Nicolò Robba è il nuovo Chief Product Officer di Prima Assicurazioni

Nicolò Robba entra in Prima Assicurazioni come Chief Product Officer. Con esperienza internazionale e un approccio data-driven, guiderà la strategia di prodotto nei mercati di Italia, UK e Spagna.

Rabba guiderà la strategia di prodotto del Gruppo con un approccio tech e data-driven

Prima Assicurazioni annuncia la nomina di Nicolò Robba come Chief Product Officer (CPO). Con oltre quindici anni di esperienza nel mondo fintech, insurtech ed e-commerce, Robba guiderà la strategia di prodotto della società, coordinando le attività nei mercati di Italia, Regno Unito e Spagna e accelerando l’evoluzione tecnologica e digitale del Gruppo.

Innovazione, velocità e centralità dell’utente

Nel nuovo ruolo, Robba sarà responsabile della visione di prodotto di Prima, con l’obiettivo di integrare prodotto, design ed engineering in un sistema unitario, agile e orientato ai risultati.

Il suo impegno sarà focalizzato sull’adozione di modelli data-driven per migliorare pricing, personalizzazione e ottimizzazione dei processi, rafforzando così la user experience e la scalabilità internazionale dell’azienda.

Una carriera tra insurtech ed e-commerce

Professionista con un forte profilo internazionale, Robba ha maturato esperienze di leadership in Asia.

In qualità di Chief Operating & Product Officer di Lifepal, piattaforma insurtech leader in Indonesia, ha portato l’azienda a superare i 4 milioni di visitatori mensili e a diventare il principale player locale nel comparto auto.

In precedenza, ha ricoperto il ruolo di Senior Vice President Product di Shipper Group a Jakarta e di Vice President Product Strategy di Lazada a Singapore, dove ha sviluppato progetti di dynamic pricing e roadmap regionali.