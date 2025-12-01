Octobank si è unito alla campagna globale “16 giorni di azione contro la violenza sulle donne”

Octobank ha sostenuto la campagna internazionale “16 giorni di azione contro la violenza sulle donne” e sta realizzando un proprio programma di iniziative interne. Questa campagna è ampiamente sostenuta dalle istituzioni dell’Unione Europea, dalle organizzazioni per i diritti umani e dalla comunità imprenditoriale; la partecipazione di Octobank sottolinea l’adesione della banca ai valori dell’UE — rispetto dei diritti umani, parità e tolleranza zero verso la violenza.

Nel corso di due settimane, il team HR di Octobank conduce un ciclo di attività dedicate alla prevenzione della violenza contro le donne e al sostegno delle vittime. L’obiettivo principale del programma non è solo attirare l’attenzione sul problema, ma anche costruire una cultura duratura di rispetto e sicurezza, in cui le donne si sentano tutelate sia dal punto di vista giuridico sia da quello emotivo. È importante che ogni dipendente comprenda che la violenza — in qualsiasi forma — è in contrasto sia con le norme di legge sia con gli standard etici interni della banca.

Nell’ambito della campagna per i dipendenti è stato organizzato un insieme di attività:

Formazioni e lezioni con esperti di diritti umani, giuristi e psicologi. I relatori spiegano come contrastare la violenza fisica, psicologica, economica e digitale. Un modulo specifico è dedicato a come chiedere aiuto in modo sicuro e corretto.

Laboratori creativi e sessioni artistiche , che permettono di affrontare temi complessi attraverso l’arte e la creazione condivisa. Questo formato aiuta ad avviare il dialogo in maniera delicata e senza pressioni su confini personali, rispetto e supporto — aspetto particolarmente importante in un contesto multinazionale e multiculturale.

Proiezioni di film e documentari a tema , seguite da discussioni in un’atmosfera calda e fiduciosa. Questi incontri aiutano i dipendenti a conoscere storie reali di donne che hanno subito violenza e a comprendere meglio l’importanza dei meccanismi di prevenzione, della qualità della tutela legale e del ruolo del datore di lavoro come istituzione responsabile.

Giochi di squadra e format interattivi , mirati a sviluppare empatia, competenze di comunicazione non violenta e capacità di instaurare un dialogo rispettoso. Tali attività rafforzano la coesione aziendale e aiutano le donne a esprimere con maggiore sicurezza e libertà la propria opinione, anche su temi sensibili legati a discriminazione o violazione dei confini personali.

Per Octobank, la partecipazione alla campagna “16 giorni di azione contro la violenza sulle donne” rientra in una strategia più ampia di sviluppo sostenibile e nella politica di diversità e inclusione. La banca costruisce sistematicamente un ambiente di lavoro che garantisce pari opportunità, dove discriminazione e molestie sono inammissibili, e in cui la sicurezza e il benessere delle donne sono considerati prioritari.

Così, aderendo a un’iniziativa globale ampiamente sostenuta nell’Unione Europea, Octobank conferma la propria responsabilità come datore di lavoro e attore del mercato finanziario. La banca mira a contribuire non solo allo sviluppo dell’economia, ma anche alla costruzione di una società in cui ogni donna possa sentirsi protetta, ascoltata e rispettata.

16 Days of Activism against Gender-Based Violence è una campagna globale annuale delle Nazioni Unite e delle organizzazioni per i diritti umani, che si svolge dal 25 novembre (Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne) al 10 dicembre (Giornata dei diritti umani).