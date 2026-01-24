Nvidia e la Cina: Pechino apre ai chip H200, ma con condizioni. Un affare da 50 miliardi?

In un mondo in cui la retorica geopolitica sembra dominare le relazioni internazionali, alla fine è sempre la dura realtà economica a dettare l’agenda. Mentre le narrazioni ufficiali parlano di decoupling e di sovranità tecnologica, le autorità di regolamentazione cinesi si stanno avvicinando, non senza una certa ironia, all’approvazione per l’importazione dei chip di intelligenza artificiale H200 di Nvidia. I destinatari? I campioni nazionali della tecnologia: Alibaba, Tencent e ByteDance.

Secondo un recente rapporto di Bloomberg, Pechino è pronta a dare il via libera formale all’importazione di questi processori AI di ultima generazione. Si tratta di una mossa che rappresenta un’ammissione tanto silenziosa quanto assordante: la Cina, per quanto investa, non è ancora in grado di soddisfare la domanda interna di potenza di calcolo con i soli semiconduttori nazionali.

L’ammissione di realtà: la corsa all’AI non aspetta

Il mercato non fa sconti, e l’intelligenza artificiale è il nuovo motore della produttività globale. Le grandi aziende tecnologiche cinesi si sono trovate in un collo di bottiglia: la domanda di calcolo è esplosa, ma l’offerta di chip “Made in China” all’altezza delle sfide dell’AI generativa scarseggia.

In questo contesto, il pragmatismo economico cinese ha avuto la meglio sull’orgoglio autarchico. Le aziende del Dragone sono ora autorizzate a discutere le specifiche e i volumi di acquisto dei chip Nvidia. Non si tratta di spiccioli. Solo ByteDance, la casa madre di TikTok, avrebbe pianificato una campagna di acquisti da ben 14 miliardi di dollari, un segnale inequivocabile di come la fame di calcolo sia diventata una questione di sopravvivenza per rimanere competitivi sul mercato globale.

Il chip H200 rappresenta un curioso paradosso geopolitico. Pur essendo un componente di altissimo livello, è classificabile come “generazione precedente” rispetto alle ultimissime architetture Nvidia (come la serie Blackwell), ed è stato specificamente concepito per rientrare nei rigidi paletti all’esportazione imposti dall’amministrazione Trump. Eppure, anche questa versione tecnicamente “ridotta” o “declassata” è infinitamente superiore a quanto attualmente prodotto dalle fonderie cinesi.

Un catalizzatore per il titolo Nvidia: l’obiettivo 200 dollari

Dal punto di vista dei mercati finanziari, questa notizia rappresenta un potente catalizzatore rialzista (bull catalyst) per le azioni Nvidia. Negli ultimi tempi, il titolo del colosso di Santa Clara ha mostrato segni di stallo, faticando a sfondare in modo decisivo la soglia psicologica dei 200 dollari. Ecco la sua quotazione da Tradineconomics:

L’amministratore delegato Jensen Huang non ha mai fatto mistero dell’importanza strategica del mercato asiatico. Secondo le sue stime, la sola opportunità dei chip per l’intelligenza artificiale in Cina potrebbe generare fino a 50 miliardi di dollari di entrate nei prossimi anni. Qualsiasi ripresa formale e massiccia delle spedizioni del modello H200 verso la Cina avrebbe il potere di riaccendere immediatamente lo slancio rialzista del titolo, fornendo quella liquidità e quel fatturato che i mercati attendono per giustificare le altissime valutazioni dell’azienda.

Il compromesso di Pechino: la tassa occulta

Tuttavia, Pechino non si arrende del tutto al libero mercato. In perfetto stile dirigista, le autorità hanno posto una condizione non scritta, ma ben chiara: l’approvazione è vincolata al sostegno dell’industria locale.

Come nota Bloomberg, Pechino incoraggerà le aziende ad acquistare una certa quantità di chip nazionali come “conditio sine qua non” per ottenere l’approvazione dei chip Nvidia. Sebbene non sia stato fissato un numero esatto o una percentuale rigida, il meccanismo è chiaro. È una sorta di intervento a sostegno della domanda interna, in una visione quasi keynesiana applicata all’alta tecnologia: lo Stato permette alle aziende di fare efficienza comprando il prodotto estero migliore, ma impone loro di finanziare indirettamente la ricerca e sviluppo locale comprando prodotti cinesi inferiori.

Possiamo riassumere lo scenario attuale del mercato dei chip in Cina attraverso questa tabella:

Categoria Prodotto / Produttore Stato della Tecnologia Ruolo Strategico Importazione USA Nvidia H200 Ultima generazione esportabile (limitata dalle norme USA) Essenziale per i modelli linguistici avanzati e per reggere la competizione globale. Produzione Interna Chip Huawei e altri player cinesi In ritardo di 1-2 generazioni rispetto agli standard USA Necessari per l’indipendenza tecnologica futura; sostenuti per imposizione governativa. Acquirenti ByteDance, Tencent, Alibaba Alta disponibilità di capitali (es. piano da 14 Mld di ByteDance) Motore della domanda; costretti al bilanciamento tra profitto e direttive di Stato.

La Strategia del Doppio Binario

L’approvazione dei chip H200, che secondo diverse indiscrezioni di mercato potrebbe arrivare già in questo trimestre (con spedizioni pronte per la metà di febbraio), fotografa la strategia del “doppio binario” del Partito Comunista Cinese.

Nel breve termine , salvare la competitività delle proprie aziende Big Tech, che senza i chip Nvidia rischierebbero di perdere la corsa all’AI generativa contro i colossi americani come OpenAI, Microsoft e Google.

Nel medio-lungo termine, continuare a dare priorità alla costruzione della produzione nazionale di semiconduttori per l’intelligenza artificiale, utilizzando i profitti delle aziende tech per sussidiare l’industria hardware.

Considerazioni Finali

Questo sviluppo evidenzia quanto sia difficile disaccoppiare due economie profondamente interconnesse. Gli Stati Uniti, con l’amministrazione Trump, hanno cercato di limitare l’accesso della Cina alla tecnologia di punta. La Cina ha risposto promettendo l’autosufficienza. Ma alla fine, la realtà ingegneristica ed economica si è imposta sulle volontà politiche.

La Cina deve affidarsi a chip americani “declassati” perché l’ecosistema Nvidia (il software CUDA abbinato all’hardware) non ha ancora rivali. D’altra parte, Nvidia e l’economia americana hanno un bisogno vitale dei capitali cinesi per continuare a finanziare il proprio vertiginoso sviluppo. È un equilibrio del terrore tecnologico, condito da una buona dose di ironia della sorte, in cui tutti, per il momento, traggono vantaggio da una tregua obbligata. Resta solo da vedere se i 50 miliardi di dollari previsti da Huang saranno sufficienti a far superare al titolo Nvidia l’agognato muro dei 200 dollari, consolidando il dominio americano, pur coi soldi cinesi.

Domande e risposte

Perché la Cina approva l’acquisto di chip USA nonostante la rivalità geopolitica?

La Cina ha un urgente bisogno di potenza di calcolo per sviluppare le proprie intelligenze artificiali e rimanere competitiva a livello globale. L’industria nazionale dei semiconduttori, sebbene in crescita, è ancora tecnologicamente indietro rispetto a Nvidia. Senza l’accesso ai chip H200, giganti come Alibaba e ByteDance resterebbero tagliati fuori dall’innovazione, subendo perdite economiche insostenibili. Pechino ha quindi scelto il pragmatismo economico, accettando la dipendenza temporanea dagli USA.

Cos’è il chip Nvidia H200 e perché è così importante?

Il chip H200 è un acceleratore grafico (GPU) avanzato per l’intelligenza artificiale, ma non è il più potente in assoluto sul mercato. È stato specificamente progettato per rispettare i limiti di esportazione imposti dagli Stati Uniti verso la Cina. Nonostante queste limitazioni, offre prestazioni superiori rispetto a qualsiasi alternativa “Made in China”, rendendolo l’unica opzione valida per le aziende cinesi che devono addestrare modelli di intelligenza artificiale complessi.

Che impatto avrà questa decisione sulle azioni di Nvidia?

L’approvazione rappresenta un enorme catalizzatore positivo per il titolo Nvidia in borsa. Il mercato cinese dell’AI ha un valore potenziale stimato dal CEO Jensen Huang in circa 50 miliardi di dollari. Recentemente, le azioni Nvidia hanno faticato a superare la soglia dei 200 dollari. La riapertura del flusso di vendite verso la Cina, con ordini miliardari già pronti (come i 14 miliardi di ByteDance), potrebbe dare la spinta decisiva per nuovi massimi storici.