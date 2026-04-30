Narco-Stato alla messicana: Washington incrimina il Governatore di Sinaloa. Quando il Cartello si fa Istituzione.

Siamo abituati a pensare ai cartelli della droga come a entità criminali esterne che tentano, con alterne fortune, di corrompere le istituzioni. Le recenti accuse formulate dai procuratori federali di New York contro i vertici istituzionali dello Stato di Sinaloa, tuttavia, ci impongono un cambio di paradigma: a Sinaloa il cartello non ha corrotto lo Stato, ma lo ha letteralmente sussunto, trasformandolo nella propria infrastruttura logistica e operativa.

In quello che potrebbe essere il più vasto caso di corruzione istituzionale mai registrato nell’emisfero occidentale, dieci tra attuali ed ex alti funzionari messicani sono stati incriminati per aver cospirato al fine di proteggere la fazione più potente del Cartello di Sinaloa. Tra questi spiccano figure di primissimo piano: il governatore in carica di Sinaloa, Rubén Rocha Moya (76 anni), un senatore federale, il sindaco della capitale dello Stato e l’ex segretario alla pubblica sicurezza.

L’accusa è di quelle che fanno tremare i polsi, nonché le cancellerie diplomatiche: cospirazione per l’importazione di narcotici (fentanil, eroina, cocaina e metanfetamine) e possesso di armi da guerra. Uno degli imputati, un comandante della polizia municipale, deve persino rispondere di rapimento con esito mortale, ai danni di un informatore della DEA e di un tredicenne, eseguito utilizzando un’auto di pattuglia ufficiale.

Il “libro paga” istituzionale: le cifre della collusione

Ciò che rende questo impianto accusatorio straordinario è la mole di prove documentali. I procuratori statunitensi hanno acquisito vere e proprie “buste paga” mensili redatte a mano dai Chapitos (i figli del famigerato “El Chapo” Guzman). Questi registri contabili dell’illecito, fotografati e allegati all’atto di accusa, mostrano l’acquisizione sistematica dell’apparato di sicurezza statale, riga per riga.

Di seguito, una sintesi dei compensi mensili stimati versati ad alcuni dei funzionari coinvolti, secondo l’accusa:

Funzionario Ruolo Istituzionale Tangente Mensile Stimata (USD) Note Operative Gerardo Merida Sanchez Segretario Pubblica Sicurezza > $100.000 Allerta preventiva su raid ai laboratori Juan Valenzuela Millan Comandante Polizia Municipale $41.000 Accesso a intelligence, radio e pattuglie Marco Antonio Almanza Aviles Ex Capo Polizia Investigativa $16.670 Mandati di arresto contro nemici del cartello Alberto Jorge Contreras Nunez Capo Polizia Investigativa $16.000 Supporto tracciamento nemici dei Chapitos Damaso Castro Zaavedra Vice Procuratore Generale $10.893 (200.000 MXN) Copertura legale e distruzione prove Juan de Dios Gamez Mendivil Sindaco di Culiacan > $10.000 Protezione delle operazioni in città

Nota: I fondi venivano spesso distribuiti a pioggia anche a decine di ufficiali subordinati.

Le ricadute economiche e il tempismo “sospetto”

La politica degli “Abrazos, no balazos” (abbracci, non proiettili) inaugurata dall’ex presidente Lopez Obrador ha, nei fatti, permesso l’insediamento di una governance parallelache poi, evidentemente, ha portato a un’influenza diretta dei cartelli sulle cariche istituzionali, anche se i nomi che colpiscono di più sono quelli dei vertici delle forze di polizia. Orami i cartelli apparivano come i veri vertici di potere delle aree sotto il loro controllo.

Ma c’è un elemento di geopolitica economica da non sottovalutare: il tempismo

Questa bomba a orologeria esplode esattamente alla vigilia delle rinegoziazioni formali dell’USMCA (l’accordo di libero scambio USA-Messico-Canada). Il messaggio di Washington alla neopresidente messicana Claudia Sheinbaum (il cui partito, Morena, annovera tra le sue fila tre degli incriminati principali) è cristallino. Gli Stati Uniti non sono disposti a tollerare che la filiera di importazione, sempre più strategica in ottica di nearshoring rispetto alla Cina, sia inquinata dai precursori chimici cinesi e gestita, di fatto, dai cartelli della droga. Il presidente messica per ora si limita a chiedere di conoscere le prove contro i politici, minacciando altrimenti di farne una questione politica.

La Sheinbaum si trova ora in una morsa perfetta

Da un lato, estradare immediatamente il governatore e i vertici di Sinaloa significherebbe ammettere il totale fallimento delle politiche di sicurezza del proprio mentore politico, Lopez Obrador, minando la stabilità del partito. Dall’altro, rifiutare la collaborazione con la giustizia statunitense esporrebbe il Messico a ritorsioni commerciali asimmetriche in sede di rinnovo dell’USMCA, mettendo a rischio il motore export-led dell’economia nazionale, che è vitale per mantenere l’occupazione e sostenere, in chiave keynesiana, la spesa pubblica e i consumi interni.

Una cosa è certa: le strette di mano sorridenti sono finite. L’economia globale non tollera più l’opacità, specialmente quando la merce di scambio è il fentanil, oggi tra le prime cause di morte negli Stati Uniti tra i 18 e i 49 anni.