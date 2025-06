Il calo dei prezzi del petrolio ha reso più difficili le trattative tra Aramco e il governo nigeriano su un prestito record di 5 miliardi di dollari garantito dal petrolio, che il gigante petrolifero statale saudita ha accettato di concedere al più grande produttore di petrolio dell’Africa, secondo quanto riferito martedì da fonti a Reuters .

La Nigeria sta utilizzando almeno 300.000 barili al giorno (bpd) per rimborsare altri prestiti garantiti dal petrolio che la sua compagnia petrolifera nazionale NNPC ha contratto.

Un prestito garantito dal petrolio di 5 miliardi di dollari sarebbe il più grande prestito di questo tipo concesso alla Nigeria, nonché la più grande partecipazione dell’Arabia Saudita nel produttore africano dell’OPEC.

Tuttavia, il calo del 20% dei prezzi del petrolio da gennaio ha ritardato l’accordo sul prestito.

Il calo dei prezzi del petrolio significa che la Nigeria dovrà garantire il prestito di 5 miliardi di dollari con una maggiore produzione di petrolio, e potrebbe doverlo garantire con almeno 100.000 bpd di petrolio, secondo le stime delle fonti di Reuters.

Tuttavia, negli ultimi anni la Nigeria ha faticato ad aumentare la sua produzione di petrolio.

Il mese scorso, il governo nigeriano ha esortato le compagnie petrolifere che operano nel Paese a collaborare per aumentare la produzione di petrolio in un Paese che da anni non riesce a raggiungere la quota OPEC.

La produzione di petrolio greggio della Nigeria è stata in media di 1,4 milioni di barili al giorno nel primo trimestre dell’anno, ben al di sotto della quota di 1,8 milioni di barili al giorno dell’OPEC, ha dichiarato Ekperikpe Ekpo, ministro nigeriano per il Gas, in occasione di una conferenza locale del settore.

Il furto di petrolio e gli atti vandalici alle condutture affliggono da tempo l’industria petrolifera e del gas a monte della Nigeria, allontanando le major dal più grande produttore OPEC in Africa e causando spesso casi di forza maggiore nei principali terminali di esportazione del greggio.

Le autorità nigeriane hanno intensificato la lotta al furto di petrolio e negli ultimi mesi hanno sostenuto un aumento della produzione di petrolio e gas.

All’inizio di questo mese, la NUPRC ha dichiarato che la supermajor statunitense ExxonMobil intende investire fino a 1,5 miliardi di dollari nell’esplorazione e nello sviluppo di giacimenti di petrolio e gas in acque profonde al largo delle coste della Nigeria.