Mistero chimico ai confini del Sistema Solare: il James Webb scopre una molecola sconosciuta su Titano e Plutone e gli scienziati non capiscono cosa sia

Due mondi lontanissimi, separati da miliardi di chilometri e da condizioni ambientali diametralmente opposte, condividono lo stesso identico ed enigmatica enigma chimico. Da un lato abbiamo Titano, la gigantesca luna di Saturno avvolta da una densa e soffocante atmosfera di azoto e metano, con mari liquidi di idrocarburi. Dall’altro c’è Plutone, un pianeta nano gelido e quasi del tutto privo di aria, sperduto nei recessi della fascia di Kuiper.

Eppure, le recenti osservazioni condotte dal telescopio spaziale James Webb hanno rivelato che entrambi i corpi celesti presentano sulla loro superficie un’impronta infrarossa identica e del tutto inattesa. Si tratta di una banda di assorbimento situata esattamente alla lunghezza d’onda di 5,11 micrometri. Tradotto dal linguaggio della fisica: sulla superficie di entrambi i mondi esiste una molecola organica, o una famiglia di composti affini, che assorbe la luce nello stesso preciso modo, ma che nessuno scienziato sulla Terra è finora riuscito a identificare.

L’astrofisico Bruno Bézard dell’Osservatorio di Parigi, che ha guidato lo studio pubblicato su Astronomy & Astrophysics, lo ha ammesso con disarmante franchezza: non sappiamo cosa sia. La scoperta non rappresenta soltanto una curiosità per gli appassionati di astronomia, ma evidenzia una lacuna profonda nelle nostre banche dati chimiche, con conseguenze pratiche che spaziano dalla ricerca sui materiali avanzati fino alle strategie d’investimento della Space Economy.

L’indagine spettrale e la certezza della superficie

Per comprendere la portata dell’evento occorre ricordare come lavorano gli astronomi. La spettroscopia infrarossa misura l’energia assorbita o emessa dai legami molecolari, fornendo una vera e propria impronta digitale della materia. Il telescopio James Webb ha impiegato due strumenti distinti – lo spettrografo NIRSpec e lo strumento MIRI – per analizzare la tenue luce che attraversa la foschia di Titano e si riflette sul ghiaccio di Plutone. Il fatto che il medesimo segnale sia comparso su due sensori differenti esclude immediatamente l’ipotesi di un errore strumentale o di un artefatto digitale.

Gli scienziati hanno inizialmente ipotizzato che si trattasse di un gas atmosferico. Tuttavia, l’analisi geometrica del disco di Titano ha smentito questa idea. Osservando la luna dal centro verso i bordi (il cosiddetto limbo), il segnale sconosciuto si affievolisce gradualmente. Se si fosse trattato di un gas sospeso nell’atmosfera, il segnale sarebbe dovuto aumentare lungo il bordo per via del maggiore spessore di aria attraversato dalla vista. Questo comportamento conferma in modo inequivocabile che il composto risiede direttamente sul terreno.

A dare manforte a questa conclusione è arrivato il confronto con Plutone. L’atmosfera del pianeta nano è talmente sottile e rarefatta da non poter generare un’assorbimento così profondo e marcato. Di conseguenza, la fonte può essere soltanto la crosta solida. Inoltre, le osservazioni effettuate su Ganimede – luna di Giove priva di un’atmosfera ricca di metano – non hanno mostrato alcuna traccia della molecola, confermando che l’origine del fenomeno è strettamente legata alla chimica atmosferica dell’azoto e del metano.

I principali sospettati della chimica prebiotica

Nessuno parla di tracce biologiche o alieni. Siamo di fronte ai prodotti di una complessa chimica prebiotica che va avanti da oltre quattro miliardi di anni. Il meccanismo di partenza è noto: la radiazione ultravioletta del Sole e i raggi cosmici spezzano le molecole di azoto e metano nell’alta atmosfera. I frammenti altamente reattivi si ricombinano in idrocarburi complessi che, condensando, nevicano lentamente sulle superfici sottostanti.

Ma quale molecola produce esattamente quella firma a 5,11 micrometri? I ricercatori hanno spulciato i cataloghi di laboratorio senza trovare un incontro perfetto, individuando tuttavia alcuni indiziati:

La famiglia degli alleni: Si tratta di idrocarburi caratterizzati da doppi legami consecutivi di carbonio (C=C=C). Sono praticamente gli unici composti organici noti per mostrare un forte assorbimento nell’intervallo dei 5 micrometri. Tuttavia, le forme più semplici come il propadiene mostrano un leggero scostamento di frequenza rispetto ai dati del Webb.

Si tratta di idrocarburi caratterizzati da doppi legami consecutivi di carbonio (C=C=C). Sono praticamente gli unici composti organici noti per mostrare un forte assorbimento nell’intervallo dei 5 micrometri. Tuttavia, le forme più semplici come il propadiene mostrano un leggero scostamento di frequenza rispetto ai dati del Webb. Benzene in matrice mista: Il benzene puro presenta picchi spettrali differenti. Tuttavia, se intrappolato all’interno di matrici di altri ghiacci (come azoto o metano), le sue frequenze di vibrazione possono spostarsi fino a coincidere con il segnale rilevato.

Il benzene puro presenta picchi spettrali differenti. Tuttavia, se intrappolato all’interno di matrici di altri ghiacci (come azoto o metano), le sue frequenze di vibrazione possono spostarsi fino a coincidere con il segnale rilevato. Acetilene e composti irradiati: L’acetilene sottoposto a bombardamento di raggi cosmici produce strutture complesse la cui firma si avvicina a quella osservata, sebbene manchino ancora riscontri di laboratorio definitivi.

Molecola Candidata Struttura Chimica Corrispondenza Spettrale Stato della Ricerca Alleni (es. Propadiene) Idrocarburi con catena C=C=C Buona forma, scostamento di ~10 $cm^{-1}$ Richiede nuovi test su varianti complesse Benzene Anello aromatico (C6 H6) Compatibile solo se in matrice mista Mancano dati di laboratorio a 90 K Acetilene Irradiato Idrocarburo alchino (C2 H2) Frequenza vicina (1955 cm^{-1}) Contraddizioni nelle bande secondarie Ketene Composto carbonilico (CH2 CO) Posizione vicina Presenza di bande secondarie non viste

Perché Plutone e Titano mostrano segnali diversi?

Un aspetto particolarmente intrigante riguarda la forma della banda di assorbimento. Sebbene la lunghezza d’onda centrale sia identica (5,113 micrometri), la larghezza del segnale su Plutone è circa tre volte maggiore rispetto a quella misurata su Titano.

Questa differenza si spiega con le differenti condizioni fisiche dei due mondi. Su Titano la temperatura superficiale è di circa 94 Kelvin (-179 °C), mentre su Plutone scende fino a 38 Kelvin (-235 °C). Inoltre, Plutone non possiede uno scudo atmosferico significativo, il che espone il terreno a un bombardamento costante di raggi cosmici ad alta energia. Questa radiazione altera la struttura cristallina dei ghiacci e crea una miscela caotica di idrocarburi e radicali liberi, allargando lo spettro di assorbimento della molecola.

Le ricadute economiche e industriali concrete

Mentre gli astrofisici dibattono sulla natura del composto, la notizia porta con sé implicazioni pratiche ed economiche di prim’ordine che meritano un’analisi attenta.

In primo luogo, l’incapacità di identificare una molecola così evidente dimostra quanto siano incomplete le nostre banche dati della spettroscopia infrarossa per le basse temperature. Questo buco informativo imporrà nuove commesse di ricerca e sviluppo verso i laboratori specializzati in criogenia e spettrometria.

In secondo luogo, la scoperta fornisce spunti fondamentali per l’industria chimica dei materiali e della catalisi. Comprendere come si formano e si stabilizzano idrocarburi complessi in assenza di solventi liquidi e a temperature prossime allo zero assoluto potrebbe ispirare nuovi processi di sintesi industriale per polimeri speciali o materiali plastici ad alta resistenza, riducendo l’impiego di reagenti inquinanti.

Infine, la questione tocca direttamente i contratti della Space Economy. La NASA sta preparando la missione Dragonfly, un drone-rotore dal costo di oltre un miliardo di dollari destinato a volare su Titano a metà degli anni ’30. Poiché il drone non trasporta uno spettrometro infrarosso ma uno spettrometro di massa (DraMS), i dati del James Webb saranno vitali per riprogrammare le analisi chimiche in situ. I fornitori industriali del settore aerospaziale dovranno adeguare i software di bordo per consentire al drone di identificare sul campo i candidati molecolari emersi da questa scoperta.

In conclusione, la natura ci ricorda con sottile ironia che mentre spendiamo ingenti risorse per modellare mercati e transizioni ecologiche, ai margini del nostro Sistema Solare abbondano sostanze organiche complesse che non riusciamo nemmeno a catalogare. Un bell’esercizio di umiltà per la scienza e una concreta opportunità per l’innovazione tecnologica.