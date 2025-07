Una donna paralizzata da oltre due decenni è riuscita a scrivere di nuovo il proprio nome, utilizzando unicamente la forza della sua mente. Audrey Crews, una delle partecipanti alla sperimentazione dell’interfaccia cervello-computer (BCI) di Neuralink, l’azienda di Elon Musk, ha mostrato al mondo come sia in grado di controllare un computer con il pensiero.

La Crews ha condiviso una foto del suo nome scritto, anche se con grafia incerta, sullo schermo di un portatile, segnando la prima volta in vent’anni che compie questo gesto. Paralizzata dall’età di 16 anni, è la prima donna al mondo a ricevere l’impianto sviluppato dalla società di Musk.

Il momento è stato condiviso su X (ex Twitter) con un semplice messaggio: “Ho provato a scrivere il mio nome per la prima volta in 20 anni. Ci sto lavorando. Lol #Neuralink”. Il post, che mostra il nome “Audrey” scritto in viola, è diventato rapidamente virale, superando i due milioni di visualizzazioni e ricevendo una risposta diretta da Elon Musk. “Sta controllando il suo computer solo pensando. La maggior parte delle persone non si rende conto che questo è possibile”, ha commentato Musk.

I tried writing my name for the first time in 20 years. Im working on it. Lol #Neuralink pic.twitter.com/xzPBam5mAS

Audrey Crews è identificata come “P9” nello studio PRIME di Neuralink, che ha l’obiettivo di testare i chip BCI su soggetti umani. Una volta impiantato chirurgicamente, il dispositivo permette agli utenti di comandare interfacce digitali attraverso i soli segnali cerebrali.

In un post successivo, la donna ha spiegato la natura dell’intervento. “È stato un intervento di chirurgia cerebrale, hanno praticato un foro nel mio cranio e inserito 128 sottilissimi elettrodi nella mia corteccia motoria”, ha scritto, aggiungendo che “il chip ha circa le dimensioni di una moneta”.

Ha poi voluto chiarire un punto fondamentale: l’impianto non ripristina la mobilità fisica. “Voglio precisare che questo impianto non mi permetterà di camminare di nuovo o di recuperare il movimento. È strettamente per la telepatia”, intesa come capacità di controllo a distanza di dispositivi.

La sperimentazione di Neuralink coinvolge anche altri pionieri. Nick Wray, identificato come “P8”, ha condiviso la sua esperienza a soli tre giorni dall’attivazione del suo impianto. “Questo è il terzo giorno che uso il chip N1 Telepathy e non avevo questo livello di autonomia digitale da anni”, ha scritto.

Hello World! My name Nick Wray and I am P8 (Telepath8) in the Neuralink trials!

It has been such an honor and privilege to be a pioneer in the world of cybernetic enhancement. Today is day 3 of using the N1 Telepathy chip and I haven’t had this level of digital autonomy in… pic.twitter.com/Srmgksnn4y

— Nick Wray (@Telepath_8) July 28, 2025