Nord e Sud, due modelli energetici: il ruolo del clima nei consumi domestici

Le differenze tra Nord, Centro e Sud Italia non si riflettono solo nel clima, ma anche nelle modalità con cui le famiglie consumano energia. Le condizioni atmosferiche influenzano infatti in modo diretto l’utilizzo degli impianti domestici, contribuendo a definire abitudini e livelli di spesa.

Nel 2025 i consumi elettrici si sono attestati a 311,3 TWh, un valore sostanzialmente stabile rispetto all’anno precedente. A livello territoriale, tuttavia, emergono andamenti differenziati: il Nord registra un lieve incremento (+0,1%), mentre il Centro (-0,4%) e il Sud e le Isole (-0,7%) evidenziano una contrazione.

A spiegare queste dinamiche è anche la suddivisione dell’Italia in sei zone climatiche, dalla A alla F, basata su indicatori come temperatura media e gradi giorno. Come evidenzia l’approfondimento di Acea Energia, questa classificazione non solo regola i periodi di utilizzo del riscaldamento, ma rappresenta anche uno strumento utile per comprendere i diversi fabbisogni energetici del Paese.

Dal punto di vista operativo, le differenze si manifestano nell’uso degli impianti. Nelle regioni settentrionali il riscaldamento incide maggiormente sui consumi, mentre nel Sud e nelle Isole il fabbisogno si concentra nei mesi estivi, trainato dal raffrescamento. Il Centro presenta una situazione più equilibrata.

Queste dinamiche si riflettono anche nella diffusione delle tecnologie. Il riscaldamento autonomo è adottato dal 79% delle famiglie italiane, con una maggiore incidenza nel Nord-est e nel Centro. Gli impianti centralizzati restano più diffusi nelle città del Nord, mentre risultano marginali nel Mezzogiorno.

In crescita anche i sistemi di condizionamento, presenti in oltre il 56% delle abitazioni. L’aumento più marcato si registra nel Sud e nelle Isole, ma livelli elevati si osservano anche in Sicilia (73,1%), Veneto (71,1%) ed Emilia-Romagna (67,6%).

Nel complesso, il clima continua a rappresentare un fattore determinante nella definizione dei consumi energetici, contribuendo a delineare scenari sempre più diversificati lungo la Penisola.