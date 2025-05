Nell’ultima settimana i prezzi del minerale di ferro a livello mondiale hanno subito un’impennata e poi una brusca discesa. I futures sul minerale, compreso il contratto più attivo di settembre alla Dalian Commodity Exchange (DCE) cinese, sono scesi di circa il 2% l’8 maggio.

Le ragioni sono due: le probabili conseguenze della guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina e il rallentamento della domanda in Cina. Ecco questo curioso andamento da Metalminer Index:



Il calo è coinciso anche con l’annuncio della Banca Popolare Cinese di tagliare il tasso di riacquisto a sette giorni. La settimana si è conclusa in modo abbastanza tranquillo. Ma lunedì 12 maggio i futures del minerale di ferro sono rimbalzati dopo che Stati Uniti e Cina hanno annunciato una pausa di 90 giorni sui dazi.

La pausa dei dazi vede significative variazioni di prezzo

In seguito all’annuncio, il contratto di settembre del DCE è salito del 7,185% a circa 99,2 dollari (718,5 yuan) per tonnellata. Anche i futures sul coke e sul carbone da coke hanno registrato un aumento dello 0,75% e dello 0,68%, rispettivamente a circa 203 dollari (1.471,5 yuan) e 123 dollari (889,5 yuan) per tonnellata.

Nel frattempo, i futures su tondini HRC alla Shanghai Futures Exchange sono saliti di oltre l’1,5%, raggiungendo rispettivamente circa 426 dollari (3.082 yuan) e 445 dollari (3.220 yuan) per tonnellata. Infine, la vergella è salita dell’1,39% a circa 474 dollari (3.428 yuan) e i futures sull’acciaio inossidabile sono aumentati dell’1,34% a circa 1781 dollari (12.890 yuan) per tonnellata.

Quindi il ferro lavorato ha sentito fortmente delle aspettative internazionali commerciali, come è ovvio.

Dettagli ed effetti della pausa tariffaria

Sia gli Stati Uniti che la Cina hanno concordato di ridurre temporaneamente i dazi sulle reciproche merci. Per i primi 90 giorni, gli Stati Uniti taglieranno le tariffe sulle importazioni cinesi dal 145% al 30%. In risposta, la Cina ha accettato di ridurre i dazi sulle merci statunitensi dal 125% al 10%. Secondo alcuni resoconti , i trader della DCE hanno venduto attivamente in seguito a questo sviluppo, con una leggera impennata dell’attività speculativa. Nel frattempo, le acciaierie sono rimaste caute, acquistando solo se necessario e adottando in generale un approccio “attendista”.

L’impennata dei prezzi dei futures sul minerale ha colto alcuni di sorpresa, in quanto molti avevano previsto un calo dei prezzi dopo l’annuncio della riduzione delle tariffe, analogamente a quanto accaduto per i futures sull’oro. Quest’ultimo indice è sceso dopo l’annuncio delle tariffe ridotte per 90 giorni, aumentando il sentimento di rischio sui mercati. Complessivamente, i futures sull’oro del New York Mercantile Exchange sono scesi del 3,75% a 3.218,70 dollari l’oncia troy nelle contrattazioni della mattina europea.

Minerale di ferro: Una storia diversa

Come riportato da MetalMiner qualche giorno fa, i prezzi del minerale di ferro sono rimasti sorprendentemente stabili in una stagione di dazi e contromisure. Finora, la materia prima critica ha resistito ampiamente alla volatilità del mercato che ha colpito altri settori.

Nonostante la continua minaccia di dazi commerciali, i prezzi dei futures su alcune borse hanno persino registrato un aumento, sfidando le aspettative di fronte alle crescenti pressioni tariffarie. Così, mentre i dati storici mostrano che una riduzione dei dazi potrebbe apparentemente portare a un calo dei prezzi, nel caso del minerale di ferro le dinamiche di mercato del periodo attuale sono così complesse che i prezzi dei futures sono effettivamente saliti.

Cosa c’è dietro la ripresa dei prezzi del minerale di ferro?

Alcuni analisti ritengono che il sentimento degli investitori possa essere la ragione principale del sorprendente cambiamento dei prezzi del minerale di ferro. Essi sostengono che il mercato non ha reagito solo al taglio dei dazi in sé, ma anche alle implicazioni più ampie di questa mossa dal punto di vista globale.

Poiché le tariffe tra Stati Uniti e Cina erano una delle principali fonti di incertezza, la loro riduzione segnala una maggiore stabilità del commercio globale. Questo ha portato a una prospettiva rialzista tra gli operatori, che prevedono un aumento della domanda con la ripresa della produzione di acciaio.

Inoltre, la riduzione dei dazi riduce i costi per i produttori di acciaio, che potrebbero essere incoraggiati ad acquistare più minerale di ferro per aumentare la produzione. La combinazione di sentimento positivo e miglioramento delle aspettative di domanda mantiene i futures sul minerale di ferro su una traiettoria ascendente.

Per il momento tutti gli occhi sono puntati sulla Cina

Rispetto alla maggior parte delle altre materie prime, il minerale di ferro ha resistito nonostante la volatilità geopolitica dell’ultimo trimestre, scambiando spesso in una fascia ristretta. I futures sul minerale di ferro alla Borsa di Singapore erano scambiati a 99,35 dollari USA per tonnellata metrica nel maggio 2025, rimbalzando da un minimo di sette mesi di 96,20 dollari USA il 1° maggio. Dall’ottobre 2024, i prezzi si sono mantenuti all’interno di un intervallo stabile tra 96,20 e 110,55 dollari, sfidando le previsioni di una significativa volatilità.

A contribuire alla stabilità è il fatto che i dati sulla produzione di acciaio in Cina continuano a mostrare forza anziché declino. I dati sulle importazioni di minerale di ferro per il primo trimestre del 2025 hanno totalizzato 285,31 MT, in calo del 7,8% rispetto all’anno precedente. Gli analisti attribuiscono parte di questo dato a problemi di approvvigionamento piuttosto che a un indebolimento della domanda. Ciò include fattori come il maltempo in Australia, uno dei principali fornitori.

Incoraggianti sono i segnali di ripresa che cominciano ad affiorare. I dati Kpler indicano che le importazioni di aprile dovrebbero raggiungere circa 101,4 milioni di tonnellate, rispetto ai 93,97 milioni di tonnellate di marzo. Questa ripresa è in linea con le tendenze stagionali, in quanto gli acquirenti cinesi di solito si riforniscono in vista della stagione edilizia estiva.