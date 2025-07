Ottime notizie per il governo nigeriano. Il ministro delle Risorse petrolifere di Abuja ha dichiarato ieri che la produzione di petrolio greggio e condensato ha raggiunto 1,8 milioni di barili al giorno.

Ha ricordato che era di circa 1 milione di barili al giorno quando il presidente Bola Tinubu è entrato in carica nel 2023.

“Ecco perché oggi siamo molto orgogliosi di poter dire che lo Stato petrolifero è verde. Ricordiamo che quando il presidente è entrato in carica, nel 2023, producevamo appena un milione di barili.

Oggi produciamo circa 1,8 milioni di barili di combustibile fossile“, ha affermato.

Il ministro ha fatto questa dichiarazione ad Abuja durante la ”NMDPRA / S&P Global Commodity Insights Conference on West African Refined Fuel Market“.

Ha affermato che il Paese continuerà a celebrare il presidente della raffineria Dangote, Alhaji Aliko Dangote, per essere proprietario del più grande impianto al mondo.

Ha minimizzato la richiesta di transizione energetica sottolineando che i combustibili fossili continueranno a rappresentare il 50% del mix energetico globale anche nei prossimi 50 anni.

Ha esortato il continente africano a intensificare gli sforzi per raffinare il proprio petrolio greggio al fine di mantenere entrate sufficienti dagli idrocarburi invece di perderle a favore delle raffinerie offshore.

Lokpobiri ha dichiarato: “Si tratta dell’80% in più di quanto chiunque potrà mai vedere.

Ma la verità è che importiamo anche… ciò che produciamo al di fuori del continente, dove viene raffinato, per poi reimportarlo nel continente.

“Ciò significa un’enorme riduzione in termini di conservazione del valore nel continente”. Questo è il motivo per cui la Nigeria ha visto costruire la grande raffineria di Dangote, per non esportare petrolio, ma semilavorati e carburanti.

Ha ricordato che Tinubu ha gradualmente eliminato i sussidi alla benzina per incoraggiare lo sviluppo delle raffinerie nazionali. Una scelta che, ovviamente, è ricaduta sulle spalle dei consumatori che alla fine hanno sovvenzionato le nuove raffinerie.

Lokpobiri ha affermato: “Uno dei motivi principali per cui, come sapete, i sussidi sono stati eliminati era la crescita pre-pandemia. Il governo avrebbe continuato a importare prodotti e a sovvenzionarli”.

In un discorso storico che segna un potenziale punto di svolta per il continente, l’ingegnere Farouk Ahmed, CEO della NMDPRA, ha annunciato la posa delle basi per la creazione di un mercato africano di riferimento per i prodotti petroliferi raffinati. Questo evento cruciale, frutto della collaborazione tra NMDPRA e S&P Global, mira a riscrivere le regole del gioco per l’Africa occidentale, attualmente vincolata ai prezzi stabiliti da mercati globali come l’Europa e gli Stati Uniti.

Ahmed ha sottolineato il drammatico paradosso: nonostante sia un produttore significativo di idrocarburi e un consumatore in crescita, l’Africa rimane ostaggio di benchmark esterni che non riflettono le sue realtà economiche e la sua catena di approvvigionamento.

La creazione di un parametro di riferimento regionale è quindi un obiettivo strategico urgente, essenziale per promuovere la trasparenza dei prezzi, lo sviluppo del mercato e una maggiore disponibilità energetica. Ciò stimolerà investimenti in infrastrutture di stoccaggio e approvvigionamento, fornendo dati sui prezzi in tempo reale e attirando capitali nel settore a valle.

L’ingegnere Bashir Bayo Ojulari, CEO del gruppo Nigerian National Petroleum Company Limited (NNPCL), ha rafforzato questo messaggio, definendo l’evento un momento “imperativo” per l’autodeterminazione energetica e l’integrazione industriale africana.

Ojulari ha evidenziato come la domanda energetica globale sia in aumento, con l’Africa destinata a giocare un ruolo cruciale. Ha enfaticamente dichiarato che la dipendenza dall’esportazione di greggio per poi importare prodotti raffinati a prezzi più alti è un'”asimmetria strutturale” che ostacola l’industrializzazione e compromette la sovranità energetica.

La visione di un polo di raffinazione africano non è più un’aspirazione, ma una necessità impellente per superare ostacoli come il cronico sottoinvestimento e le politiche frammentate.