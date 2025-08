Naturgy, l’operazione “flottante” non convince: il titolo crolla in Borsa. Perché il mercato non si fida?

La spagnola Naturgy crolla sul mercato, per un’operazione che, in teoria, era a fatta proprio per facilitarne le operazioni.

Le azioni di Naturgy Energy Group SA sono crollate del 7% martedì dopo che l’utility spagnola ha annunciato piani per vendere circa 19,3 milioni di azioni proprie, rappresentanti circa il 5,5% della sua partecipazione totale, nel tentativo di aumentare la liquidità del titolo e consentire l’inclusione negli indici.

Ecco un grafico con la quotazione del titolo:

Secondo i termini visti da Bloomberg, si prevede che l’offerta sarà prezzata a 25,90 euro per azione, potenzialmente raccogliendo circa 500 milioni di euro (578 milioni di dollari).

La società ha indicato che i proventi della vendita saranno utilizzati per scopi aziendali generali. Una definizione di investimento così generica e vaga non è stata apprezzata dal mercato, che ha affondato, a ragione, il titolo. Solitamente questo tipo di operazioni o si fanno per effettuare investimenti specifici, M&A ad esempio, oppure per coprire problemi nascosti. Il fatto che l’uso rimanga così indefinito fa pensare più alla seconda eventualità.

Quindi l’operazione della società è apparsa come una diluizione delle azioni già presenti sul mercato, senza dietro una chiara strategia, e questo ovviamente non è stato apprezzato dagli investitori. Inoltre la società è stata molto parca nelle comunicazioni, senza dare chiare prospettive per il futuro, al di là di migliorare le capacità di quotazione.

La vendita delle azioni sembra essere strutturata come due operazioni separate che insieme aumenterebbero il flottante del titolo, facendgli superare la quota del 25%.

La decisione di Naturgy di aumentare la liquidità arriva mentre l’azienda cerca una potenziale inclusione nei principali indici azionari, che tipicamente richiedono soglie minime per le azioni liberamente negoziabili attorno al 25%.

Naturgy, una delle principali aziende energetiche della Spagna, non ha fornito ulteriori dettagli sui tempi dell’offerta o sugli obiettivi specifici degli indici nelle informazioni disponibili.