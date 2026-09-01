MPS: Guerrini e Campolo (Futuro Nazionale), risiko passa da Mediobanca e Generali ma Siena non perda il Monte

«La contesa su Monte dei Paschi riguarda ormai interessi che vanno ben oltre Siena: attraverso il controllo di Mediobanca e la partecipazione di quest’ultima in Generali, il Monte è diventato uno snodo strategico del risiko finanziario nazionale. Il rischio è che venga utilizzato per obiettivi decisi altrove, senza chiarire che cosa resterà realmente alla città».

Lo dichiarano Michela Guerrini, responsabile provinciale dei Comitati di Futuro Nazionale, e Maria Antonietta Campolo, consigliera comunale di Siena, in vista del Consiglio comunale straordinario del 2 settembre.

«L’offerta di Intesa Sanpaolo e l’accordo con Unipol prevedono lo scorporo di una parte rilevante di MPS. La nuova banca perderebbe persino le parole “di Siena” dal nome: un’ipotesi inaccettabile. Anche la proposta Lovaglio, pur rappresentando un tentativo di preservare l’autonomia del Monte, non può ricevere una delega in bianco, considerato il peso che Crédit Agricole potrebbe assumere nel nuovo gruppo».

Per Guerrini e Campolo «non basta mantenere una sede simbolica a Rocca Salimbeni: servono garanzie vincolanti su direzione e funzioni decisionali, occupazione, filiali e credito a famiglie e imprese».

«Non spetta al Comune decidere le operazioni societarie, ma è suo dovere politico e istituzionale denunciare i rischi e difendere gli interessi della comunità. Siena non può diventare la cornice prestigiosa di una banca governata altrove».