Olio d’oliva: l’archeologia ha sbagliato tutto? Il mistero della culla d’oro del Mediterraneo

Il commercio antico potrebbe essere stato radicalmente diverso da come lo abbiamo studiato finora. Una scoperta scientifica mette in discussione decenni di certezze storiche sull’oro liquido del Mediterraneo. L’economia della tarda età del bronzo rischia di dover essere riscritta a causa di un clamoroso errore metodologico: l’olio d’oliva potrebbe essere molto più antico di quanto dicano i reperti, lasciandoci un’intera tradizione alimentare con radici molto più antiche di quanto sinora ritenuto.

Per gli archeologi, trovare tracce di olio d’oliva in un’anfora antica significa mappare rotte commerciali, ricchezza geopolitica e abitudini alimentari. Ma uno studio condotto dalla Cornell University, pubblicato sul Journal of Archaeological Science, rivela che i terreni calcarei del Mediterraneo distruggono selettivamente i biomarcatori dell’olio vegetale.

In pratica, la chimica del suolo cancella le prove. Questo significa che l’olio d’oliva antico è stato sistematicamente sottoidentificato, scambiato per grasso animale o non rilevato affatto. La nascita della filiera olivicola potrebbe quindi essere retrodatata di secoli, se non di millenni, nascondendo un mercato primordiale ben più vasto del previsto.

La ricerca, guidata dall’archeologa Rebecca Gerdes e dall’ingegnere chimico Jillian Goldfarb, ha unito discipline diverse. Il team ha ricreato in laboratorio l’invecchiamento dei residui organici all’interno di contenitore di terracotta. I campioni sono stati immersi in olio e sepolti per un anno a 50 gradi Celsius in due suoli differenti: uno acido dello stato di New York e uno calcareo e alcalino proveniente da Cipro.

I risultati sono stati sorprendenti. Il terreno di Cipro, tipico di tutto il bacino del Mediterraneo orientale, ha degradato rapidamente gli acidi dicarbossilici, ovvero le “impronte digitali” chimiche delle piante. Una volta degradato, il profilo molecolare dell’olio d’oliva muta fino a diventare indistinguibile da altri oli vegetali, o peggio, inizia a imitare i grassi animali.

Dal punto di vista della storia dell’economia potremmo trovarci di fronte ad una rivoluzione nel disegno dei commerci mondiali antichi. Se i mercati della tarda età del bronzo (1650-1100 a.C.) venivano stimati in base ai cocci di ceramica “positivi”, oggi sappiamo che quei numeri sono ampiamente sottostimati.

L’olio d’oliva non era solo un condimento, ma una vera e propria valuta di scambio internazionale, un pilastro fiscale per i palazzi micenei e minoici. Se il suolo ha “cancellato” i registri contabili chimici, significa che il volume d’affari dell’epoca era decisamente superiore e che l’olivicoltura intensiva era già una realtà consolidata in epoche in cui si pensava l’uomo raccogliesse solo olive selvatiche.

Gli archeologi hanno spesso sofferto di un “bias di conferma”: desideravano così tanto trovare l’olio d’oliva da applicare criteri standard validi per il Nord Europa a contesti mediterranei del tutto differenti. Il paradosso è servito: per anni si è rischiato di confondere il prezioso oro liquido con dello strutto ocon altri grassi animali. Questo ha fatto si che si sia sottovalutato il peso storico dell’olio. Ora bisognerà fare nuove ricerche e analizzare molti campioni antichi: potremmo scoprire che l’economia mondiale basata sull’oliva era molto maggiore di quanto si sia pensato, rivalutando la centralità del Mediterraneo nell’Età del Bronzo e anche prima.

Oggi la scienza ci dice che non basta “lavare i piatti antichi” per leggerne la storia. Serve un approccio flessibile che consideri la geologia del sito di scavo. Senza questa correzione, continueremo a ignorare le vere origini della nostra transizione alimentare e i reali confini della prima grande globalizzazione economica della storia.