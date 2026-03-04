Nucleare, il futuro dell’atomo passa da una montagna svizzera: il progetto DEBORAH e la sfida delle scorie

L’industria dell’energia nucleare vive una fase di rinnovato interesse globale. La necessità di garantire un approvvigionamento energetico stabile, programmabile e indipendente per il tessuto industriale europeo è ormai innegabile per chiunque guardi all’economia reale, ma il dibattito pubblico si scontra ciclicamente con un ostacolo apparentemente insormontabile: la gestione a lungo termine delle scorie radioattive.

La soluzione tecnologica a questo rebus politico ed economico non si trova nei salotti burocratici di Bruxelles, , ma nelle profondità del Canton Giura, in Svizzera. Qui, nel laboratorio sotterraneo del Mont Terri a circa 200 metri sotto la superficie, un team internazionale guidato dal centro tedesco GFZ Helmholtz sta letteralmente scavando nel passato per garantire il futuro energetico del continente.

Il progetto, battezzato DEBORAH (Deep borehole to resolve the Mont Terri Anticline Hydrogeology), prevede la trivellazione di un pozzo profondo 800 metri all’interno di una formazione di argilla opalina risalente a 175 milioni di anni fa. I ricercatori hanno da poco superato i primi 55 metri con un recupero dei campioni prossimo al 100%.

Ma perché perforare una roccia è diventato un passaggio così vitale per l’intera industria dell’energia nucleare?

La risposta risiede nella necessità stringente di passare dai modelli teorici alla realtà geologica. L’industria nucleare può sviluppare i reattori di quarta generazione più avanzati e sicuri al mondo, , ma senza un piano credibile e scientificamente inattaccabile per lo smaltimento finale dei rifiuti ad alta attività, il settore rimane esposto alle opposizioni politiche e ai dubbi degli investitori. Il confinamento geologico profondo è universalmente riconosciuto come l’unica via tecnicamente percorribile, , ma richiede la dimostrazione pratica che la natura possa fare da scudo per decine di migliaia di anni. Non bastano le simulazioni al computer; serve la roccia viva.

Dettagli del Progetto DEBORAH (Deep borehole to resolve the Mont Terri Anticline Hydrogeology) Luogo Mont Terri, Svizzera (150-200 metri sotterranei) Roccia bersaglio Argilla Opalina (Giurassico, 175 milioni di anni) Profondità obiettivo 800 metri Partner principali GFZ Helmholtz (DE), swisstopo (CH), BGR (DE), NWS (UK), Università di Berna

Le formazioni geologiche in esame in Europa non sono tutte uguali. Mentre in Germania si dibatte ancora tra salgemma, argillite e roccia cristallina, la Svizzera ha già puntato con decisione sull’argilla opalina.

Ecco i motivi tecnici per cui analizzare fisicamente questi campioni di carotaggio è cruciale per sbloccare l’impasse del settore:

Impermeabilità idraulica estrema: L’argilla opalina ha una permeabilità all’acqua quasi nulla. Comprendere esattamente come i fluidi si comportano al suo interno è essenziale per garantire che i radionuclidi non raggiungano mai le falde acquifere destinate al consumo umano o agricolo.

Capacità di autosigillatura: A differenza di altre rocce, in caso di micro-fratture termiche o meccaniche, questo tipo di argilla tende a gonfiarsi a contatto con l’umidità, sigillando naturalmente le crepe. È un meccanismo passivo di sicurezza che nessun ingegnere potrebbe replicare con altrettanta affidabilità.

Mappatura geofisica: Le misurazioni gravimetriche e sismiche effettuate in situ, come sottolineato dal coordinatore del progetto Felix Kästner, servono a certificare la resilienza del blocco roccioso di fronte a potenziali stress tettonici millenari.

Il peso economico di questa ricerca è tutt’altro che secondario. Fino a quando la questione delle scorie non troverà una destinazione geologica definitiva, i costi di stoccaggio temporaneo in superficie continueranno a gravare sui bilanci degli operatori energetici e, inevitabilmente, sui contribuenti attraverso le bollette. Trovare una roccia idonea significa trasformare una passività a tempo indeterminato in un costo infrastrutturale fisso, certo e ammortizzabile.

Inoltre, la realizzazione di un deposito geologico profondo rappresenta di per sé un’opera infrastrutturale colossale, capace di attivare investimenti per miliardi di euro. Si tratta di un intervento strutturale che richiede una pianificazione statale di lunghissimo respiro e l’impiego di tecnologie ingegneristiche avanzate. Le nazioni che per prime riusciranno a standardizzare questo processo non solo risolveranno un problema interno, ma potranno esportare il proprio know-how nel resto del mondo.

Perforare oggi l’argilla svizzera non è un semplice esercizio accademico, ,ma una mossa strategica fondamentale per blindare la competitività industriale dell’Europa di domani, fornendo al nucleare la base fisica inconfutabile di cui ha bisogno per prosperare.