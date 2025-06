Nel bel mezzo della crisi fra Iran e Israele il traffico nello stretto di Hormuz e i disturbi ai segnali GPS stanno creando disastri marittimi. Il Centro di sicurezza marittima dell’Oman (MSC), un centro operativo nazionale attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, supervisionato dalla Royal Navy dell’Oman e coordinato dal Ministero della Difesa, ha segnalato sabato mattina che una nave portacontainer era affondata nel Mar Arabico al largo delle coste del Paese.

The MV ‘Phoenix 15’, registered under the Comoros flag, sank approximately 20 NM southeast of Salalah. All 20 crew members were rescued by the nearby commercial MV ‘Gulf Barakah.

— مركز الأمن البحري| MARITIME SECURITY CENTRE (@OMAN_MSC) June 21, 2025