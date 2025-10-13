Nave cisterna diretta in Cina dirottata dopo le sanzioni statunitensi contro il porto di Rizhao

Una nave cisterna di grandi dimensioni diretta al porto cinese di Rizhao è stata dirottata verso un altro porto, dopo che il Tesoro degli Stati Uniti ha imposto sanzioni al terminal petrolifero di Rizhao nell’ambito di una nuova campagna di pressione sulla Cina per i suoi acquisti di greggio iraniano.

Washington ha annunciato le nuove sanzioni alla fine della scorsa settimana, prendendo di mira più di 100 persone, petroliere e una raffineria indipendente, insieme al terminal petrolifero di Rizhao Shihua.

“Il Dipartimento del Tesoro sta riducendo il flusso di cassa dell’Iran smantellando elementi chiave della macchina di esportazione energetica iraniana”, ha affermato il segretario al Tesoro Scott Bessent. Il presidente Trump, d’altra parte, ha affermato che Teheran ha segnalato di essere favorevole all’accordo di cessate il fuoco da lui mediato tra il governo Netanyahu e Hamas, e ha manifestato la volontà di collaborare con il governo iraniano, entro certi limiti.

“Vorremmo che anche loro potessero ricostruire il loro Paese, ma non possono avere un’arma nucleare”, ha affermato Trump, come riportato da Reuters.

Nel frattempo, le ultime sanzioni dovrebbero avere un impatto sulla compagnia petrolifera statale Sinopec, che riceve il 20% delle sue esportazioni di petrolio greggio al terminal petrolifero di Rizhao Shihua, secondo quanto riportato separatamente da Reuters. La compagnia petrolifera possiede il 50% dell’impianto e gestisce la maggior parte dei flussi di petrolio greggio in arrivo al terminal.

La mossa sanzionatoria degli Stati Uniti ha fatto seguito all’inasprimento dei controlli sulle esportazioni di terre rare da parte della Cina, che ha fatto infuriare Washington e ha invertito il calo dei prezzi del petrolio che ha visto il Brent crude e il West Texas Intermediate chiudere la settimana del 10 ottobre in perdita. La risposta immediata di Trump ai nuovi controlli è stata l’annuncio di nuovi dazi del 100% in aggiunta alle imposte sulle importazioni già in vigore. Il presidente degli Stati Uniti ha anche affermato che gli Stati Uniti annunceranno controlli sulle esportazioni di “tutti i software critici”, secondo quanto riportato dalla CNBC.

La Cina sostiene che i nuovi controlli sulle esportazioni non sono una misura punitiva nei confronti degli Stati Uniti, ma una spinta normativa. In base alle nuove regole, le aziende straniere che esportano prodotti con terre rare dalla Cina dovranno richiedere una licenza per farlo. Le aziende legate ad eserciti stranieri non otterranno tali licenze, ha affermato il ministero del Commercio cinese. Anche se non è una mossa diretta contro gli USA, in pratica lo è, e molto forte.

Domande e Risposte per il lettore

1) Perché gli Stati Uniti sanzionano la Cina se il problema è l’Iran? Gli USA applicano un regime di sanzioni “secondarie”. Poiché considerano illegale l’acquisto di petrolio dall’Iran, puniscono non solo chi vende (l’Iran), ma anche chi compra o facilita il commercio (in questo caso, il terminal cinese). L’obiettivo è isolare economicamente Teheran, tagliando le sue principali fonti di reddito per costringerla a negoziare sul programma nucleare e sulla sua influenza geopolitica. La Cina, essendo il maggior importatore di greggio iraniano, è il bersaglio più ovvio e strategico per rendere efficaci queste sanzioni.

2) Cosa sono le “terre rare” e perché la mossa della Cina è così importante? Le terre rare sono un gruppo di 17 elementi chimici cruciali per la produzione di quasi ogni dispositivo tecnologico moderno: smartphone, computer, veicoli elettrici, turbine eoliche e sistemi militari avanzati. La Cina controlla circa l’80-90% della loro raffinazione globale. Limitandone l’esportazione, Pechino non solo risponde alle sanzioni, ma dimostra di avere un’arma economica potentissima, capace di mettere in crisi le catene di produzione di tutto l’Occidente e di minacciare direttamente la transizione verde e la sicurezza nazionale americana.

3) Quali potrebbero essere le conseguenze di questa escalation per l’economia globale? Un’escalation di questo tipo aumenta l’incertezza e la volatilità sui mercati. I prezzi del petrolio e delle materie prime strategiche potrebbero subire forti oscillazioni. Le aziende, come Sinopec, dovranno affrontare costi logistici e di approvvigionamento più alti, che potrebbero essere scaricati sui consumatori finali. A livello macroeconomico, questa “guerra” su fronti multipli frammenta ulteriormente il commercio globale, spingendo verso la creazione di blocchi economici contrapposti e rendendo più costosi e complicati gli scambi internazionali per tutti.