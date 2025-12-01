Economia
Octobank si è unito alla campagna globale “16 giorni di azione contro la violenza sulle donne”
Anche una banca si unisce alla campagna contro la violenza alle donne
Octobank ha sostenuto la campagna internazionale “16 giorni di azione contro la violenza sulle donne” e sta realizzando un proprio programma di iniziative interne. Questa campagna è ampiamente sostenuta dalle istituzioni dell’Unione Europea, dalle organizzazioni per i diritti umani e dalla comunità imprenditoriale; la partecipazione di Octobank sottolinea l’adesione della banca ai valori dell’UE — rispetto dei diritti umani, parità e tolleranza zero verso la violenza.
Nel corso di due settimane, il team HR di Octobank conduce un ciclo di attività dedicate alla prevenzione della violenza contro le donne e al sostegno delle vittime. L’obiettivo principale del programma non è solo attirare l’attenzione sul problema, ma anche costruire una cultura duratura di rispetto e sicurezza, in cui le donne si sentano tutelate sia dal punto di vista giuridico sia da quello emotivo. È importante che ogni dipendente comprenda che la violenza — in qualsiasi forma — è in contrasto sia con le norme di legge sia con gli standard etici interni della banca.
Nell’ambito della campagna per i dipendenti è stato organizzato un insieme di attività:
- Formazioni e lezioni con esperti di diritti umani, giuristi e psicologi. I relatori spiegano come contrastare la violenza fisica, psicologica, economica e digitale. Un modulo specifico è dedicato a come chiedere aiuto in modo sicuro e corretto.
- Laboratori creativi e sessioni artistiche, che permettono di affrontare temi complessi attraverso l’arte e la creazione condivisa. Questo formato aiuta ad avviare il dialogo in maniera delicata e senza pressioni su confini personali, rispetto e supporto — aspetto particolarmente importante in un contesto multinazionale e multiculturale.
- Proiezioni di film e documentari a tema, seguite da discussioni in un’atmosfera calda e fiduciosa. Questi incontri aiutano i dipendenti a conoscere storie reali di donne che hanno subito violenza e a comprendere meglio l’importanza dei meccanismi di prevenzione, della qualità della tutela legale e del ruolo del datore di lavoro come istituzione responsabile.
- Giochi di squadra e format interattivi, mirati a sviluppare empatia, competenze di comunicazione non violenta e capacità di instaurare un dialogo rispettoso. Tali attività rafforzano la coesione aziendale e aiutano le donne a esprimere con maggiore sicurezza e libertà la propria opinione, anche su temi sensibili legati a discriminazione o violazione dei confini personali.
Per Octobank, la partecipazione alla campagna “16 giorni di azione contro la violenza sulle donne” rientra in una strategia più ampia di sviluppo sostenibile e nella politica di diversità e inclusione. La banca costruisce sistematicamente un ambiente di lavoro che garantisce pari opportunità, dove discriminazione e molestie sono inammissibili, e in cui la sicurezza e il benessere delle donne sono considerati prioritari.
Così, aderendo a un’iniziativa globale ampiamente sostenuta nell’Unione Europea, Octobank conferma la propria responsabilità come datore di lavoro e attore del mercato finanziario. La banca mira a contribuire non solo allo sviluppo dell’economia, ma anche alla costruzione di una società in cui ogni donna possa sentirsi protetta, ascoltata e rispettata.
16 Days of Activism against Gender-Based Violence è una campagna globale annuale delle Nazioni Unite e delle organizzazioni per i diritti umani, che si svolge dal 25 novembre (Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne) al 10 dicembre (Giornata dei diritti umani).
You must be logged in to post a comment Login