Nvidia e la scommessa da 800 Volt: una nuova marea di CapEx che ridisegnerà i Data Center (e i Portafogli)

ABB detiene attualmente una quota del 100% nei sistemi UPS MV DC, i gruppi di continuità a media tensione continua, un segmento destinato a diventare cruciale nella nuova infrastruttura a 800 volt. Questa società pèartirà da una posizione di semi monopolio.

2. I “Sidecar” come chiave per il retrofit Non tutti possono costruire un data center nuovo da zero domani. Nella prima fase (2025-2027), vedremo i “sidecar”: moduli che si attaccano ai rack, convertendo l’AC in ingresso a 800VDC e fornendo accumulo di energia per stabilizzare i picchi di carico delle GPU.

Questo design elimina la necessità di PDU e UPS AC tradizionali.

Schneider è il fornitore chiave di questi sidecar, puntando a rack fino a 1,2 MW.

3. Riduzione del contenuto di rame La fisica è semplice: tensioni più alte richiedono meno corrente per la stessa potenza.

A 800VDC si ottiene una riduzione fino al 45% della massa di rame .

Un conduttore delle stesse dimensioni può trasportare circa il 157% di potenza in più rispetto a 415VAC.

Tuttavia, anche se il volume diminuisce, la qualità richiesta aumenta. Aziende come Prysmian e Nexans potrebbero vedere volumi inferiori, ma prezzi medi di vendita (ASP) più alti grazie a cavi specializzati, inclusi quelli raffreddati a liquido.

4. Svolta decisiva verso il raffreddamento a liquido Il raffreddamento ad aria è morto per l’IA di fascia alta. Con rack da 1,2 MW, il calore generato è senza precedenti.

C’è una svolta decisiva verso il raffreddamento a liquido con unità di distribuzione del refrigerante di classe megawatt.

Schneider (tramite Motivair) e Vertiv sono in prima linea, ma anche aziende come Alfa Laval e Carel hanno un’esposizione significativa.

5. Aumento della necessità di accumulo energetico I rack possono passare dal 30% al 100% di utilizzo in millisecondi. La rete elettrica non può reagire così velocemente.

L’accumulo di energia si evolverà in un “filtro passa-basso” attivo, assorbendo i picchi ad alta frequenza.

Serviranno condensatori a risposta rapida vicino al rack e grandi sistemi BESS (Battery Energy Storage Systems) per la stabilità generale.

Conclusione

Goldman Sachs nota che questa tendenza avrà un impatto certo, ma i tempi di commercializzazione di massa si vedranno verso il 2028. Siamo di fronte a un classico scenario schumpeteriano di “distruzione creatrice”, o forse più semplicemente a una manna per i produttori di infrastrutture elettriche già pronti al cambiamento. Come in una sorta di moderna corsa all’oro, mentre i giganti del software si scervellano per monetizzare l’IA, a trovare l’oro, i produttori di “picche e pale” (in questo caso cavi, interruttori e sistemi di raffreddamento) si preparano a incassare. L’efficienza aumenterà, il rame diminuirà, ma i costi iniziali per entrare nel club dell’IA “seria” stanno per alzarsi vertiginosamente, creando barriere all’entrata che ridurranno il numero di operatori. E come sempre, la domanda è: il ritorno sull’investimento giustificherà questa corsa all’armamento elettrico?

Domande e risposte

Perché è necessario il passaggio da 415 Volt a 800 Volt nei data center? Il passaggio è dettato dalla fisica e dall’efficienza. I nuovi chip per l’intelligenza artificiale richiedono una densità di potenza enormemente superiore, passando da poche decine di kilowatt a oltre 1 Megawatt per rack. I sistemi tradizionali a 415V AC non riescono a gestire tale densità senza enormi perdite di energia e cablaggi massicci. L’architettura a 800V DC permette di trasmettere il 150% di potenza in più utilizzando meno rame, migliorando l’efficienza energetica e riducendo l’ingombro fisico dei componenti di distribuzione.

Quali sono le implicazioni economiche per le aziende che producono componenti elettrici? Si prevede un rimescolamento dei “vincitori e vinti”. I produttori di sistemi UPS e PDU tradizionali in corrente alternata potrebbero vedere calare la domanda. Al contrario, aziende posizionate su tecnologie di raffreddamento a liquido, interruttori a stato solido, semiconduttori avanzati (GaN/SiC) e sistemi di gestione dell’alimentazione a corrente continua (come Vertiv, Schneider, ABB) vedranno un’esplosione degli ordini. Anche se il volume totale di rame potrebbe diminuire, il valore dei cavi specializzati ad alta tecnologia aumenterà, favorendo chi produce soluzioni avanzate.

Quando vedremo questa tecnologia diventare lo standard dominante? Sebbene i progetti pilota e le prime implementazioni come il sistema Vera Rubin NVL144 siano imminenti o in fase di avvio con partner selezionati, la commercializzazione di massa e l’adozione diffusa richiederanno tempo. Goldman Sachs prevede che la tecnologia inizierà a diventare mainstream verso il 2028. Nel frattempo, tra il 2025 e il 2027, vedremo soluzioni “ponte” come i moduli “sidecar” che permetteranno di adattare i data center esistenti alle nuove richieste energetiche senza dover ricostruire l’intera infrastruttura.