Musk riscrive le regole: SpaceX ingloba xAI e X. Obiettivo? Data Center orbitali e l’IPO più grande della storia

Se pensavate che l’acquisizione di Twitter fosse stata la mossa più audace (o avventata) di Elon Musk, dovrete ricredervi. Con una manovra che ha colto di sorpresa Wall Street e la Silicon Valley, SpaceX ha annunciato l’acquisizione di xAI, la startup di intelligenza artificiale che detiene anche il controllo del social network X (ex Twitter).

Non è solo una riorganizzazione societaria tra le varie attività del magnate sudafricano. Siamo di fronte alla creazione di un colosso a integrazione verticale totale, progettato per risolvere l’unico vero limite fisico all’espansione dell’Intelligenza Artificiale: l’energia. La scommessa è titanica: spostare l’infrastruttura di calcolo dalla Terra allo spazio, aggirando i limiti delle reti elettriche terrestri per alimentare la prossima generazione di super-intelligenze. E, naturalmente, preparare il terreno per quella che si preannuncia come l’Offerta Pubblica Iniziale (IPO) più ricca della storia finanziaria.

L’Architettura del “Mostro” Tecnologico

Per comprendere la logica industriale dietro questa fusione, bisogna guardare oltre il clamore mediatico e analizzare la “pila” tecnologica (lo stack) che ne deriva. Fino a ieri, le aziende di Musk operavano come entità separate, seppur sinergiche. Oggi, la nuova SpaceX si presenta come un ecosistema chiuso e autosufficiente:

L’Infrastruttura Fisica (SpaceX): Costruisce i razzi (Starship) per portare carichi pesanti in orbita a costi marginali decrescenti e gestisce la rete di trasporto dati (Starlink).

Costruisce i razzi (Starship) per portare carichi pesanti in orbita a costi marginali decrescenti e gestisce la rete di trasporto dati (Starlink). Il Cervello (xAI): Sviluppa i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) come Grok, competendo direttamente con OpenAI e Google.

Sviluppa i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) come Grok, competendo direttamente con OpenAI e Google. I Dati e la Distribuzione (X): Fornisce il flusso di dati in tempo reale necessario per addestrare l’IA (il “petrolio” del nuovo millennio) e la piattaforma per distribuire i servizi a centinaia di milioni di utenti. X fornisce, proprio grazie i social media, un flusso continuo di dati.

Questa integrazione verticale ricorda i grandi monopoli industriali del primo Novecento, ma traslati nell’era digitale. Amazon, Microsoft e Google, i cosiddetti hyperscaler, devono ora competere con un’entità che non solo possiede il software, ma controlla fisicamente l’accesso allo spazio.ù

Il vero “Collo di Bottiglia”: l’Energia Terrestre

La parte più affascinante, e tecnicamente keynesiana nel suo approccio alla spesa infrastrutturale, è la motivazione addotta per la fusione: i data center spaziali.

Il comunicato di SpaceX è brutalmente onesto: “La domanda globale di elettricità per l’IA non può essere soddisfatta con soluzioni terrestri”. È un dato di fatto che analizziamo da tempo. I moderni data center per l’addestramento dell’IA consumano gigawatt di potenza. Le reti elettriche occidentali, già stressate dalla transizione verde e dalla scarsa pianificazione, non riescono a tenere il passo. Costruire nuove centrali nucleari richiede decenni; installare server in orbita richiede “solo” razzi affidabili.

Nello spazio, l’energia solare è disponibile 24 ore su 24, senza l’intermittenza atmosferica o il ciclo notte/giorno (se posizionati in orbite specifiche). L’idea di Musk è di trasformare Starship in un camion merci per portare server nello spazio, dove l’energia è letteralmente “gratis” e abbondante, una volta superato il costo di lancio.

Analisi della valutazione: verso l’IPO dei Mille Miliardi?

Dal punto di vista puramente finanziario, questa mossa è un capolavoro di ingegneria societaria volto a massimizzare il valore in vista di una futura quotazione in borsa. Analizziamo i numeri in gioco:

SpaceX: Valutata circa 350 miliardi di dollari nell’ultimo round privato.

Valutata circa nell’ultimo round privato. xAI: Valutata circa 50 miliardi di dollari .

Valutata circa . X (Twitter): Sebbene svalutata rispetto all’acquisto, rappresenta un asset strategico incalcolabile per i dati.

La fusione crea un’entità con una valutazione pre-money teorica di oltre 400 miliardi di dollari. Tuttavia, il mercato non somma semplicemente le parti; premia le sinergie e, soprattutto, le prospettive di crescita esponenziale.

Se SpaceX si presentasse all’IPO “solo” come azienda di trasporti spaziali e internet satellitare, avrebbe multipli da azienda industriale o telecomunicazioni (seppur alta). Presentandosi invece come l’unica infrastruttura AI non vincolata dai limiti energetici terrestri, i multipli esplodono. Musk non sta vendendo viaggi su Marte agli investitori; sta vendendo la sovranità sull’infrastruttura di calcolo del futuro.

Asset Funzione nell’Ecosistema Valore Strategico per l’IPO Starship Logistica pesante Abbatte i costi di messa in orbita dei Data Center Starlink Connettività globale Backbone internet a bassa latenza per trasmettere i dati xAI (Grok) Intelligenza Artificiale Il prodotto ad alto margine da vendere Piattaforma X Data Lake & UI Dati per training e interfaccia utente finale Orbital Compute La Nuova Frontiera Il “Blue Ocean” che giustifica valutazioni stellari

Le sfide tecniche: tra genio e follia

Creare una infrastruttura di calcolo spaziale non è però così semplice, e ritenere che questa scommessia sia sicura e certa potrebbe essere un errore. Spostare i data center nello spazio comporta sfide ingegneristiche immense, che gli analisti finanziari spesso ignorano, e che richiederanno delle soluzioni completamente innovative. I temi più scottanti sono:

Dissipazione del calore: Sulla Terra usiamo aria o acqua per raffreddare i server. Nello spazio, c’è il vuoto, che è un isolante termico perfetto. Il calore non può essere “portato via” dall’aria, deve essere irradiato tramite enormi pannelli radianti. Questo è un problema tecnico non banale per chip ad alta densità di potenza. Radiazioni: L’elettronica nello spazio è soggetta a radiazioni cosmiche che degradano i chip molto più velocemente che a terra. I server dovranno essere “induriti” (rad-hardened), aumentando i costi, oppure sostituiti frequentemente (questo favorito dalla riutilizzabilità di Starship). Latenza e Manutenzione: Se un server si rompe a Virginia Beach, un tecnico lo cambia. Se si rompe in orbita bassa, diventa spazzatura spaziale.

Suncatcher, un progetto simile di Google, sta affrontando i medesimi problemi tecnici e il colosso prevede che questo tipo di investimento sia economicamente possibile solo con un costo di messa in orbita pari o inverione a 200 Usd per Kg. contro un costo attuale fra i 1400-1500 Usd per kg della società di Musk. Tuttavia, se c’è un’azienda che ha dimostrato di saper iterare velocemente sull’hardware spaziale, quella è SpaceX.

Scenari geopolitici e regolatori

L’accentramento di potere nelle mani di una singola entità privata solleverà inevitabili questioni a Washington e Bruxelles. Un’azienda che controlla l’accesso allo spazio, le comunicazioni globali (Starlink è già vitale in conflitti come quello ucraino), l’IA di punta e una delle principali piazze digitali pubbliche, diventa un attore geopolitico di primo piano, quasi uno stato-nazione digitale.

È probabile che la fusione attiri l’attenzione dell’antitrust, ma Musk potrebbe giocare d’anticipo: posizionando questa infrastruttura come un asset strategico americano contro l’avanzata tecnologica cinese. La narrazione sarà: “O lo faccio io per l’America, o lo farà la Cina e controllerà questi servizi”. E con l’attuale clima politico, è un argomento che potrebbe funzionare. Inoltre l’importante è che, comunque, sia possibile l’intervento di altri operatori con reti alternative, evitando situazioni di monopolio.

La bolla o il futuro?

Siamo di fronte a una manovra speculativa o industriale? Probabilmente entrambe.

L’IPO di questa “Super-SpaceX” potrebbe drenare liquidità dal mercato come un buco nero, offrendo agli investitori l’unica vera soluzione verso i problemi energetici dei data center basati sulla Terra, ma con problemi colossali tecnologici da risolvere che potrebbero cambiare tutto.

Se Musk riuscirà a dimostrare, anche solo parzialmente, la fattibilità economica dei data center orbitali, la valutazione al momento della quotazione potrebbe superare il trilione di dollari, rendendo le attuali valutazioni di NVIDIA o Microsoft quasi conservatrici.

Come sempre, con Musk, il confine tra visione profetica e allucinazione finanziaria è sottile. Ma finché i razzi atterrano e i satelliti funzionano, il mercato sembra disposto a credere al sogno interstellare. E in un’economia affamata di crescita reale e innovazione, forse non ha tutti i torti.