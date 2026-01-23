Motorsport, continuità e visione: Prima Assicurazioni rinnova con Pramac Racing per il quinto anno

Nel mondo delle sponsorship sportive, la continuità è un valore raro. Ancora di più quando si parla di MotoGP, uno dei contesti più competitivi e complessi dello sport internazionale. È proprio in questa cornice che Prima Assicurazioni conferma il proprio impegno nel motorsport, entrando nel 2026 nel quinto anno consecutivo di partnership con Pramac Racing.

Una collaborazione che, stagione dopo stagione, si è trasformata in un progetto strutturato, riconoscibile e capace di produrre risultati concreti, sportivi e di brand.

Un progetto che cresce insieme al team

Il rinnovo della sponsorship accompagna un’annata particolarmente significativa per il team, che celebra 25 anni di presenza nel Campionato del Mondo MotoGP e i 60 anni di attività di Pramac. Un percorso presentato ufficialmente a Siena, città simbolicamente legata alle origini dell’azienda e scelta come cornice per il lancio del progetto 2026.

La conferma del ruolo di title sponsor di Prima Pramac Yamaha MotoGP rafforza un legame costruito nel tempo, fondato su valori condivisi come performance, innovazione e visione di lungo periodo, elementi centrali tanto nel motorsport quanto nel modello di crescita di Prima Assicurazioni.

Risultati sportivi e sviluppo tecnico

Nel corso degli anni, la collaborazione tra Prima Assicurazioni e Pramac Racing ha accompagnato una progressiva evoluzione del progetto sportivo, culminata in traguardi storici. Tra questi spicca la vittoria del Campionato del Mondo MotoGP Piloti 2024, primo titolo assoluto conquistato da un team indipendente nell’era moderna della categoria.

Il rinnovo della partnership si inserisce ora in una nuova fase, legata allo sviluppo tecnico insieme a Yamaha, con l’obiettivo di consolidare il lavoro avviato e garantire continuità competitiva nel medio periodo.

Dal punto di vista aziendale, il legame con la MotoGP riflette anche il forte presidio di Prima Assicurazioni nel segmento moto: oltre il 12,5% delle motociclette assicurate in Italia è coperto dall’insurtech, per un totale che supera le 500.000 polizze attive.

Un impegno che va oltre la MotoGP

La presenza di Prima Assicurazioni nel motorsport non si esaurisce nel paddock della MotoGP. Negli ultimi anni, l’azienda ha esteso il proprio impegno anche ad altri contesti iconici delle competizioni motoristiche, attraverso progetti di sponsorship mirati.

Tra questi, il supporto a Rachele Somaschini, ambassador di Prima Assicurazioni dal 2021 e protagonista della Dakar Classic 2026, al via il 3 gennaio. La pilota milanese affronta il rally raid al volante di un Mercedes-Benz Unimog del 1988, affiancata da un equipaggio interamente femminile, in una competizione che si sviluppa su oltre 7.000 chilometri tra prove speciali e trasferimenti.

Un progetto che amplia ulteriormente la presenza di Prima nel motorsport internazionale, portandola anche nel mondo delle competizioni di endurance più estreme e simboliche.

Una strategia costruita nel tempo

Con il quinto anno consecutivo al fianco di Pramac Racing, Prima Assicurazioni consolida una strategia di sponsorship basata sulla continuità e sulla coerenza. Dalla MotoGP, con un progetto attivo ai massimi livelli del campionato, fino alla Dakar Classic, l’impegno nel motorsport si sviluppa su più discipline e su un arco temporale pluriennale.

Un percorso che accompagna l’evoluzione dell’azienda e ne rafforza il posizionamento in contesti sportivi internazionali, dove innovazione, performance e visione strategica diventano elementi chiave di un racconto che va oltre la singola stagione.