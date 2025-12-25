Natale da 1,8 miliardi di dollari: in Arkansas centrato il secondo jackpot più alto della storia USA

Qualcuno in Arkansas ha appena risolto, e in modo definitivo, ogni possibile preoccupazione sul bilancio familiare per le generazioni a venire. Proprio alla vigilia di Natale, un fortunato possessore di un biglietto del Powerball ha centrato la combinazione vincente per un jackpot complessivo di 1,817 miliardi di dollari. Si tratta della seconda vincita più alta mai registrata nella storia delle lotterie statunitensi, superata solo dal record di 2,04 miliardi vinto in California nel novembre 2022.

È il classico “miracolo di Natale”, statisticamente improbabile ma economicamente devastante (in senso positivo) per il vincitore. I numeri estratti mercoledì sera sono stati:

Numeri bianchi: 4, 25, 31, 52, 59

4, 25, 31, 52, 59 Powerball rosso: 19

19 Moltiplicatore (Power Play): 2X

La scelta finanziaria: rendita o incasso immediato?

Come sempre accade in questi casi, la cifra “monstre” di 1,8 miliardi è in parte teorica. Il vincitore si troverà ora di fronte al classico dilemma finanziario che molti di noi vorrebbero avere: accettare una rendita vitalizia o prendere tutto e subito? Le opzioni sul tavolo sono:

Opzione rendita: Il pagamento dell’intero jackpot (1,817 miliardi) diluito in una rata immediata seguita da 29 pagamenti annuali, indicizzati con un aumento del 5% annuo per contrastare l’inflazione. Opzione “Lump Sum” (Cash): Un pagamento unico immediato, che decurta sensibilmente il totale portandolo a 834,9 milioni di dollari.

La maggior parte dei vincitori opta storicamente per il contante subito, applicando una logica di preferenza temporale molto netta. Va ricordato, tuttavia, che entrambe le cifre sono al lordo delle tasse. Tra prelievo federale e statale, l’Uncle Sam e lo stato dell’Arkansas preleveranno la loro cospicua quota, riducendo il netto, ma lasciando comunque una somma in grado di alterare gli equilibri economici locali. Bisogna dire che, se verrà scelto il pagamento differito, ci sarà la possibilità di fare un po’ di programmazione fiscale.

Non solo il jackpot

Matt Strawn, presidente del Powerball Product Group, ha sottolineato come questa corsa al biglietto supporti i servizi pubblici attraverso il gettito generato. Oltre al vincitore assoluto, la lotteria ha distribuito ricchezza anche ai livelli inferiori:

8 giocatori hanno vinto 1 milione di dollari indovinando i 5 numeri bianchi.

hanno vinto 1 milione di dollari indovinando i 5 numeri bianchi. 114 biglietti hanno vinto 50.000 dollari.

hanno vinto 50.000 dollari. 31 biglietti hanno portato a casa 100.000 dollari.

Le probabilità di vincita restano un esercizio di speranza contro la statistica: 1 su 292,2 milioni. Eppure, come dimostra questo Natale in Arkansas, l’evento impossibile talvolta accade. Ora il jackpot si resetta a 20 milioni di dollari per l’estrazione di sabato, in attesa del prossimo ciclo di accumulazione.

Domande e risposte

Quanto incasserà realmente il vincitore al netto delle tasse?

La cifra pubblicizzata di 834,9 milioni (opzione cash) è lorda. Il vincitore dovrà pagare immediatamente un’imposta federale del 24%, più un’eventuale aliquota massima federale (37%) al momento della dichiarazione dei redditi. Inoltre, l’Arkansas applica una tassa statale sulle vincite alla lotteria (generalmente intorno al 5,5%). La somma netta reale sarà quindi sensibilmente inferiore, probabilmente attorno ai 500-550 milioni di dollari effettivi.

Perché c’è così tanta differenza tra il jackpot totale e l’opzione “cash”?

Il jackpot da 1,8 miliardi rappresenta la somma che la lotteria pagherebbe nel corso di 30 anni investendo il capitale in titoli di stato o bond sicuri. Se il vincitore vuole i soldi subito, la lotteria non può contare sugli interessi composti maturati in tre decenni, quindi versa solo il capitale effettivamente disponibile nella cassa del montepremi in quel momento, che è appunto di circa 834 milioni.

È frequente che il jackpot raggiunga cifre così alte?

No, è un evento raro causato da mesi di estrazioni senza vincitore. Più nessuno vince, più il montepremi sale e più persone comprano biglietti, accelerando la crescita del jackpot. Questo è solo il secondo premio più alto della storia; il record rimane quello del 2022. Le modifiche alle regole del gioco negli ultimi anni hanno reso più difficile vincere il jackpot, favorendo l’accumulo di premi miliardari.