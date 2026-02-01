Missione Artemis: la NASA rimanda il test del carico di carburante: fa troppo freddo. Rischio di ritardi nel lancio.

La NASA è stata costretta a rinviare un test critico di rifornimento carburante per il suo razzo lunare Artemis 2 a causa delle previsioni di tempo insolitamente freddo che dovrebbero colpire la Space Coast questo fine settimana.

La prova generale per il razzo Space Launch System (SLS) avrebbe dovuto iniziare ieri sera (29 gennaio). La chiamata iniziale alle stazioni per i team della missione Artemis 2 e l’inizio di un conto alla rovescia simulato di 49 ore per il lancio erano previsti per le 20:00 EST (01:00 GMT, 30 gennaio). La prova generale è l’ultimo grande test che l’SLS deve superare prima di ottenere l’autorizzazione a lanciare un equipaggio di astronauti sulla Luna, un ritorno dopo 50 anni, ma senza test non si può programmare il lancio.

L’ultima ondata di aria artica, tuttavia, ha ritardato di due giorni tali procedure. Ora, la NASA prevede di iniziare il conto alla rovescia domani (31 gennaio) all’incirca alla stessa ora, con un T-0 previsto per lunedì (2 febbraio) alle 21:00 EST (02:00 GMT, 3 febbraio , le 03: 00 AM). Il cambiamento sposta anche le opportunità di lancio di Artemis 2 oltre i primi due giorni della finestra di febbraio, con il decollo ora previsto non prima dell’8 febbraio.

“I team e i preparativi alla rampa di lancio rimangono pronti per la prova generale”, ha scritto la NASA in un aggiornamento . “Tuttavia, la modifica della tempistica del test consentirà alla NASA di avere successo durante la prova, poiché le condizioni meteorologiche previste per questo fine settimana non consentirebbero il lancio”.

Il freddo e il suo effetto sull’SLS e sulle infrastrutture di terra della rampa di lancio sono variabili che la NASA prende molto sul serio. La stessa tecnologia e gli stessi componenti dei razzi ausiliari a propellente solido (SRB) utilizzati durante l’era dello space shuttle sono stati riadattati per alimentare l’SLS. Per contestualizzare, la chiamata alle stazioni originariamente prevista per ieri è arrivata proprio il giorno dopo il 40° anniversario del disastro dello space shuttle Challenger, che esplose durante il lancio a causa degli effetti delle temperature sotto lo zero sull’hardware a bordo degli SRB del veicolo, causando la tragica perdita dell’equipaggio della missione.

Una volta che le cose si saranno riscaldate e la NASA avrà iniziato la prova generale, il test di due giorni metterà alla prova l’SLS. Gli operatori a terra eserciteranno l’intero scenario di un conto alla rovescia di una missione reale, facendo scorrere il tempo fino a soli 30 secondi prima dell’accensione dei motori, accendendo il razzo e rifornendo completamente i suoi due stadi con combustibili criogenici. Durante il conto alla rovescia finale, che inizia a T-10 minuti, i team saranno sottoposti a una serie di soste e ricicli del conteggio per garantire la prontezza in una varietà di scenari.

Affinché la NASA possa effettivamente tentare il lancio della missione Artemis 2 a febbraio, quasi ogni aspetto della prova generale deve svolgersi senza intoppi. Durante la prima prova generale di Artemis 1 nell’aprile 2022, perdite di idrogeno e problemi con i cavi ombelicali della torre durante il rifornimento dell’SLS hanno portato a tre rollback del razzo all’edificio di assemblaggio dei veicoli della NASA. La missione è stata finalmente autorizzata al lancio sei mesi dopo, nel novembre 2022. La prima finestra di lancio di Artemis 2 si estende fino all’11 febbraio, ma la disponibilità del poligono potrebbe ridurre tali opportunità.

In attesa della prova generale dello SLS, gli astronauti di Artemis 2 rimangono in quarantena prima del loro lancio verso la Luna. Tra loro ci sono gli astronauti della NASA Reid Wiseman come comandante della missione, Victor Glover come pilota della missione e Christina Koch come specialista della missione, oltre all’astronauta dell’Agenzia spaziale canadese Jeremy Hansen come altro specialista della missione. Curioso che ci sarà un canadese nell’equipaggio proprio in un momento di alta tensione fra USA e Canada.

Una volta lanciato Artemis 2, la capsula spaziale Orion in cima al razzo trasporterà il quartetto su una traiettoria intorno alla Luna e ritorno in una missione che durerà circa 10 giorni. Il volo di prova dell’equipaggio qualificherà ulteriormente la navicella spaziale Orion per le operazioni con equipaggio e aprirà la strada ad Artemis 3, che secondo la NASA sarà la prima missione del programma ad atterrare con astronauti sulla superficie lunare. Se Artemis 2 procederà senza intoppi, Artemis 3 dovrebbe avvenire nel corso del 2028.