Il Online Safety Act del Regno Unito è entrato in vigore il 25 luglio. Tra le altre disposizioni, la nuova legge rende i siti web responsabili della protezione dei minori britannici da contenuti ritenuti dannosi, come la pornografia o la promozione dei disturbi alimentari. Ciò ha portato molti dei siti web più utilizzati, tra cui Pornhub, X e Reddit, a mettere o pianificare di mettere barriere di verifica dell’età per limitare l’accesso ai minori.

Da un lato una mossa benvenuta, ma dall’altro c’è il problema di come verificare l’età senza identificare personalmente, con nome e cognome, gli utenti.

Le leggi che limitano l’accesso in base all’età mettono in difficoltà i siti web più popolari. Siti come Reddit, che si basano sui contenuti generati dagli utenti, non hanno un modo efficace per garantire che nessun minore di 18 anni possa vedere materiale vietato su qualsiasi parte della piattaforma, quindi di solito è più semplice vietare del tutto l’accesso ai minori.

Ma ogni legge ha insito il modo per aggirarla: gli utenti minorenni, o che non vogliono identificarsi personalmente, ricorrono a reti private virtuali (VPN) gratuite e non controllate per tornare sulle loro piattaforme preferite.

I residenti nel Regno Unito stanno utilizzando le VPN per cambiare la loro posizione apparente in altri paesi e aggirare l’Online Safety Act. Nei pochi giorni trascorsi dall’entrata in vigore della legge, cinque delle dieci app gratuite più scaricate nel Regno Unito sono state VPN . Due delle cinque ci piacciono, Proton VPN e NordVPN , ma NordVPN non offre un piano gratuito, solo una prova gratuita di sette giorni, dopo la quale è necessario pagare. Le altre tre non sono state verificate, non sono state testate e sono sospettosamente generiche (VPN Super Unlimited Proxy, FreeVPN.org e Unlimited VPN Proxy).

Quando si utilizza una VPN, tutto il traffico web passa attraverso uno dei server della VPN prima di raggiungere la sua destinazione finale. Ogni volta che ti connetti, ti affidi alla VPN affinché non abusi del suo accesso alle tue informazioni e, purtroppo, alcune VPN non sono Una VPN gratuita è generalmente sicura se è supportata da abbonamenti a pagamento, come Proton. Se non esiste un piano a pagamento o il piano gratuito non prevede restrizioni, devi chiederti da dove proviene il denaro.

Il detto “se il prodotto è gratuito, il vero prodotto sei tu” è vero anche in questo caso. Ad esempio, Hola VPN ammette nei suoi termini di servizio che la sua consociata Bright Data può vendere gli IP residenziali degli utenti gratuiti come server proxy, mentre Hotspot Shield è stata oggetto di una denuncia alla FTC nel 2017 con l’accusa di fornire informazioni di identificazione personale agli inserzionisti. Inoltre, uno dei servizi presenti nella lista dei 10 migliori del Regno Unito, FreeVPN.org, non ha un indirizzo sul suo sito web e ha una politica sulla privacy spaventosamente scarsa.

Il malware è l’altro rischio significativo. Uno studio del 2016 ha analizzato 283 app Android con funzionalità VPN e ha rilevato la presenza di malware nel 38% di esse. La minaccia non è diminuita nei 10 anni successivi: proprio quest’anno, gli analisti di CYFIRMA hanno segnalato che una VPN gratuita condivisa su GitHub veniva utilizzata come vettore di malware.

Nello stesso tempo il VPN è anche uno strumento di libertà, e non è un caso che i paesi che lo vietano o lo limitano sono Cina, Corea del Nord, Turkmenistan, Turchia, Iran, Iraq, Emirati Arabi Uniti. Il governo britannico sta cercando di dissuadere all’uso del VPN, ma la campagna non sembra che stia avendo successo.

Nessuno si fida del governo Starmer , per cui c’è la corsa ad utilizzare strumenti che permettano di non essere identificati.