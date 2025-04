Oltre la Globalizzazione: Un Nuovo Ordine Mondiale (di Marco Minossi)

“Non stiamo assistendo a un’epoca di cambiamenti, ma a un cambiamento d’epoca.” Questa affermazione, perentoria e veritiera, ci impone di riconoscere la fine conclamata della globalizzazione, un processo che, a ben vedere, non lascerà rimpianti. È tempo di abbandonare le lamentele e le sterili minacce europee, che non intimoriscono nessuno, e di abbracciare le radicali novità che stanno plasmando il nostro mondo.

Il parallelo con Israele nella convivenza con il cambiamento traumatico: con la sua cruda realtà di convivenza con la minaccia costante, Israele ha sempre rappresentato un’analogia illuminante di come si può vivere a contatto con cambiamenti e minacce perenni. Poi, dopo il 7 ottobre 2023, la pazienza è esaurita. La comunità internazionale, troppo spesso, distorce la realtà, condannando Israele, vittima di un attacco vile, e ignorando le responsabilità di Hamas, che sacrifica il proprio popolo per scopi terroristici.

Il nuovo contesto competitivo:

I dazi, lungi dall’essere una catastrofe, rappresentano una sfida da affrontare con determinazione, e la loro entità è risultata molto più bassa delle aspettative. Le imprese con prodotti di qualità, marketing innovativo e una solida conoscenza della tecnica del commercio internazionale prospereranno, come sempre.

La crisi delle Istituzioni Internazionali:

L’ONU, l’OMS e il WTO, pilastri del vecchio ordine, sono ormai impotenti. L’ONU tace sulla Palestina e sull’Ucraina, l’OMS è delegittimata dall’abbandono degli USA, e il WTO non interviene sui dazi. La Corte Penale Internazionale è ignorata, come dimostra la tranquilla visita di Netanyahu in Ungheria.

Un Nuovo Inizio:

La fine delle regole, delle prassi e delle istituzioni internazionali ci offre l’opportunità di costruire un nuovo ordine, più stimolante e dinamico. Dobbiamo accettare questa realtà e agire di conseguenza, con la stessa risolutezza di chi, come gli israeliani, ha imparato da sempre a vivere in un contesto di costante incertezza.