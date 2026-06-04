Nuovi Dazi USA sul Lavoro Forzato: Nel Mirino 60 Paesi, Inclusa l’Europa

L’amministrazione americana ha appena lanciato una nuova sfida commerciale globale. Questa volta, l’arma scelta da Washington non è la sicurezza nazionale o il semplice deficit commerciale, ma la difesa dei diritti umani unita alla protezione del reddito dei lavoratori locali. L’ufficio del Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti (USTR) ha pubblicato un documento chiaro: sono in arrivo nuovi dazi del 10% o del 12,5% su 60 partner commerciali. Il motivo? La mancata o inefficace applicazione delle norme contro le importazioni di beni prodotti sfruttando le persone.

È una mossa che unisce etica e pragmatismo economico. Jamieson Greer, a capo dell’USTR, lo ha detto in modo diretto: “Il fallimento dei nostri principali partner nell’affrontare questo problema è inaccettabile”. In parole povere, chi sfrutta il lavoro forzato produce a costi bassissimi e irreali. Questo crea una concorrenza sleale, distorce i mercati e danneggia in modo grave le imprese e i lavoratori che invece rispettano le regole e pagano salari giusti.

Chi è coinvolto e le nuove tariffe

L’USTR ha diviso i paesi sotto indagine in due grandi gruppi, analizzando le loro leggi e, soprattutto, come queste vengono applicate nella realtà doganale.

Gruppo Problema Riscontrato Paesi Principali Coinvolti Gruppo 1 (54 nazioni) Assenza o mancata applicazione di divieti chiari Cina, Vietnam, Giappone, Corea del Sud, Regno Unito. Gruppo 2 (6 nazioni) Applicazione inefficace delle norme esistenti Unione Europea, Canada, Messico.

Come funzioneranno i dazi? La logica decisa da Washington è di colpire le importazioni per compensare il vantaggio sleale:

Dazio aggiuntivo del 10%: Per i paesi che hanno almeno un divieto parziale o si sono impegnati formalmente a fermare queste importazioni (ma devono fare di più).

Per i paesi che hanno almeno un divieto parziale o si sono impegnati formalmente a fermare queste importazioni (ma devono fare di più). Dazio aggiuntivo del 12,5%: Per tutte le altre economie che non hanno preso misure adeguate.

È previsto anche un meccanismo per permettere l’ingresso di certi volumi di abbigliamento e tessuti a tariffe inferiori, ma i dettagli andranno definiti. Intanto però la differenza fra i due gruppi di paesi è del 2,5%.

L’Impatto macroeconomico: proteggere i salari e la domanda

Quando un paese permette l’ingresso di merci prodotte senza diritti, non fa solo una scelta moralmente dubbia. Fa una scelta economica precisa: decide di abbassare i salari dei propri cittadini. Se un’azienda occidentale deve competere con una fabbrica asiatica che non paga i suoi operai, l’azienda occidentale ha poche strade. O chiude, o riduce gli stipendi dei suoi dipendenti per sopravvivere.

Questa dinamica distrugge i redditi delle famiglie. Se i lavoratori guadagnano meno, comprano meno. Se comprano meno, l’intera economia rallenta per mancanza di domanda. L’imposizione di un dazio compensativo, in questo senso, diventa uno strumento per riequilibrare i costi. Serve a difendere la capacità di spesa dei cittadini, impedendo che i profitti di poche multinazionali si basino sul taglio dei costi del lavoro globale.

Il nodo del tessile e delle filiere nascoste

Il settore più colpito sarà l’abbigliamento. La questione ruota attorno al cotone prodotto nello Xinjiang, in Cina. Lì, le minoranze uigure subiscono gravi costrizioni da parte del governo. Washington ha già leggi dure su questo, ma le catene di fornitura moderne sono un labirinto e non vengono chiaramente applicate. Una maglietta di cotone d un brand europeo è magari prodotta nel sud est asiatico con cotone di provenienza non chiara. Ciascuno dovrebbe produrre tutto da zero, o quasi, per dare una chiara origine.

L’USTR accusa i 60 paesi di non fare abbastanza per controllare le origini delle materie prime, rendendo difficile per i consumatori sapere cosa stanno comprando e permettendo di aggirare i divieti americani.

Il paradosso dell’Unione Europea

Qui entra in gioco una notevole dose di ironia. L’inclusione dell’Unione Europea in questa lista suona come una provocazione aperta. Bruxelles ha fatto della lotta ai prodotti derivanti dallo sfruttamento uno dei vanti della sua politica commerciale. Sentirsi mettere dietro la lavagna da Washington proprio su questo tema è un colpo duro.

Ma perché l’Europa è nel mirino? La realtà è che le grandi dichiarazioni di principio spesso si scontrano con la pratica alle dogane. Da un lato c’è l’ideale, dall’altro c’è il forte peso delle reti commerciali asiatiche. La Cina, grande fornitore dell’Europa, fa pressioni fortissime affinché le porte del mercato europeo restino sempre aperte. La USTR accusa l’UE di non applicare in modo “efficace” i blocchi, creando così una via d’accesso facile per merci che in America non potrebbero entrare.

Il 6 luglio scade il termine per i commenti scritti sulla proposta e il 7 luglio ci saranno le audizioni. Sarà una trattativa dura. L’Europa e gli altri paesi dovranno dimostrare di saper passare dalle parole ai fatti, o rassegnarsi a pagare tariffe molto salate al confine americano. Sarà l’ennesimo braccio di ferro trilaterale: USA, Cina e paesi terzi