.

Il peso strategico dell’incidente

Di seguito una sintesi della competizione attuale:

ProgrammaModelloCostruttoreStato Attuale
CCA Round 1YFQ-42A (Dark Merlin)General AtomicsVoli sospesi (Incidente al decollo)
CCA Round 1YFQ-44AAndurilOperativo (Test armi inerti in corso)
Possibile OutsiderYFQ-48ANorthrop GrummanSviluppo avanzato / In lizza

Immagine di YQF-48, il possibile sostituto degli altri due programmi.

Qual è il peso reale di questo incidente per gli Stati Uniti? Nel breve termine si tratta di una figuraccia tecnica, ma sul piano strategico impone riflessioni serie. I Loyal Wingman nascono per saturare lo spazio aereo con macchine economiche e “sacrificabili”, per colmare i vuoti lasciati dal numero limitato e dai costi esorbitanti degli aerei di sesta generazione.

Se l’intelligenza artificiale o i sistemi di volo falliscono già nelle prime fasi di decollo, l’intera dottrina rischia un brutto scivolone. I budget della difesa sono garantiti e generosi, ma la realtà ingegneristica non si risolve solo staccando assegni. Ora si attende il verdetto delle indagini: un guasto meccanico sarà facilmente assorbito, ma un baco nel software decisionale autonomo potrebbe rallentare l’intero progetto, dando un vantaggio insperato ai rivali strategici.

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