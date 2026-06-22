Nuovo allarme in Qatar: esplode l’impianto gas di Barzan. I riflessi sui mercati

Un boato così forte da farsi sentire fino in Bahrein. Domenica sera, 21 giugno 2026, una massiccia esplosione ha scosso il complesso energetico di Ras Laffan, il cuore pulsante dell’industria del gas in Qatar. Se la terra trema nel Golfo Persico, i mercati energetici globali di solito prendono appunti. E questa volta la reazione non ha fatto eccezione, almeno nei primi, concitati minuti.

BREAKING: HUGE EXPLOSION AT RAS LAFFAN INDUSTRIAL CITY IN QATAR’S LARGEST GAS FACILITY The blast was so strong it was heard in Bahrain and reportedly felt like an earthquake. pic.twitter.com/4bdCH0eeWd — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) June 21, 2026

Le autorità del Qatar, tramite il Ministero dell’Interno e la compagnia statale QatarEnergy, si sono affrettate a gettare acqua sul fuoco, sia in senso letterale che metaforico. L’incidente, avvenuto nell’impianto del gas di Barzan, è stato subito catalogato come un “errore operativo” durante le fasi di avvio dei macchinari. Un guasto tecnico, insomma. Si registrano feriti, ma per fortuna non ci sono fughe di gas in grado di minacciare la sicurezza pubblica. Le fiamme sono state domate in breve tempo.

Unverified footage circulating on social media shows an explosion at a factory in Ras Laffan Industrial area, located in Qatar. pic.twitter.com/AiqqTxfV6l — Joe Truzman (@JoeTruzman) June 21, 2026

Tiriamo un sospiro di sollievo collettivo: non si è trattato dell’ennesimo raid iraniano. I mercati ricordano ancora molto bene gli attacchi di marzo, che hanno paralizzato alcune delle strutture più vitali per il Gas Naturale Liquefatto (GNL) di Ras Laffan. Quei danni avevano portato Doha a stimare fino a cinque anni per un ritorno della produzione a pieno regime. Questa volta, a quanto pare, i qatarioti hanno fatto tutto da soli.

Tuttavia, quali sono le reali ricadute economiche di questo nuovo stop?

L’impianto di Barzan serve principalmente a coprire il fabbisogno energetico interno del Paese. Ma nel delicato risiko energetico che stiamo vivendo, nessuna esplosione a Ras Laffan può essere presa alla leggera, per diverse ragioni:

Tensione sulle infrastrutture: L’intero complesso sta già lavorando sotto forte stress per via dei danni subiti in primavera. Un nuovo intoppo logistico rallenta le operazioni generali, richiedendo fondi e risorse umane per le riparazioni improvvise.

Nervosismo dei mercati: Anche se il gas di Barzan è a uso domestico, eventuali fermi prolungati potrebbero costringere il governo di Doha a trattenere quote di gas normalmente destinate all’esportazione, riducendo l’offerta globale.

Affidabilità commerciale: Il Qatar si gioca una fetta enorme della sua credibilità come fornitore sicuro per l’Europa e l’Asia. Incidenti operativi di questa portata non aiutano a rassicurare i compratori esteri, già preoccupati dalla tenuta degli impianti.

In un sistema industriale mondiale che ha un disperato bisogno di energia per continuare a produrre a costi competitivi, i prezzi in Europa e in Asia sono diventati estremamente sensibili. La semplice percezione di rischio nel polo del gas più grande al mondo può innescare fiammate sui costi in bolletta. L’incidente di domenica ci ricorda una cruda verità: l’architettura energetica su cui si regge la nostra economia rimane incredibilmente fragile.