Mistero nel Mar Nero: un drone sperimentale americano si arena sulle coste turche

Sulle coste settentrionali della Turchia, nel cuore di un Mar Nero sempre più turbolento, si è arenato un ospite inatteso. Le immagini fotografiche giunte di recente mostrano quello che ha tutta l’aria di essere un drone navale di superficie (USV), ma non uno qualsiasi. Si tratta, con molta probabilità, di un modello sperimentale riconducibile alla famiglia Aegir, prodotto dalla società statunitense Sierra Nevada Corporation. Nel caso specifico sarebbe in Aegir W.

Un ritrovamento del genere solleva interrogativi non di poco conto sulle dinamiche in corso in questo mare semichiuso, ormai diventato un vero e proprio laboratorio per la guerra navale del futuro.

Le caratteristiche del drone Aegir L’Aegir è un sistema autonomo di superficie di concezione moderna, sviluppato per affrontare missioni marittime asimmetriche. Secondo i dati forniti dal produttore, il mezzo presenta capacità di tutto rispetto:

Carico utile: può trasportare fino a 300 kg di equipaggiamento (sensori avanzati) o, potenzialmente, di carica esplosiva.

può trasportare fino a 300 kg di equipaggiamento (sensori avanzati) o, potenzialmente, di carica esplosiva. Profilo: il design è marcatamente stealth, con una silhouette bassa sull’acqua studiata per eludere i radar convenzionali e le difese costiere.

il design è marcatamente stealth, con una silhouette bassa sull’acqua studiata per eludere i radar convenzionali e le difese costiere. Flessibilità operativa: è progettato per operare in autonomia per missioni di ricognizione, guerra elettronica o, all’occorrenza, come munizione navale a lungo raggio.

Che cosa ci fa nel Mar Nero? La presenza di un apparato sperimentale di questa caratura in un teatro di guerra ad alta intensità apre immediatamente a diverse speculazioni. Come mai un drone navale statunitense, dotato di una tale potenziale carica, operava al largo della Turchia?

Fornitura sperimentale: È altamente plausibile che gli Stati Uniti abbiano fornito questi mezzi all’Ucraina in via non ufficiale . Questo permetterebbe a Kiev di colpire la flotta russa, ma allo stesso tempo offrirebbe a Washington l’opportunità di testare armi di nuova generazione in condizioni di combattimento reale.

È altamente plausibile che . Questo permetterebbe a Kiev di colpire la flotta russa, ma allo stesso tempo offrirebbe a Washington l’opportunità di testare armi di nuova generazione in condizioni di combattimento reale. Operazioni di intelligence: Un’altra ipotesi è che il drone fosse gestito direttamente da forze NATO per monitorare le attività marittime russe o la sicurezza dei corridoi del grano. Un’avaria o la perdita del segnale GPS, magari a causa di operazioni di jamming (disturbo elettronico), ne avrebbe poi causato la deriva verso sud.

Un’altra ipotesi è che il drone fosse gestito direttamente da forze NATO per monitorare le attività marittime russe o la sicurezza dei corridoi del grano. Un’avaria o la perdita del segnale GPS, magari a causa di operazioni di jamming (disturbo elettronico), ne avrebbe poi causato la deriva verso sud. Test andato male: Le correnti del Mar Nero sono complesse. Un mezzo in fase di collaudo rilasciato in acque internazionali potrebbe essere semplicemente sfuggito al controllo dei suoi operatori.

Il Mar Nero si sta confermando un affollato e pericoloso poligono di tiro, dove le potenze testano silenziose le proprie tecnologie. Un gioco di ombre sull’acqua, ma evidentemente considerato essenziale. Resta solo da capire come Ankara, attenta custode degli Stretti e dei propri equilibri diplomatici, deciderà di gestire questo ingombrante ritrovamento sulla propria battigia.