Neoproterozoico: quando la Terra divenne una “palla di ghiaccio” (e il sale ci mise lo zampino)

Il fascino della geologia e della climatologia risiede spesso nella capacità di ricostruire eventi che, ai nostri occhi moderni, appaiono come pura fantascienza. Uno di questi è la “Snowball Earth“ (Terra a palla di neve), un periodo, o meglio una serie di eventi, avvenuti nel tardo Neoproterozoico (tra 715 e 635 milioni di anni fa), in cui il nostro pianeta si trasformò in una landa desolata e ghiacciata dai poli all’equatore.

Mentre la teoria classica punta tutto sul feedback ghiaccio-albedo, un recente studio pubblicato sulla rivista Climate of the Past dai ricercatori dell’Università Artica della Norvegia (UiT) introduce un elemento tecnico sottovalutato: il ruolo del sale. Non parliamo di condimento per la cena, ma di un meccanismo fisico che potrebbe aver reso il congelamento globale molto più intenso e difficile da invertire.

La dinamica della “palla di ghiaccio”

Per i non addetti ai lavori, l’idea che l’equatore possa essere stato coperto da chilometri di ghiaccio sembra impossibile. Eppure, le prove geologiche — rocce trasportate dai ghiacciai trovate in zone che all’epoca erano tropicali — parlano chiaro. Il motore di questo fenomeno è l’albedo, ovvero la capacità di una superficie di riflettere la radiazione solare.

Il meccanismo è un circolo vizioso:

Il clima si raffredda e i ghiacci polari avanzano. Il ghiaccio, essendo bianco, riflette più luce solare rispetto all’oceano scuro. Meno calore viene assorbito, la temperatura scende ulteriormente e il ghiaccio avanza ancora.

Raggiunta una latitudine critica (circa 30°), il processo diventa inarrestabile: la Terra precipita in uno stato di “Snowball” totale.

Il feedback sale-albedo: l’ospite inatteso

Il nuovo studio di Samuelsberg, Jakobsen e Rypdal aggiunge un tassello fondamentale a questo mosaico: la precipitazione del sale. Quando l’acqua di mare gela, il sale non scompare, ma rimane intrappolato in piccole tasche di salamoia. A temperature estremamente basse (sotto i $-36^{\circ}C$, il punto eutettico), questo sale precipita in forma cristallina, come l’idrohalite.

In zone di forte sublimazione (dove il ghiaccio passa direttamente da solido a gas), questi cristalli si accumulano in superficie creando un deposito (“lag deposit”) incredibilmente riflettente.

Ecco i parametri chiave identificati nel modello EBM (Energy Balance Model) utilizzato dai ricercatori:

Parametro Descrizione Valore nel Modello T{s} Temperatura di formazione del ghiaccio -10 C circa T{s} Temperatura eutettica (precipitazione sale) – 36 C Circa Riflettenza Albedo del ghiaccio marino nudo 0.55 Riflettenza Albedo dei cristalli di sale 0.93

Come si nota, l’albedo del sale (alpha_{4} = 0.93$) è superiore persino a quello della neve fresca, rendendo la superficie terrestre uno specchio quasi perfetto.

Due stati di gelo: con o senza sale?

L’aspetto più interessante della ricerca è che il feedback del sale crea due possibili stati di Snowball Earth:

Snowball senza depositi di sale: un pianeta ghiacciato ma “relativamente” meno freddo, con ghiaccio marino nudo all’equatore.

un pianeta ghiacciato ma “relativamente” meno freddo, con ghiaccio marino nudo all’equatore. Snowball con depositi di sale: uno stato molto più estremo e gelido, dove le distese equatoriali sono ricoperte da una crosta salina bianchissima.

Secondo le simulazioni, una volta che la Terra entra in una fase di glaciazione globale, è quasi impossibile evitare l’attivazione del feedback del sale. Il sistema “scivola” naturalmente verso lo stato più freddo.

Perché è così difficile uscirne?

Qui entra in gioco la visione economica applicata al clima: una volta che il capitale termico del pianeta è azzerato e l’albedo è al massimo, non basta un piccolo stimolo per ripartire. Per sciogliere una Terra ricoperta di sale, occorrono concentrazioni di CO2(e quindi un effetto serra) immensamente superiori rispetto a quelle necessarie per sciogliere il semplice ghiaccio.

Il sale agisce come una sorta di “trappola di liquidità” climatica: riflette così tanta energia che il pianeta rimane bloccato nel congelatore per milioni di anni, finché l’attività vulcanica non accumula abbastanza gas serra da forzare la mano al sistema.

Conclusioni e cautele tecniche

Nonostante la solidità del modello matematico, gli autori rimangono prudenti. Esistono variabili come la dinamica dei ghiacciai marini, che potrebbero “pulire” la superficie dal sale portandolo verso il basso, o la polvere atmosferica che potrebbe sporcare i cristalli riducendone la riflettività.

Tuttavia, il messaggio è chiaro: il sale non è solo un dettaglio minerale, ma un attore protagonista nella storia dei cambiamenti climatici estremi del nostro passato. Comprendere questi meccanismi non è solo un esercizio accademico, ma ci aiuta a capire quanto siano delicati — e talvolta brutali — gli equilibri che permettono alla Terra di rimanere un pianeta abitabile.