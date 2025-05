La storica Nottoway Plantation, la più grande dimora anteguerra classica degli Stati Uniti, è stata rasa al suolo questa settimana, dopo che giovedì è scoppiato un incendio. Non sono stati segnalati feriti o morti in relazione all’incendio.

I vigili del fuoco hanno lavorato per spegnere le fiamme con acqua che, secondo quanto riferito, è stata versata sulle macerie per ben 18 ore dopo l’inizio dell’incendio, secondo Fox 8. Sabato la causa dell’incendio era ancora sotto indagine.

“Alcuni membri del personale hanno dichiarato di essere entrati nel museo e di aver visto del fumo. Quando sono tornati, l’intera stanza era in fiamme”, ha detto a Fox 8 il presidente della parrocchia di Iberville, Chris Daigle, aggiungendo che si trattava di “una perdita totale”.

Daigle ha scritto in un post sulla pagina Facebook del governo della parrocchia di Iberville che “La perdita di Nottoway non è solo una perdita per la parrocchia di Iberville, ma per l’intero stato della Louisiana. Era un pilastro della nostra economia turistica e un sito di importanza nazionale”.

La villa di 64 stanze fu costruita da John Hampden Randolph alla fine degli anni ’50 del XIX secolo, secondo diverse fonti. Si estendeva su una superficie di oltre 53.000 piedi quadrati e, oltre alle decine di stanze, conteneva 365 porte e finestre e 22 colonne bianche, secondo quanto riportato da Fox 8. La proprietà si affacciava sul fiume Mississippi.

Randolph arrivò in Louisiana nel 1841 e iniziò a coltivare cotone, ma alla fine passò alla canna da zucchero, secondo l’LSU Scholarly Repository. L’articolo dell’archivio accademico rileva anche che la villa fu chiamata “Nottoway” in onore della contea della Virginia dove vivevano i suoi antenati.

I registri del Dipartimento degli Interni degli Stati Uniti citati da Axios mostrano che Randolph possedeva 155 schiavi e 6.200 acri di terra nel 1860.

Oltre alla lussuosa villa, la proprietà comprendeva anche diversi alberi secolari, alcuni dei quali con più di 120 anni, secondo il sito web della Nottoway Plantation.

In tempi moderni, la villa e la proprietà circostante fungevano da museo, resort e location per matrimoni. Il sito web della Nottoway Plantation afferma che si estendeva su 31 acri, che includevano 40 camere per pernottamenti, un bar, un ristorante, spazi per eventi, una piscina, campi da tennis e altro ancora.

“Sebbene la sua storia iniziale sia indubbiamente legata a un periodo di grande ingiustizia, negli ultimi decenni si è evoluta in un luogo di riflessione, educazione e dialogo”, ha scritto Daigle nel post su Facebook. “Dagli anni ’80 ha accolto visitatori da tutto il mondo che sono venuti per apprezzarne l’architettura e confrontarsi con l’eredità della sua epoca.

Perché Nottoway era importante? Perché era sia un monumento che una testimonianza dell’importanza di un’epoca ricca, ma oscura. Noi dobbiamo preservare la storia, anche le parti dolorose, affinché le generazioni future possano imparare e crescere da essa”.