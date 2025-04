“Niente sesso o amore con i cinesi”: le nuove linee guida del Dipartimento di Stato per i funzionari USA

L’intrappolamento sessuale – spesso chiamato “honey trapping” – è stata una tattica di spionaggio comune e le agenzie di intelligence di tutto il mondo la utilizzano per estrarre informazioni, compromettere obiettivi e/o fare leva sul ricatto.

Secondo un rapporto dell’AP , a Washington si stanno adottando nuove politiche che impediscono al personale governativo statunitense con autorizzazione di sicurezza in Cina di avere relazioni romantiche o sessuali con cittadini cinesi. Questa misura impedisce alle spie del Partito Comunista Cinese di intrappolare i diplomatici statunitensi. Il divieto si estende anche ai membri della famiglia e agli appaltatori.

Ecco ulteriori informazioni da AP News:

Quattro persone con conoscenza diretta della questione hanno parlato all’AP della politica, che è stata messa in atto dall’ambasciatore americano Nicholas Burns, in partenza, a gennaio, poco prima di lasciare la Cina. Le persone hanno parlato solo a condizione di anonimato per discutere i dettagli di una nuova direttiva riservata. Sebbene alcune agenzie statunitensi avessero già regole rigide su tali relazioni, una politica di “non fraternizzazione” generalizzata, come è noto, non è mai stata vista pubblicamente dai tempi della Guerra Fredda. Non è raro che i diplomatici americani in altri Paesi frequentino persone del posto e addirittura le sposino.

Il divieto sottolinea la crescente minaccia che Washington vede nelle spie del PCC che prendono di mira i diplomatici e i lavoratori del governo americano. Entrambi i Paesi rimangono bloccati in una corsa alla superpotenza globale che riguarda le forze armate, l’intelligenza artificiale, il commercio e lo spazio. Il “ giorno della liberazione ” del Presidente Trump, che ha imposto nuovi dazi alla Cina, ha esacerbato le tensioni.

Alcuni rischi delle moderne trappole del miele sono

Riavvolgiamo la storia al 2009. L’MI5 britannico diffuse un documento di 14 pagine intitolato “La minaccia dello spionaggio cinese” a centinaia di banche, aziende e istituzioni finanziarie. Il documento metteva in guardia da una campagna di spionaggio cinese volta a ricattare gli uomini d’affari occidentali attraverso legami sessuali. Il documento avvertiva esplicitamente che le spie cinesi cercavano di stabilire “relazioni a lungo termine” ed erano note per “sfruttare vulnerabilità come le relazioni sessuali… per fare pressione sulle persone affinché collaborassero con loro”.

Come si può dimenticare il membro del congresso degli Stati Uniti Eric Swalwell (Democratico) e i suoi sospetti rapporti con la spia cinese “Fang Fang”? Uno scandalo colossale che ha avuto delle conseguenze anche politiche:

