OPEC+ aumenta la produzione di petrolio di 411 mila Barili al giorno anche a Giugno. Una marea di petrolio sul mercato

I Paesi OPEC+ hanno concordato sabato un aumento della produzione di petrolio per il secondo mese consecutivo a giugno con 411.000 barili al giorno.

Il mese scorso, gli otto Paesi OPEC+ hanno effettuato un aumento di produzione più consistente del previsto per maggio, anch’esso di 411.000 bpd.

I prezzi del petrolio sono scesi di oltre l’1% venerdì, mentre gli operatori si preparavano a un aumento dell’offerta dell’OPEC+, quando i timori di un rallentamento economico causato dalla guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina hanno spinto i previsori a ridurre le aspettative di crescita della domanda per quest’anno.

L’aumento di giugno era stato concordato durante una riunione online dei Paesi OPEC+ per decidere la produzione. Gli otto Paesi OPEC+ che hanno votato a favore sono Arabia Saudita, Russia, Emirati Arabi Uniti, Iraq, Kuwait, Kazakistan, Algeria e Oman.

“In considerazione degli attuali fondamentali di mercato sani, come riflesso dalle basse scorte di petrolio, e in conformità con la decisione concordata il 5 dicembre 2024, di avviare un ritorno graduale e flessibile degli aggiustamenti volontari di 2,2 milioni di barili al giorno a partire dal 1° aprile 2025, gli otto Paesi partecipanti attueranno un aggiustamento della produzione di 411.000 barili al giorno nel giugno 2025 a partire dal livello di produzione richiesto nel maggio 2025. Ciò equivale a tre incrementi mensili”, ha dichiarato il gruppo in un comunicato.

L’OPEC+ ha dichiarato che questa misura offrirà ai Paesi partecipanti l’opportunità di accelerare la loro compensazione.

“Gli aumenti graduali possono essere sospesi o invertiti in base all’evoluzione delle condizioni di mercato. Questa flessibilità consentirà al gruppo di continuare a sostenere la stabilità del mercato petrolifero”, si legge nel comunicato.

Il gruppo si riunirà il 1° giugno per decidere i livelli di produzione di luglio.

I Paesi OPEC+ hanno ribadito il loro impegno collettivo a raggiungere la piena conformità con la Dichiarazione di Cooperazione, compresi gli ulteriori aggiustamenti volontari della produzione che sono stati concordati per essere monitorati dal Comitato Ministeriale Congiunto di Monitoraggio (JMMC) durante la sua 53esima riunione tenutasi il 3 aprile 2024.

Hanno inoltre confermato l’intenzione di compensare completamente qualsiasi volume prodotto in eccesso dal gennaio 2024.

Questo aumento viene in realtà a seguire la politica dell‘Arabia Saudita, che, avendo i prezzi di produzione fra i più bassi sul mercato, ha deciso di schiacciare il prezzo e far uscire i competitori più fragili dalla contesa. Il problema è che fra questi ci possono essere molti produttori america di petrolio da scisto. Trump apprezzerà sicuramente i prezzi bassi, ma non questa conseguenza non secondaria.