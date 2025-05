Questo fine settimana, l’OPEC+ potrebbe discutere un aumento della produzione di petrolio a luglio superiore agli aumenti mensili di 411.000 barili al giorno annunciati per maggio e giugno, secondo quanto riferito venerdì da fonti informate sulle discussioni del gruppo di produzione a Reuters . Un aumento Monstre per spezzare la schiena al mercato e ai produttori extra OPEC+.

Da due mesi l’OPEC+ sta perseguendo una politica di riduzione dei tagli alla produzione con volumi mensili tripli rispetto ai piani originali, e gli otto paesi che hanno applicato i tagli hanno deciso di aumentare la produzione di petrolio di maggio e giugno di 411.000 barili al giorno in ciascuno dei due mesi.

La nuova strategia dell’OPEC+, considerata in gran parte una risposta ai membri che producono in eccesso come il Kazakistan, ha fatto crollare i prezzi del petrolio negli ultimi mesi, insieme alla caotica politica commerciale degli Stati Uniti che ha accentuato le incertezze economiche.

Le ultime politiche di produzione dell’OPEC+ suggeriscono che il principale produttore dell’OPEC, l’Arabia Saudita, è disposto a sopportare un dolore a breve termine con prezzi del petrolio più bassi per punire i produttori in eccesso nell’accordo OPEC+ e per iniziare a rovinare la festa dello shale negli Stati Uniti.

Lo scenario di base per l’aumento della produzione di luglio è un altro aumento di 411.000 barili al giorno, ma secondo fonti anonime di Reuters, gli altri membri dell’OPEC+ potrebbero discutere un aumento della produzione ancora maggiore, indignati dalla sfida del Kazakistan.

Il Kazakistan non può ridurre la sua produzione di petrolio perché non ha il diritto di imporre riduzioni di produzione alle aziende internazionali che gestiscono oltre il 70% dei giacimenti petroliferi del Kazakistan, ha dichiarato giovedì il ministro dell’Energia Yerlan Akkenzhenov a Bloomberg. Una trappola in cui è caduto il paese e che può essere corretta imponendo dei prezzi tali per cui siano le compagnie private a ridurre la produzione.

Da parte sua, il viceministro dell’Energia del Kazakistan Alibek Zhamauov ha dichiarato all’agenzia Interfax che il Paese ha già comunicato all’OPEC che non ridurrà la produzione di petrolio.

“No, no, non rivedremo [il programma di compensazione], abbiamo già detto all’OPEC che non taglieremo la produzione e che produrremo in base alla nostra capacità”, ha dichiarato Zhamauov giovedì, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa russa.

Venerdì mattina, i prezzi del petrolio erano destinati a un altro calo settimanale, tra le aspettative che l’OPEC+ annunciasse questo fine settimana un altro forte aumento della produzione per luglio.