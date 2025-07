Sono iniziati i test a terra della versione di produzione del drone-cisterna MQ-25 Stingray, destinato alla Marina Militare statunitense. La notizia, comunicata dal produttore Boeing, rappresenta un passo avanti cruciale per un programma che punta al primo volo entro la fine del 2025, un obiettivo che la stessa US Navy ha definito complesso e che richiederà “un’enorme mole di lavoro”.

We’ve delivered the first U.S. Navy MQ-25 Stingray for testing. The unmanned carrier-based refueler will now undergo a rigorous airframe integrity evaluation.

Once operational, #MQ25 will extend the range and capability of the @USNavy’s air wing. pic.twitter.com/vbzySkoCRb

— Boeing Defense (@BoeingDefense) February 21, 2024