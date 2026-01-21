Seguici su

Noleggio in crescita: i settori che fanno da locomotiva nel 2026

Il mercato del noleggio continua a espandersi. Alcuni settori, più di altri, ne usufruiranno maggiormente nel 2026

Pubblicato

27 minuti fa

il

Cantiere edile con gru
Cantiere edile con gru (© Unsplash)

Negli ultimi anni il noleggio è diventato quasi una costante, nonché una strategia operativa efficace per moltissime aziende. L’aumento dei costi di acquisto, l’incertezza economica e la rapidità con cui cambiano le tecnologie odierne e le normative stanno spingendo imprese e professionisti a privilegiare il noleggio dei beni rispetto all’acquisto. Il 2026 si profila come un anno chiave per il consolidamento di questo trend, con alcuni comparti pronti a trainare la crescita dell’intero mercato.

Costruzioni e infrastrutture: flessibilità come parola chiave

Il settore delle costruzioni sta trainando da tempo la crescita delle richieste di noleggio. I cantieri sempre più frammentati, i lavori di durata variabile e la forte attenzione ai costi rendono poco conveniente l’acquisto di macchinari utilizzati solo in determinate fasi. A questo si aggiunge la pressione legata alla sicurezza e alla conformità normativa che richiede attrezzature aggiornate e certificate.

In questo contesto, il noleggio attrezzature consente alle imprese di adattarsi rapidamente all’andamento delle commesse, riducendo l’esposizione finanziaria e migliorando la gestione dei tempi. È una scelta che risulta particolarmente efficace anche per le piccole e medie imprese: grazie ad aziende del settore come Boels, possono accedere a strumenti professionali senza dover immobilizzare gran parte del proprio capitale.

Industria, logistica ed eventi: esigenze diverse, stessa logica

Accanto all’edilizia, anche l’industria manifatturiera e la logistica stanno contribuendo in modo significativo alla crescita del mondo del noleggio. La riorganizzazione delle catene di fornitura e l’aumento dei magazzini temporanei hanno fatto emergere il bisogno di soluzioni rapide e scalabili, soprattutto per la movimentazione delle merci e la gestione degli spazi.

Un discorso simile vale per il settore degli eventi, che nel 2026 dovrebbe beneficiare di una domanda più stabile rispetto agli anni precedenti. Allestimenti temporanei, strutture mobili e attrezzature tecniche richiedono investimenti difficilmente sostenibili sul lungo periodo, e il noleggio permette di rispondere a picchi di lavoro concentrati, pur sempre mantenendo un approccio sostenibile dal punto di vista economico e organizzativo.

Energia, manutenzione e servizi urbani

Tra i comparti destinati a crescere troviamo quelli legati all’energia, alla manutenzione e ai servizi urbani, e questi comparti traineranno ulteriormente la crescita dei servizi di noleggio. La transizione energetica e gli interventi di riqualificazione richiedono mezzi specifici, spesso utilizzati per progetti limitati nel tempo. Anche la manutenzione di infrastrutture e spazi pubblici segue una logica simile: interventi programmati, esigenze variabili e attenzione all’impatto ambientale. In questi ambiti, il noleggio si integra perfettamente con modelli di gestione più efficienti, riduzione delle spese e tempi di intervento più rapidi.

Un mercato che cambia paradigma e mentalità

Considerando quanto detto, è chiaro che la crescita del noleggio nel 2026 sarà costante e continua, in particolare grazie ai settori e ai comparti sopra citati. Sempre più imprese stanno già rivedendo il proprio concetto di investimento, privilegiando soluzioni flessibili e adattabili a un contesto in continua evoluzione. Guardando al futuro, è evidente che i settori trainanti saranno quelli capaci di coniugare innovazione, gestione del rischio e uso intelligente delle risorse. Il noleggio, da semplice alternativa, si sta affermando come uno degli strumenti centrali di questa trasformazione.

